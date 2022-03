Con la invasión de Rusia a Ucrania y la consecuente guerra desatada en la exrepública soviética, una ola de solidaridad ha recorrido España en general y Córdoba en particular. Desde distintos puntos de la provincia ya han salido varios camiones con ropa y alimentos que tienen como destinatario los ciudadanos ucranianos que están viviendo en primera persona la guerra. Es mucha la gente que quiere ayudar y, suele hacerlo enviando alimentos no perecederos, sin embargo, no es lo único que se puede o debe donar, ya que hay otros productos que necesitan. Te contamos qué debes donar para ayudar a Ucrania.

¿Quieres ayudar a Ucrania desde Córdoba? Estos son los puntos de recogida de material y alimentos en la provincia Solidaridad con Ucrania Y es que, tanto Córdoba capital como la provincia se han volcado a apoyar al pueblo ucraniano. No en vano, hay varios puntos de recogida de material y el pasado 5 de marzo partieron de la capital tres camiones llenos de material humanitario. Gran parte de la ayuda se ha recolectado en un local que la comunidad ucraniana tiene en el centro de negocios Azahares, en la avenida Guerrita. La comunidad ucraniana habilita un almacén para el material humanitario donado por los cordobeses Las cofradías también se han unido a la solidaridad, así como distintos municipios de la provincia. La solidaridad continúa y aún siguen varios puntos de recogida habilitados. Qué donar a Ucrania La gran mayoría de personas que están dejando cosas para Ucrania, están depositando alimentos no perecederos y ropa. Sin embargo, si bien esto es de utilidad para los damnificados por la guerra, diversas organizaciones han señalado que se puede entregar otro tipo de alimentos u objetos. Por ejemplo, se ha puesto el foco en la ropa, ya que mucha de la que se está recibiendo es ropa de verano, algo de poca utilidad debido a las bajas temperaturas que aún azotan al país y que no está previsto que remitan próximamente. Es por esto por lo que se recomienda donar ropa de abrigo. Medicamentos, ropa y comida donados por cordobeses ya van camino de Ucrania Por otro lado, diferentes oenegés también pide que, a parte de legumbres, también se opte por alimentos en lata, chocolate negro, mantas y colchones. Si se dispone de objetos útiles como tiendas de campaña o cocinas portátiles, también será de gran ayuda, ya que suelen ser muy útiles para este tipo de situaciones. Por último, algunos voluntarios sobre los que acogen a refugiados en la frontera, agradecen que se mande muebles de vivienda.