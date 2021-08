Descubre el complemento perfecto para aumentar tu energía, fortalecer tus defensas y prevenir enfermedades.

La falta de exposición a la luz solar, los meses de invierno o el confinamiento al que más de medio planeta se ha visto sometido debido a la pandemia del Covid-19, provocan que nuestros niveles de vitamina D bajen de manera considerada, haciéndonos sentir fatigados y bajos de defensas.

De hecho, existe alguna evidencia que vincula los niveles bajos de vitamina D con las infecciones respiratorias. Aunque la comunidad científica ha afirmado que, hasta hoy, no se ha comprobado la eficacia de esta vitamina contra el Covid-19. Lo mejor que se puede hacer contra el virus es protegerse con mascarillas tipo FFP2 o superior.

En cualquier caso, sí coinciden en que el mantener un nivel óptimo de esta sustancia orgánica ayuda a sentirse con más vitalidad.

¿Qué es y para qué sirve la vitamina D?

La vitamina D es una hormona que se producen en la piel ante la exposición al sol y ayuda al buen mantenimiento de nuestra salud ósea, así como los músculos y articulaciones, y contribuye a mantener un sistema inmunitario fuerte y sano. También regula la cantidad de otros minerales como el fósforo y el calcio.

Nuestro organismo sintetiza la mayor parte de vitamina D a través de la luz solar y mediante la alimentación; pero, la mitad de la población mundial tiene déficit debido a esta falta de exposición solar, así como a dietas bajas en nutrientes. Podría ser el caso de personas que no cuidan su alimentación. Por eso, se hace necesario recurrir a estos suplementos.

¿Qué tipos de Vitamina D existen?

Hay cinco tipos diferentes de vitamina D, de las cuales la D2 (conocida como Ergocalciferol) y D3 (llamada Colecalciferol) son las que procesa el cuerpo humano para crear la forma activa de esta vitamina. La D2 es, en su mayoría, de origen vegetal; mientras que la D3 se encuentra en los alimentos de origen animal como el pescado azul o los huevos.

Los suplementos elegidos en esta comparativa son de vitamina D3 porque se asimilan y se almacenan mejor que los que contienen la D2.

¿Cómo se mide?

La concentración en sangre de vitamina D se mide en microgramos o nanogramos y se estima en Unidades Internacionales (UI), que equivalen a 0.025 microgramos. La cantidad necesitada varía en función de la edad. Por ejemplo, un bebé necesita una dosis diaria de 400 UI; una persona adulta, alrededor de 700; en cambio, una persona de edad por encima de los 70 años precisará 800 UI para mantener en buen estado su sistema inmunitario, así como sus músculos y sus huesos.

La mayoría de suplementos que verás en este artículo aportan 1.000 UI diarias de vitamina D, una cantidad óptima y más que suficiente teniendo en cuenta los parámetros establecidos.

Existen suplementos superconcentrados, pero los expertos desaconsejan la administración excesiva de esta vitamina.

Consejos para un buen uso

Antes de comprar alguno de los complementos vitamínicos que se mencionan a continuación, conviene que tengas en cuenta que las cápsulas de vitamina D ayudan, pero no sustituyen, a una dieta variada y equilibrada. Por eso, el mejor consejo que dan los expertos e, incluso, los fabricantes, es que mantengas hábitos saludables.

En este sentido, conviene que leas los prospectos de los productos. Muchos de ellos advierten que:

No hay que excederse en la dosis recomendada.

No se pueden suministrar a personas menores de edad.

Debes preguntar a tu médico antes de tomar los suplementos, sobre todo en caso de que padezcas alguna enfermedad o estés medicándote. También si estás embarazada.

Es preferible tomar la pastilla o la cápsula con las comidas.

La vitamina D es esencial para mitigar los efectos de ciertas enfermedades y, como has leído, para combatir también esa falta de vitalidad que un gran porcentaje de la población ha sufrido por el confinamiento. Aquí encontrarás suplementos de calidad realmente asequibles —entre 10 y 20 euros— que están pensados para un año entero, ya que en su mayoría los frascos contienen 365 cápsulas.

La mejor opción : Vitamaze-amazing life

El suplemento de vitamina D3 de Vitamaze-amazing life ha sido escogido como favorito por los expertos. Las personas que no desean realizar un tratamiento diario de vitamina D3 quedarán encantadas con la opción concentrada de Vitamaze.

A diferencia del resto, este formato contiene 180 comprimidos de 14.000 UI que cubren todas las necesidades de vitamina D3 durante 14 días.

Es un producto vegano que proviene de la lanolina, un compuesto graso obtenido de la lana muy rico en Colecalciferol. Además, está exento de estearato de magnesio, de componentes alérgenos, aditivos innecesarios, pesticidas, fungicidas o fertilizantes sintéticos, todos ellos nocivos para la salud.

La marca alemana sabe lo que hace, y hasta los consumidores más escépticos reconocen un aumento de vitalidad y energía tras tomar la vitamina D3 de Vitamaze durante los meses en los que la luz solar es más débil.

La alternativa: Nutravita

El segundo lugar lo ocupa la gama de suplementos y vitaminas de Nutravita, otra marca que presume de su procedencia de Reino Unido y de la composición de sus productos, elaborados con ingredientes naturales de calidad.

Bajo la premisa de ofrecer bienestar y salud, la empresa revisa y actualiza sus productos continuamente para asegurarse que sus clientes reciben el mejor de los suplementos vitamínicos.

Cada frasco contiene 365 cápsulas de vitamina D3, compuesta de Colecalciferol, libres de colorantes, aromas artificiales o componentes alérgenos como el gluten, el trigo, los frutos secos o la lactosa. Cada una de ellas aporta una la dosis diaria recomendada de 1.000 UI que contribuye a mantener un sistema inmunitario sano.

Una de las favoritas: Nu U Nutrition

Cada dosis contiene 1.000 UI, la cantidad diaria recomendada de vitamina D para que resulta efectiva.

Entre otras cualidades, destaca porque sus 365 cápsulas, inodoras e insípidas, son fáciles de ingerir. Asimismo, es un producto libre de gluten y lactosa y, por lo tanto, apto para quienes sufren este tipo de intolerancias.

Otro de los motivos valorados es que se este suplemento se fabrica en Reino Unido donde la exigencia en los controles de calidad y los estándares de fabricación son más estrictos que en otros países. Así garantizan, entre otras cosas, que su producto está libre de ingredientes artificiales ni Organismos Modificados Genéticamente (OMG).

Rite-Flex: alta resistencia

Las cápsulas Rite-Flex aportan 1.000 UI de Colecalciferol, la cantidad necesaria de vitamina D con la que se reduce la fatiga al mismo tiempo que se fortalece el sistema inmunológico.

Al igual que otras marcas, su envase contiene 365 cápsulas de gel de pequeño tamaño de fácil ingesta e insípidas. Es decir, que no tienen sabor.

No es un producto apto para veganos, pero sí para quienes sufren de algún tipo de intolerancia o alergia al gluten o a la lactosa. Tampoco incluyen trazas de otros ingredientes comunes como el pescado, el huevo, los frutos secos, el maíz o la soja.

En cuanto a calidad, los productos de Rite- Flex proceden de Reino Unido y están respaldados por la comunidad científica que avala sus resultados.

GloryFeel: 400 días de vitamina D3

En quinto lugar de esta comparativa se han colado las cápsulas de vitamina D de GloryFeel cuyo formato ofrece hasta 13 meses de tratamiento ininterrumpido en dosis diarias de 1.000 UI compuestas de Colecalciferol.

Los usuarios destacan su precio competitivo. Con un menor precio, se dispone de un producto de 400 unidades (mayor que la media) de gran calidad.

Los especialistas destacan, asimismo, que su composición es 100% libre de estearatos de magnesio y otros aditivos que pueden resultar perjudiciales para la salud.

Además, apuntan que las tabletas de vitamina D3 de GloryFeel contribuyen un suplemento ideal para quienes realizan una dieta vegetariana.

Para finalizar, cabe añadir que, cada producto de GloryFeel, fabricado en Alemania bajo los más elevados estándares de calidad, está también testado en laboratorios acreditados.

Now Foods: el mejor valorado

Estos suplementos de vitamina D son los más valorados por parte de los usuarios, con miles de reseñas sobresalientes.

El frasco contiene 240 cápsulas de gel suave, lo que ofrece una elevada absorción debido a su forma líquida. Algo que incentiva su efecto rápido en el organismo.

Además, son unas cápsulas un poco más pequeñas de lo normal, cualidad que es muy de agradecer para aquellos a los que le cuesta un poco más tragar pastillas o similares.

Un aspecto muy positivo es que su sabor no es demasiado fuerte, por lo que no es desagradable ingerirlas. Todo esto unido a un precio tan competitivo, hacen de este producto de Now Goods una opción infalible como suplemento de vitamina D.

Pure & Essential: completo y sostenible

Este suplemento vitamínico de Pure & Essential contiene 2000 UI de vitamina D3 o colecalciferol, que es la forma activa y más potente para promover niveles óptimos en el cuerpo sin alterar los niveles de calcio y evitar problemas a largo plazo.

Los comprimidos evitan problemas asociados con la mala absorción de grasas en personas con problemas digestivos, por lo que resulta una mejor opción que las gotas.

Estos comprimidos son redondos y con un diámetro de 6mm, o sea son más pequeños que una judía. Son fáciles de tomar y convenientes para mantener los niveles de Vitamina D3 con un suministro diario durante todo el año.

Además, este producto ha sido fabricado en el Reino Unido, conforme las buenas prácticas de fabricación (BPF). Es apto para vegetarianos, dietas halal y kosher.

No contiene gluten, lácteos, lactosa, soja, trigo, levadura, OGM, ni conservadores o aditivos artificiales.

Nutralie: versátil y práctico

Esta marca francesa está pisando fuerte en ventas y valoraciones positivas por parte de los usuarios de Amazon. Tienen productos de todo tipo en el ámbito de la nutrición y la salud, sobre todo complementos vitamínicos como este.

Estos comprimidos unen la vitamina D3 10.000 UI con la vitamina K2 o menaquinona, que es una vitamina escasa en nuestra dieta, pero igual de relevante que la D3.

Además, a la Vitamina D3 y K2 de Nutralie se le añaden los beneficios de la vitamina C, el silicio y el aceite de oliva virgen extra.

Individualmente, la vitamina D contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y al funcionamiento normal de los músculos. Pero cuando se une con la K y la C, contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

Es decir, que este es uno de los tratamientos más completos y efectivos de esta selección, y a un precio bastante asequible, teniendo en cuenta que sus 60 cápsulas pueden servir de suministro, como mínimo, para dos meses.

Solgar: el favorito de los veganos

Este suplemento de Solgar se basa en una composición de Vitamina D3 (Colecalciferol) 4000 UI.

Sus cápsulas vegetales se basan en una fórmula de alta calidad que aporta estimula la absorción del calcio, que ayuda a mantener sanos los huesos y los dientes.

Como dato curioso, su recubrimiento es vegetal, no de lactosa, lo que convierte a estos comprimidos en producto apto para veganos.

Al igual que todos los comprimidos nombrados en esta selección, el fabricante recomienda tomar este tipo de suplementos vitamínicos con la recomendación de un médico.

Hivital Foods: un gran precio

Por último, el producto de Hivital Foods fabricado en España está hecho a base de Vitamina D3 pura y Aceite de Oliva Virgen Extra.

Uno de los valores más diferenciales es el número de comprimidos de este bote: 300 perlas, suministro para abastecernos más de 10 meses.

Cada cápsula blanda contiene 4000 UI de Vitamina D3 disuelta en Aceite de Oliva Virgen Extra y todas son 100% naturales en su composición. Es un complemento ideal para aquellos que tienen déficit severo de vitamina D3.

Si tenemos en cuenta el número de cápsulas, este producto es de los más baratos de la lista, ya que alberga muchas más cápsulas que otros ya mencionados.