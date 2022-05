El PSOE y Unidas Podemos negociaron en su acuerdo de coalición modificar de la ley de interrupción voluntaria del embarazo para permitir que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de consentimiento paterno, pero finalmente el Gobierno emprenderá una reforma ambiciosa de la norma que abarcará desde la regulación de conciencia de los médicos a la incapacidad temporal para reglas dolorosas, el fin de los tres días de reflexión antes de un aborto o la pobreza menstrual.

El principal objetivo del anteproyecto es garantizar el derecho al aborto a todas las mujeres, como anticipó la ministra de Igualdad, Irene Montero, al hablar del proyecto en sede parlamentaria. "El acceso a estos derechos no puede depender del dinero que cada mujer tiene en su cuenta corriente, de la ciudad o el pueblo en el que viva, del color de su piel, de su orientación sexual, de si tiene o no algún tipo de discapacidad o de si tiene o no papeles. Deben existir servicios públicos e instituciones que garanticen todos los derechos sexuales y reproductivos y para todas las mujeres", defendió ante la Comisión de Igualdad.

Los socios del Ejecutivo ultiman los detalles finales del anteproyecto, que se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros. Las principales medidas del anteproyecto de ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo son las siguientes:

Interrupción del embarazo

-Menores de 16 y 17 años: la reforma anulará la modificación introducida por el PP en la ley del aborto para exigir el requisito del consentimiento paterno cuando las chicas de 16 y 17 años quisieran abortar. Las menores de 16 y 17 años pueden trabajar y dar su consentimiento médico para cualquier tipo de intervención médica, salvo la interrupción del embarazo.

-Garantía de acceso en centros sanitarios públicos cercanos: los centros sanitarios públicos estarán obligados a practicar interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) en todos los territorios, de manera que las mujeres no tengan que desplazarse de provincia o incluso de comunidad autónoma, como viene sucediendo.

-Regulación de la objeción de conciencia: la norma reconocerá el derecho individual a la objeción de conciencia, pero la regulará de forma similar a como hace la ley de eutanasia, estableciendo registros individuales de los objetores para garantizar que las distintas unidades médicas cuenten con el personal sanitario necesario para garantizar la práctica.

-Fin de los sobres y los días de reflexión: se reconocerá la autonomía de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo y, con tal fin, se eliminarán los tres días de reflexión y la entrega de sobres como requisitos para la interrupción. Además, cada mujer elegirá el método que prefiera para la IVE y los centros de salud distribuirán gratuitamente la píldora del día después.

-Baja por interrupción del embarazo: las mujeres que aborten podrán acceder a una incapacidad temporal.

Salud mental

-Incapacidad temporal por reglas dolorosas: la ley establecerá una incapacidad temporal especial por reglas dolorosas e incapacitantes que será costeada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social desde el primer día y que no exigirá un mínimo cotizado. Tampoco establece una duración determinada, estas bajas se extenderán lo que necesite cada mujer.

Vamos a reconocer por Ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial que será costeada por el Estado desde el primer día. — Irene Montero (@IreneMontero) 13 de mayo de 2022

-Productos de higiene menstrual: los centros educativos, de la mujer, cívicos y las prisiones repartirán tampones y compresas de forma gratuita, como medida para paliar la pobreza menstrual.

Educación sexual

-Anticoncepción: la Seguridad Social volverá a cubrir en su catálogo las píldoras anticonceptivas de última generación. Se impulsará asimismo la investigación de métodos de anticoncepción masculina.

-Educación afectivosexual: formará parte de todo el currículo educativo. Además, se formará al profesorado y al funcionariado de prisiones y otras instituciones en educación sexual y salud menstrual.

-Atención telefónica: se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y se pondrá en marcha un teléfono con el mismo objetivo.

Violencias

-Abortos forzosos: la reforma castigará los abortos, esterilizaciones, embarazos y esterilizaciones forzados como formas de violencia contra la mujer.

-Vientres de alquiler: también incluirá la gestación por sustitución como una forma de violencia contra las mujeres, con medidas específicas contra las agencias intermediarias que permiten que esta práctica, prohibida en España, se gestione en el extranjero.

-Violencia obstétrica: Igualdad quiere que las malas prácticas médicas en la gestación y el parto sean reconocidas como violencia, pero este asunto aún está siendo objeto de negociación en el Gobierno.