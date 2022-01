Ómicron ha quintuplicado en apenas mes y medio el número de reinfecciones notificadas en España: de las 64.937 que ha comunicado hasta la fecha, casi 52.000, el ochenta por ciento, se han producido desde finales del pasado mes de noviembre, cuando se detectó el primer caso de esta variante en nuestro país.

Así se desprende de los últimos datos la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) incluidos por el Instituto Nacional de Salud Carlos III (ISCIII) en su último informe semanal sobre la situación de la pandemia en España, correspondiente al 12 de enero.

De acuerdo con este informe, hasta el momento se han reportado 64.937 reinfecciones, de las que 1.254 (1,9%) han sido confirmadas; 32.695 (50,3%) son probables y 30.988 (47,7%) son posibles.

Cifras un 415% superiores a las que este organismo contabilizó el 24 de noviembre, el mismo día que Sudáfrica detectó el primer caso de ómicron, cuando eran 12.600 las reinfecciones notificadas.

El número ha ido creciendo exponencialmente, de forma que, el 1 de diciembre, dos días después de que la presencia de la variante se confirmara en España, eran 13.215 justo antes de navidades, el 22 de diciembre, ascendían a 17.140.

Cuando ómicron entró en escena, casi el 90% de la población mayor de 12 años tenía la pauta completa de vacunación y más del 55% de los mayores de 70 años ya tenía su dosis de refuerzo. ¿Por qué ha disparado así las reinfecciones?

La explicación está en que ómicron presenta mutaciones en la espícula o proteína S, la llave que utiliza el SARS-CoV-2 para entrar en las células humanas.

Ello provoca que tanto los anticuerpos naturales de la enfermedad como a los generados por la vacuna no reconozcan esa espícula y logre así "escapar a la inmunidad".

Pero lo que no deja de ser efectiva es la inmunidad celular, la memoria inmunitaria, que sigue reconociendo partes de ese ovillo de la espícula: "Los linfocitos T son efectivos para evitar enfermedad pero no participan en evitar la reinfección, por esa razón aunque tengamos más infecciones no estamos teniendo tanta enfermedad grave", señala a Efe el presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Marcos López Hoyos.

De hecho, "la gran mayoría de las reinfecciones acostumbran a ser menos o igual de leves que la infección primaria. Incluso si la primera ha sido más grave, la segunda es más leve", añade el doctor Benito Almirante, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

No es solo porque esas personas estén vacunadas, "también porque la inmunidad celular recuerda y tiene mayor capacidad defensiva si se ha pasado una infección previa", concluye el experto.