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La Pasión en Córdoba

Domingo de Resurrección en Córdoba, en directo | El Resucitado cierra una Semana Santa plena

Aquí te contamos todo lo que acontece en torno a las procesiones de la capital y de la provincia

El Resucitado brilla en el cierre de la Semana Santa 2026

El Resucitado brilla en el cierre de la Semana Santa 2026

A. J. González

Hugo Gallardo

Manuel Á. Larrea

Rafael Verdú

M.J. Raya

Emilia Lora

Adrián Ramírez

Corresponsales

Córdoba vive un año más una Semana Santa de fervor, ilusión y expectativas. Diario CÓRDOBA sigue aquí en directo todas las procesiones de la capital y de la provincia, la última hora de las cofradías y te tiene informado de todos los horarios e itinerarios. Aquí conocerás minuto a minuto todo lo que acontezca en torno a esta cita tan esperada.

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