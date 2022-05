Una de las multas más temidas por los conductores es que les pille un radar pasando el límite de velocidad permitido. Sabemos que los radares no saltan justo cuando se rebasa dicho límite, es decir, que si en un tramo está limitado a 120 km/h, el radar no va a multarte si vas a 121. No obstante, sí hay una velocidad o franja a partir de la cual saltan estos dispositivos. Así pues, esta es la velocidad exacta a partir de la cual los radares pueden multarte.