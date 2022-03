Experto en salud pública, asesor internacional, ex consejero de Sanidad del Gobierno vasco y ex directivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Rafael Bengoa -(Caracas, Venezuela, 1951)- se declara, siempre que tiene ocasión y en cualquier foro al que es invitado, como firme defensor de la sanidad pública. En ese contexto, el doctor Bengoa, co-director del Instituto de Salud y Estrategia (SI-Health), conversa con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA sobre los retos a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud para recuperarse del "momento de desestabilización" provocado por la crisis del coronavirus y advierte: la siguiente pandemia -porque la habrá, augura- no nos puede "pillar así, con este nivel de vulnerabilidad".

Recuperación y transformación son dos de las claves que marcarán el futuro del sistema sanitario en los dos próximos años, asegura Bengoa, que ha participado en un almuerzo organizado por la compañía Dedalus, especializada en soluciones de salud digital y diagnóstico clínico en Europa, en el marco del XXV Congreso Nacional de Informática de la Salud 2022 (INFORSALUD). Un encuentro en el que el médico apuntó que el actual modelo asistencial debe orientarse hacia la atención de las enfermedades crónicas. "La organización asistencial que tenemos, en la sanidad pública y en la privada, es insuficiente" La pandemia, subraya el experto, ha sido una oportunidad, pero también ha evidenciado ese desafío al que se enfrenta el sistema para la atención de un grupo de pacientes que sigue subiendo en España y al que pasarán a sumarse los afectados por el covid persistente. "La organización asistencial que tenemos, en la sanidad pública y en la privada, es insuficiente. Se pueden atender en casa un 30% de las personas con enfermedades crónicas que hoy acuden a Urgencias y ocupan una cama, las dos partes más caras del sistema", asegura. Pregunta. Usted augura que "va a haber otra pandemia" y que el sistema no está preparados para una nueva crisis sanitaria, como no lo estuvo con la del coronavirus. ¿Es realismo o pesimismo? Respuesta. Ha habido 335 saltos de virus del mundo animal al humano en los últimos 50 años; cuatro o cinco de ellos se han convertido en pandemias. El mundo está cada vez más globalizado y 19 de los 25 países más conectados del planeta, están en Europa. Parece evidente que si surge un virus o una mutación del SARS-CoV-2 en estos próximos meses, España se verá afectada. "Mientras estemos en esta situación de meseta epidemiológica, es correcto mantener las mascarillas en interiores" P. Por cierto, ¿qué opina de la nueva fase de 'gripalización' del covid en la que ha entrado España con el fin de aislamientos de casos positivos o la eliminación, inminente, del uso de mascarilla en interiores? R. Al levantar las restricciones, es evidente que hay que esperar un repunte de infecciones. El aumento de las subvariantes BA.2 -conocida como ómicron silenciosa- y BA.1, se ve en aguas residuales, primero, y luego en los indicadores de salud pública. La buena noticia es que, aunque la BA.2 es más infecciosa que ómicron, el hecho de que la población esté bien vacunada y mucha gente se haya infectado de forma natural, hace que la inmunidad sea más alta. Aunque las vacunas no protegen de ser infectado, sí son enormemente eficaces contra la gravedad de la infección. En cualquier caso, mientras estemos en esta situación de meseta epidemiológica en cuanto a las infecciones poblacionales, es correcto mantener un tiempo las mascarillas en interiores y vacunar con cuarta dosis a la gente muy mayor e inmunodeprimidos. "El Centro Estatal de Salud Pública debe ser independiente para ganar autoridad científica". P. Usted insiste en que, si llega otra pandemia, se debe estar preparado. Y que es fundamental el fortalecimiento de la salud pública. ¿Cómo piensa que debe diseñarse el futuro Centro Estatal de Salud Pública anunciado por el Gobierno? R. Hay que articularlo rápidamente, debe ser independiente para ganar autoridad científica y tener voz en el país. Debe saber decir la verdad al poder, aunque no guste lo que le dice la ciencia. Simultáneamente, conviene lanzar un proceso de inversión y transformación del Sistema Nacional de Salud para recuperar el tono perdido durante la crisis pandémica. No servirá de mucho tener un centro de salud pública que vigila y nos alerta de peligros, pero una sanidad debilitada. Son dos caras de la misma moneda. P. ¿Qué le parece que España no haya realizado todavía una evaluación de su actuación frente a la crisis sanitaria? R. Entiendo que se está haciendo y que se quiere aprender sobre lo ocurrido. Desde mayo de 2020 se sugiere avanzar con una evaluación, no solo para culpar, sino para identificar mejoras. "Se está dando una privatización larvada en España" P. Es un acérrimo defensor de la salud pública, pero advierte que cada vez más personas recurren a la sanidad privada. R. Sí, se está dando una privatización larvada en España. La clase media y alta está buscando más aseguramiento privado para atender a sus enfermedades no covid. Esa tendencia se puede detener fortaleciendo el sistema público para que pueda recuperar la atención en todas las enfermedades. Todos los actores de la sanidad -la privada, las farmacéuticas, las tecnológicas...- irán peor si el sistema público no se refuerza. Pero, sobre todo, los pacientes.