La cantante y autora española Pastora Soler interpreta este año el tradicional villancico navideño de Cáritas Española cuya finalidad es recaudar fondos con fines sociales y reforzar su labor humanitaria y de ayuda a las familias en riesgo de exclusión y pobreza.

Pastora Soler, en línea con la campaña de Cáritas Española que lleva por título 'Esta Navidad, cada portal importa', ha escogido el villancico popular 'Pastores venid' y ha interpretado una versión con su característico estilo flamenco.

La productora musical Warner Music ha cedido los derechos del villancico a Cáritas Española, y la Fundación Universitaria San Pablo CEU ha impulsado el proyecto.

"Cuando me propusieron interpretar el Villancico de Cáritas para la Navidad 2021, no lo dudé ni un instante. Tener la ocasión de llevar con mi voz un poco de esperanza y alegría a tantos hogares necesitados y colaborar para recaudar fondos para ellos, es algo que no podía rechazar", ha afirmado la cantante.

Con esta acción, la Fundación Universitaria San Pablo CEU pretende concienciar a la sociedad de la importancia de colaborar con las acciones solidarias llevadas a cabo por Cáritas Española. Este compromiso no se limita únicamente a esta iniciativa navideña, sino que el Grupo educativo apoya distintos proyectos de acción social de esta organización durante todo el año.

Por su parte, el director de Comunicación de Cáritas Española, Francisco Cristóbal, ha agradecido a la cantante Pastora Soler su ayuda desinteresada. "Gestos como el realizado por Pastora Soler con la interpretación y cesión de los derechos de este villancico, nos animan a seguir con nuestra labor, por eso en nombre de Cáritas agradezco este gran gesto que ha hecho hoy por todas las familias que atraviesan momentos difíciles", ha subrayado.

El año pasado fue la soprano Ainhoa Arteta quien quiso prestar su voz para el villancico 'Noche de Paz'.