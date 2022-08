El president de la Generalitat, Ximo Puig, está a la espera de "un informe riguroso y lo más delimitado posible" por parte de la dirección del dispositivo del incendio forestal de Bejís para saber lo sucedido en el incidente del pasado martes en un tren de la zona, donde hubo varios heridos, y "por qué en cada momento se adoptaron decisiones".

Así lo ha expuesto respecto a este suceso que investiga la Policía Judicial de la Guardia Civil en el que cinco pasajeros de un tren que iba de Valencia a Zaragoza sufrieron quemaduras y 11 precisaron de asistencia al interrumpir su marcha por la proximidad de las llamas. Renfe aseguró que nadie les avisó de los posibles incidentes y que la maquinista paró el tren al ver el humo.

Puig, tras la reunión del Cecopi, ha hecho hincapié en que el incidente está bajo investigación judicial y que no quiere interferir ni "aportar una nueva versión a las múltiples que hay", ya que es algo que dirimirán los peritos a partir de los informes de Renfe y de la dirección del incendio. "Se llegará hasta las últimas consecuencias, por supuesto, y se tendrán que asumir las responsabilidades correspondientes", ha aseverado.

Eso sí, ha remarcado que es necesario contextualizar el momento en el que se produjo el suceso, cuando hubo "un cambio disruptivo enorme y terrible del viento" que supuso "tomar con carácter inmediato la decisión correcta de evacuar Bejís". De hecho, ha apuntado que cuando él salió del Centro de Coordinación de Emergencias en l'Eliana a las 14:45 horas no estaba prevista la evacuación y "antes de llegar" al Palau de la Generalitat se decidió que sí.

Preguntado por si tendría que haber avisado la Generalitat a Renfe, Puig ha concretado que es algo que se desconoce "en este momento" porque no son conscientes de cuál fue "la dinámica de la situación". Tampoco ha querido entrar en qué pasó exactamente dentro del convoy y si la conductora pidió a los viajeros que no salieran, ya que considera que no sería "riguroso" por su parte "aportar una visión que aún no está absolutamente confirmada" y que debe determinar la justicia.

Lo que sí está claro, a su juicio, es que en un incendio de estas características "cada vez es más necesario la máxima capacidad de reacción rápida" porque la evolución del fuego no es tan previsible como antes ante los bruscos cambios de viento.