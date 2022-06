La responsable de la viruela del mono en la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Catherine Smallwood, ha avanzado que están investigando si el virus se puede transmitir sexualmente, tras hallar el virus en semen de pacientes.

Este lunes científicos del Instituto Spallanzani (Italia) informaron de que habían detectado fragmentos del virus de la viruela del mono en el semen de varios pacientes. Además, una muestra analizada de un paciente sugería que el virus encontrado en su semen era capaz de infectar a otra persona y replicarse.

"Estamos investigándolo en este momento", ha apuntado Smallwood en rueda de prensa este miércoles. Por ahora, tal y como han recordado el director de OMS Europa, Hans Henri P. Kluge, y la directora del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), Andrea Ammon, el contacto físico estrecho sigue siendo la principal vía de transmisión.

"Es importante tener en cuenta que, aunque hay varias formas de transmisión de la viruela del mono, hay que priorizar la más frecuente: por contacto directo y cercano. Tenemos que concienciar sobre cómo se transmite el virus principalmente, y es a través del contacto directo y cercano, incluyendo las actividades sexuales. Sin embargo, no debemos descuidar las otras formas, menos probables y no tan frecuentes", ha apuntado Ammon.

Al respecto, Kluge ha insistido en que, una vez identificados, los pacientes con viruela del mono presunta o confirmada deben ser aislados hasta que sus síntomas "se hayan resuelto por completo, con las medidas de control de la infección necesarias y el apoyo que necesiten para su recuperación".

"Hay que identificar a los contactos cercanos de los casos y ayudarles a que se autocontrolen durante 21 días para detectar cualquier signo temprano de viruela del mono, como la fiebre", ha apostillado el director de OMS Europa.

Al hilo, Smallwood ha añadido que "lo que realmente está contribuyendo a la transmisión es la proximidad física". "Tenemos que centrarnos en las formas más frecuentes de transmisión", ha detallado.

La experta ha señalado que la recomendación de la OMS y el ECDC es que tanto las personas con virus confirmado no tengan sexo, y que aquellas que son sospechosas o lo han superado utilicen condón. "No sabemos si puede ser transmitido sexualmente, simplemente no lo sabemos", ha remachado.

Igualmente, también ha rechazado la idea de que se pueda transmitir por aerosoles como la COVID-19. "Son muy diferentes. No se transmite por vía respiratoria de la misma forma. ¿Esto significa que no puede ocurrir en absoluto? No. Pero ahora mismo la transmisión depende mucho del contacto físico cercano y prolongado, incluidas las actividades sexuales. Eso es lo que está promoviendo la transmisión entre humanos en este momento", ha insistido.

Más de 1.000 casos en Europa

La directora del ECDC ha explicado que ya se han confirmado 1.160 casos en 22 países de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo. "El continente europeo sigue siendo el epicentro de este brote creciente, con 25 países que han notificado más de 1.500 casos, es decir, el 85 por ciento del total mundial", ha agregado Kluge.

El director de OMS Europa ha advertido de que "la magnitud de este brote supone un riesgo real". "Cuanto más tiempo circule el virus, más se extenderá su alcance, y más fuerte será el arraigo de la enfermedad en los países no endémicos", ha apostillado.

Kluge ha lamentado que el virus haya sido ignorado "durante décadas" por los países ricos debido a que solo se encontraba en África. "Ahora que está en Europa y en otros lugares, hemos visto una vez más cómo un reto en una parte del mundo puede convertirse tan fácil y rápidamente en un reto para todos nosotros y cómo debemos trabajar todos juntos para garantizar una respuesta coordinada que sea justa para todos, especialmente para los más vulnerables. Pero, ¿hemos aprendido realmente estas lecciones?", se ha preguntado retóricamente.

Así, ha sostenido que hay cantidades "limitadas" de vacunas y antivirales para la viruela del mono, y datos "limitados" sobre su uso, por lo que la vacunación masiva "no es recomendable ni necesaria en este momento".

"La vacunación selectiva, ya sea antes o después de la exposición al virus, puede beneficiar a los contactos de los pacientes, incluidos los trabajadores sanitarios. Sin embargo, ya estamos viendo una prisa en algunos sectores por adquirirlas y almacenarlas", ha lamentado.

"Pero, ¿qué pasa con los países de África donde la viruela del mono es endémica desde hace tiempo? ¿No deberían formar parte de ninguna estrategia global para hacer frente a la enfermedad? Una vez más, el enfoque 'yo primero' podría tener consecuencias perjudiciales en el futuro si no empleamos un enfoque verdaderamente colaborativo y con visión de futuro", ha alertado.

Por ello, ha pedido a los gobiernos europeos que aborden la viruela del mono "sin repetir los errores de la pandemia". "Y manteniendo la equidad en el centro de todo lo que hagamos", ha concluido.