La existencia de personas que se parecen entre sí sin que haya ningún vínculo familiar entre ellas ha sido descrito como un hecho comprobado, pero anecdótico. Sin justificación científica. Hasta ahora, cuando se ha demostrado por primera vez que hay una causa para que haya dos individuos idénticos o muy parecidos en diferentes partes del mundo. Sean Douglas McArdle no se enteró de esta investigación científica y se fue, despreocupado, de vacaciones a Las Vegas.

Allí, en la piscina llena a rebosar del hotel, encontró a su doble. El parecido es asombroso, pero no es noticia: no será la primera ni la última persona que encuentra a su 'doppelganger'. El sorpresón fue darse cuenta de que no solo eran genéticamente muy similares. También tenían los mismos gustos. Eso, incluso con un estudio científico detrás, es demasiado.

Comparten físico, pero también gustos

"No estaba convencido hasta ahora... Vivimos definitivamente en una simulación. Hoy nadé de manera azarosa junto a mi doble en Las Vegas", escribió McArdle en la comunidad social Reddit, donde también explicó con detalles el momento.

El hombre estaba sobre un gran flotador cuando notó que un "gran grupo de extraños" le señalaba "y se reía". Admite que se sintió "cohibido" y acudió a sus amigos, quienes le señalaron a su gemelo casi idéntico. No solo tenían una cara semejante, sino que tenían una altura y peso similar, y pelo en el pecho.

Pero lo que más sorprendió a McArdle es que ambos compartían gustos: los dos, miopes, lucían unas gafas muy parecidas, como si las hubiesen puesto de acuerdo o las hubieran comprado en la misma óptica. No solo eso: se protegían del sol con una gorra que, si no fuese porque una tenía un logo y la otra no, les hubiera permitido hacerse pasar el uno por el otro.

"Él parece más 'cool' que yo"

"Enseguida pensé: Mierda, ese tipo se parece al que veo todos los días en el espejo'. Mi segundo pensamiento fue: 'Él parece más 'cool' que yo. Es probable que sus gafas sean Ray-Ban Club Master originales, a diferencia de las mías, una imitación de Zenni", aseguró el usuario, tomándose el asunto con humor.

Por otro lado, Sean dio a entender que la voz de su doble era igual a la suya. "Fue definitivamente surrealista", opinó acerca del aquel encuentro. Tales coincidencias merecieron una foto para el recuerdo y que las redes sociales han convertido en viral, con más de 98.500 votos positivos en Reddit.