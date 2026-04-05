Domingo de Resurrección en Córdoba, en directo | El Resucitado cierra una Semana Santa plena

Semana Santa

Terminan las procesiones en Bujalance

El Resucitado y la Virgen de la Alegría cierran la Semana Santa de Bujalance con calor y gran esplendor, entre el volteo de campanas de la torre inclinada de la Catedral de la Campiña, niños con campanitas que anuncian la resurrección y el colorido de Imperio Romano. El Resucitado, última obra de Martínez Cerrillo, salio a costal de jovenes y la Virgen de la Alegría, también de Martínez Cerrillo, salió con los acordes del himno de Andalucía de la banda de música Pedro Lavirgen.