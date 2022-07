Tras dos olas de calor, el verano ya es una toda realidad en Andalucía, por si alguien tenía duda. Para huir de las sofocantes temperaturas, muchos planean pasar el día en un parque acuático y así huir del calor extremo. Andalucía cuenta con una amplia oferta de parques acuáticos, e incluso con diferentes opciones en una misma provincia.

Córdoba

Aquasierra

En Villafranca de Córdoba, a 30 km de la capital, se encuentra Aquasierra, un parque acuático con atracciones, pistas blandas y dos amplias piscinas. Su horario es de once y media a ocho de la tarde y el coste de la entrada va desde 11 euros a 16 si vas todo el día, o, si prefieres ir solo por la tarde, de 7 a 10 euros. En cualquier caso, los menores que no superen los 90 centímetros tendrán acceso gratis. Cuenta con merendero, restaurante y servicio de alquiler de hamacas y flotadores.

Málaga

Aqualand Torremolinos

A pocos minutos del centro de Torremolinos se encuentra Aqualand Torremolinos, con atracciones, piscina y una zona de hidromasaje, además de zona de restauración y zonas verdes. Su horario durante los meses de julio y agosto es de diez a seis de la tarde y, en septiembre, de diez a cinco. Los precios en web para adultos son de 29 euros, para niños de entre 5 y 10 años, 22 euros, y para los más pequeños, 13 euros. Estos precios aumentan si se compran en taquilla. Además, cuentan con packs como el familiar o para amigos, que reducen el coste.

Aquavelis

El Parque Acuático Aquavelis, situado en Torre del Mar, cuenta con atracciones, una sala de recreativos y una zona de spa. Su horario durante julio y agosto es de once a siete de la tarde, y pasará a cerrar a las seis durante el mes de septiembre. Las entradas tienen un precio en web de 24 euros para adultos, de 18 euros para mayores de 65 años y entre los 11 y 18 euros para niños, siendo completamente gratuita para los más pequeños.

Aquamijas

Aquamijas es el parque acuático situado en Mijas y cuenta con una amplia variedad de atracciones, ofertas para residentes y servicio de alquiler y restauración. En julio y agosto su horario es diez y media a siete de la tarde, con un 30% de descuento a partir de las tres y media. El precio de las entradas en la página web ronda entre los 15 y 25 euros.

Cádiz

Bahía Park

En Algeciras, el Bahía Park, abre sus puertas todos los días de once y media a siete de la tarde y cuenta con láminas de agua donde se ubican una gran variedad de atracciones. Los precios son de 26 euros para la entrada general o 20 para junior y mayores de 65 años. El coste es gratuito para los niños que midan menos de 95 centímetros. De entre sus promociones están los bonos de siete días o la entrada de segundo día.

Aqualand

Aqualand está situado en El Puerto Santa María y está abierto de once a siete durante julio y agosto, mientras que en septiembre cerrará una hora antes. Cuenta con 7 atracciones, una amplia piscina y una zona infantil. Para conseguir las entradas más baratas hay que acudir a internet, donde los precios van desde los 11 hasta los 22 euros.

Granada

Aqua Tropic

En Almuñécar está Aqua Tropic, y es el único parque de agua salada de la costa andaluza. Tiene una amplia oferta de atracciones, servicio de restauración y alquiler. Los precios para adultos son (a partir de 16 años) de 22 euros, junior (de 12 a 15) de 17 euros, para niños (entre 4 y 11 años) de 15 y para los mayores de 65 que es de 17 euros, aunque también cuentan con bonos para familias, amigos y grupos de más de diez personas.

Sevilla

Guadalpark

Guadalpark está situado en la capital andaluza y está disponible desde las doce hasta las siete de la tarde. El parque cuenta con atracciones acuáticas y restaurantes. Los precios oscilan según el tipo de compra, ya que a través de Internet son más bajos, y están a 24 euros para adultos y a 16 para los niños y los mayores de 65.

Agua Mágica

Agua Mágica es la zona acuática del parque temático Isla Mágica. Su horario es de once y media a ocho de la tarde, y está dotado de una amplia piscina, atracciones y servicio de restauración y alquiler. La entrada tiene un precio general de 9 euros, pero sumado a la entrada de Isla Mágica, ya que no tiene acceso desde el exterior y no se puede adquirir por separado.

Huelva

Aquopolis Cartaya

El Aquopolis Cartaya abre de doce y media a siete de la tarde y ofrece atracciones como piscinas, piscina de olas, toboganes, jacuzzi o zona de ocio y servicios. Los precios en web oscilan entre los 16 euros, con descuentos para grupos y colegios.

Almería

Mario Park

Mario Park es un parque acuático en Roquetas de Mar con más de 45.000 metros cuadrados de superficie, amplias zonas verdes y una oferta de atracciones variada. Encontramos entradas por 18 euros para adultos y a 15 para niños y jubilados si la adquirimos con anticipación. Se podrá acceder todos los días de once y media a siete y media.

Aquavera

Aquavera, al igual que Aquamijas, cuenta atracciones, toboganes, piscina de olas, piscina infantil y servicio de restauración. Sus horarios son en julio y agosto desde las once hasta las siete y media, y, en septiembre, su horario se reduce a las seis. La entrada normal cuesta en su página web 24 euros, la junior (para personas desde 120 centímetros de altura hasta los 140) 19 euros y la de niños (desde los 90 centímetros hasta los 120) 15 euros.