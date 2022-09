Col de Vars (2.109 m.), por qué viajas solo

Aquel año me levanté a las cinco de la mañana para nadar en el lago. Hoy doy un par de cabezadas más sabiendo que nadie me observa, que no tengo por delante un ironman. Los lugares no se transforman, pero tú sí. Me refugio en el saco hasta que sale el sol. Al cubrirme la cabeza me llega el calor del hogar, no percibo la humedad del césped ni del amanecer. Nado durante quince minutos, el lago vacío, me adentro, me da frío. Desayuno, lavo la ropa y leo en la orilla mientras se seca. El acto más banal está cargado de simbolismo. Todo cuenta. El viaje es la suma de placeres sencillos. Una rutina salvaje, eso es el viaje.

Llegan familias y pienso que esas podrían ser mis vacaciones: el reposo, los niños, parece lo natural, el guion que alguien nos ha escrito, nadie pregunta, nadie se cuestiona. Es desolador que puedas intuir tu futuro. ¿Hasta cuándo se permite improvisar? Prefiero perder a dejar de descubrir. Rompo con el placer del lago para subir un puerto de casi veinte kilómetros. Voy dejando lo que amo. Al principio fotografío mucho; con el paso de los días solo queda lo espléndido. Lo espléndido suele ir acompañado de soledad y altura. Al viajar en bici nunca pierdes la capacidad de observar, estás reteniendo continuamente. Hago un picnic en el río. Aparecen hormigas.

"Hay alguna caravana, pero no es lo mismo porque ellos no estarán pensando en cómo responderá la naturaleza, qué ocurre a 2.109 metros"

Marie tiene 85 años, 9 hijos, vive en Saint André d‘Embrun y cada dos días va a regar las plantas del pequeño santuario a las afueras del pueblo. Por qué viajas solo, me pregunta mientras vacía las botellas y se apoya en la alambrada para bajar un escalón. Viajando así se siente tanto porque se ignora el tiempo, no suenan las explicaciones, no hay que justificar nada, ni siquiera lo irracional. Me cuesta imaginarme en un hospedaje que no sea una tienda de campaña o un saco bajo las estrellas. Viajando solo se disfruta del vacío y de la compañía. Le hago tres fotos a Marie. A nadie más le haré tantas. Comienzo el puerto cuando el sol abrasa.

Nunca había dormido a más de dos mil metros de altitud. La decisión la voy tomando conforme asciendo, asusta ganar altura y saber que no bajaré. Especulo con cómo será la llegada, dónde podré colocarme, cuándo dejará de calentar el sol. Acumulo momentos favoritos sin cesar. Uno de ellos es comer fruta mientras paseo por la cima, de un lado a otro, casi a oscuras. Cada vez sopla más viento. Nada puede igualar llegar a estos lugares con la bici, quedarte arriba sin ningún refugio, dormir sin más protección que el saco. Hay alguna caravana, pero no es lo mismo, no puede serlo porque ellos no estarán pensando en cómo responderá la naturaleza, qué ocurre a 2.109 metros.

Es una indefensión cautivadora que me hace querer más a la montaña porque siento que no estorbo, que estamos de igual a igual, que soy más pequeño, pero me crezco. El sonido amenazante de unos pájaros no me asusta. Solo temo a la lluvia. En la negrura que me rodea, mi saco parece ridículo, una franja anaranjada se estrecha en el horizonte, demasiado lejos para alumbrar. Me resisto a encender el foco. En la noche tiemblo. Un temblor buscado que me hincha la respiración. Las cimas de los Alpes. Pronuncio el nombre y suena inmenso. Faltan dos minutos para las diez. La luz roja de un coche se pierde a lo lejos. Preparo la ropa de abrigo para la bajada de mañana.

La primera vez que despierto en mitad de la noche veo que ha aparecido la luna, casi llena, todo lo inunda. Al dormir al raso siempre hay cierta inquietud, mezclo sueños con realidad, una parte del cuerpo permanece en vigilia, ¿pasará algo? No estamos acostumbrados a tanto silencio, a tanto espacio, los ojos se abren, la luna cambia de posición y así, siguiendo su camino, voy comprobando cuánto me queda de descanso, cuánto tiempo he dormido sin pestañear. Amanezco con el sonido de un abejorro, hiervo agua, olvido frotarme la cara, como queso y mermelada, me contengo porque casi no me queda pan, hoy es domingo y solo pasaré por dos pueblos.