Las escuelas concertadas Bell-lloc y Les Alzines de Girona, La Farga de San Cugat del Vallés, el Valle de Bellaterra e Institución Tarragona, que cuenta con sedes en La Canonja y en Constantí, dejarán atrás la segregación por sexo en Secundaria a partir del próximo curso. Según ha podido saber el 'Diari de Girona', diario que pertenece a este mismo grupo, Prensa Ibérica, en menos de un mes (9 de marzo) estas instituciones abrirán por primera vez en su historia la preinscripción escolar a chicos y chicas en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

De esta manera, la ESO y el Bachillerato del Colegio Bell-lloc pasará a ser mixto después de más de medio siglo con presencia exclusivamente masculina en las aulas, mientras que en el caso de Les Alzines se admitirán chicos en etapa de ESO pero no en Bachillerato, donde la escuela seguirá siendo "diferenciada sólo para chicas", explica el responsable de Comunicación de la Institución Familiar de Educación, Albert Cortés.

La eliminación de la segregación en Secundaria llega después de que el pasado 12 de octubre el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, anunciara su intención de no renovar el concierto en la ESO y Bachillerato en las escuelas concertadas que separan a los alumnos por razón de sexo, cuya vigencia finaliza este curso después de su concesión en el año 2018.

Ante esta decisión, el objetivo era "renovar" el concierto educativo. "Con el fin de evitar un daño irreparable a las familias y al personal de la escuela", el director del Colegio Bell-lloc, Ramon Homs, afirma a través de un comunicado que ha "solicitado la renovación de estos conciertos de conformidad con la Disposición Adicional 25 de la LOMLOE en su redactado actual". De este modo, señala, "seguimos cumpliendo los requisitos establecidos en la ley orgánica vigente". Una petición también ha formalizado a la directora de Les Alzines, Esther Latre, tal y como ha hecho público a través de un comunicado. "Obligados por la decisión del Gobierno de retirar el concierto en la ESO y para evitar un agravio irreparable a las familias y al personal de la escuela, hemos solicitado la renovación de los conciertos para 4 cursos hasta 2025 -2026".

El "daño irreparable" para las familias, argumenta el responsable de Comunicación de la Institución Familiar de Educación, es que éstas "no pudieran asumir el gasto que comportaría que los centros fueran privados" (en caso de que no se renovara el concierto ). En este sentido, señala que "no queremos convertir nuestro centro en una escuela en la que sólo puedan acceder familias con alto poder adquisitivo". El Jefe de Estudios del Colegio Bell-lloc, Enric Vidal, sentencia que "si perdemos el concierto muchas de las familias con diversidad de orígenes que estudian en el centro quedarían fuera".

Sin embargo, las direcciones de los centros admiten que han tomado la decisión a la fuerza. "Si los nuevos decretos no nos excluyeran legalmente del acceso al concierto, no nos habríamos planteado estos cambios porque pensamos que nuestro modelo diferenciado es el que da sentido a la educación personalizada que ofrecemos a los alumnos y las familias", señala el Jefe de Estudios del Colegio Bell-lloc.

A la espera de la renovación

Las direcciones de ambos centros presentaron el pasado diciembre al departamento de Educación la petición para renovar del concierto. "Ahora estamos a la espera de la resolución de renovación del Departamento, que deberá ser antes de empezar el proceso de preinscripción de ESO (9 de marzo) y de Bachillerato (20 de abril)", detalla el director del Col·legi Bell-lloc, Ramon Homs. Sin embargo, los centros no podrán ampliar la oferta de plazas. "Hemos hecho la renovación del concierto en función de las líneas que tenemos activas (tres en la ESO y dos en Bachillerato), explica Vidal, que concluye que "no podremos ampliar la oferta de plazas porque no depende de nosotros".

Adecuación de los espacios

La medida obligará a los dos centros a habilitar los espacios (hasta ahora comunes) para acoger tanto a chicos como a chicas. La directora de Les Alzines señala que el centro ya "ha iniciado las obras pertinentes de las instalaciones para acoger a alumnado de ambos sexos". Se trata, sobre todo, de vestuarios y aseos. La dirección del Col·legi Bell-lloc señala que también "está trabajando" en esta línea. En cuanto a los uniformes, Enric Vidal revela que están trabajando en un diseño exclusivamente para chicas "en sintonía con el uniforme existente".

La segregación se mantendrá en Primaria

En el caso de Primaria, de momento, eliminar la segregación "no está sobre la mesa", confiesa el responsable de Comunicación de la Institución Familiar de Educación, Albert Cortés. Y es que como recuerda la directora de Les Alzines, "en noviembre de 2020 el TSJC nos concedió cautelarmente la renovación de los conciertos en la etapa de Educación Primaria por un período de 6 años, hasta el curso 2025-2026", y añade que "en ese momento estaba vigente la LOMCE, que explicitaba que los centros diferenciados tenían derecho a la financiación pública como cualquier otro centro". En cuanto a la etapa de Infantil, de P0 a P5, la educación es mixto tanto en Les Alzines como en el Bell-lloc.

Una medida extensiva

La medida también afectará a los centros concertados que forman parte del grupo educativo Institución Familiar de Educación (en la órbita del Opus Dei) que todavía mantenían la segregación por sexo. Se trata de La Farga de San Cugat del Vallés, el Valle de Bellaterra e Institución Tarragona, que cuenta con sedes en La Canonja y en Constantí. Las tres escuelas restantes que la entidad gestiona en Cataluña (aparte de Les Alzines) "ya han pasado a ser mixtas a lo largo de los últimos tres años", según explica el responsable de Comunicación de la entidad, Albert Cortés. Sin embargo, añade que las otras escuelas de Cataluña que segregan por sexo y que no forman parte de la institución "decidirán ellas mismas si aplican o no al cambio", sostiene Cortés. Se trata, especifica Cortés, de las escuelas "Xaloc y Pineda de Hospitalet de Llobregat, Viaró de Sant Cugat del Vallés, Camp Joliu y La Vinya de l'Arboç y la escuela Canigó de Barcelona", detalla. "Me consta que algunos de los centros están tomando decisiones similares a la nuestra", confiesa