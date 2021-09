Lunes. Poco más de las seis de la tarde. Un aguacero se cierne sobre sobre la ciudad y en la Marina de Valencia una pareja se resguarda de la intensa lluvia bajo el ala de la escultura 'La Pamela', de Manolo Valdés. Se abrazan y la estampa no puede ser más bonita. El instante parece suspendido en el tiempo.

Eso mismo pensó Sandra Ruiz, autora de la fotografía que busca a los protagonistas de la imagen para regalarles la foto. "Si yo fuera uno de los fotografiados, me encantaría tenerla. Imagínate, alguien que no conoces te hace esta foto en un día de lluvia... sí, definitivamente me gustaría tenerla", reflexiona la fotógrafa.

Ruiz trabaja en EDEM y justo en el momento en el que iba a salir del trabajo empezó a diluviar de la forma en el que solo lo hace en Valencia los últimos días de agosto. Junto a un grupo de compañeros, también 'atrapados', esperaban a que el temporal amainase para volver a casa. De repente, Sandra cayó en la pareja que se resguardaba bajo la escultura. "Les hice varias fotos y de hecho, pensé hasta en gritarles para pedirles el teléfono y enviarles la foto", pero no fue posible. "Es que el entorno ayudaba mucho, imagínate, la pamela, el reloj, la lluvia..."

Ahora, junto a su hermana, están intentando encontrar a la pareja protagonista de esta bella imagen. "Será complicado porque además esta es una zona en la que se mueve mucha gente que viene de visita, quizás no sean ni de Valencia, pero por intentarlo...".

La imagen ya ha empezado a compartirse por las redes para localizar a la pareja "la gente me pide permiso para compartirla en Instagram, en Twitter y yo les digo que sí, la foto en realidad es de todos, sobre todo de la pareja de debajo de la Pamela".