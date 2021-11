En las redes sociales no dejan de compartirse situaciones que, por sorprendente que parezcan, son reales. Es el caso de lo que se encontró esta clienta al recibir la cuenta en un bar que rápidamente se ha hecho viral y ha desatado la polémica sobre el sector de la restauración.

La usuaria de Twitter, llamada Paz Álvarez (@Pazalvarezcalvo) ha compartido la cuenta en la que había un cargo indeseado: Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar" señalaba enfadada.

El tuit se ha popularizado de tal forma que tiene más de 4.700 "me gusta", más de 1.800 "retuits" y ha reavivado el debate sobre el pan en la hostelería, con opiniones a favor y en contra.