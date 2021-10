¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si las principales marcas del mundo tuvieran sus propias galletas? Para ello tendrían que diseñar una serie de bolsas corporativas en las que se aparecería el logo de la empresa y los colores de la misma. Pues esto ha hecho el usuario de LinkedIn, Yassine Chouk.

El ejercicio en este caso lo ha realizado con bolsas de galletas. Para ello ha seleccionado las principales empresas del mundo, como son Google, Amazon, YouTube o Apple, entre otras.

La publicación rápidamente se ha hecho viral y se ha compartido en todas las redes sociales, donde miles de usuarios han elogiado el trabajo y originalidad del autor. Y es que no solo se ha reducido a incluir los colores corporativos de las multinacionales o su logo, también ha incluido otra serie de complementos, como el diseño de una galleta con forma de humano en el caso de la bolsa de Tik Tok o lemas originales como en el caso de Huawei: "Same as Apple, but cheaper...", "lo mismo que Apple pero más barato".

Incluso se ha atrevido a ironizar con algunas de marcas mediante características de estas empresas y que no suelen gustar a los clientes, como es el caso de Amazon, a la que le ha añadido las diferencias entre la galleta que se muestra en la imagen de la bolsa y la que realmente es. En el caso de Apple a la bolsa le ha puesto el precio más caro de todos junto a una bolsita de sabor vainilla que se vende por separado. En la bolsa de galletas de Google hay que aceptar las famosas cookies y en la de Youtube saltar un anuncio antes de abrirla.