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La Pasión en Córdoba
Domingo de Resurrección en Córdoba, en directo | El Resucitado cierra una Semana Santa plena
Aquí te contamos todo lo que acontece en torno a las procesiones de la capital y de la provincia
Córdoba vive un año más una Semana Santa de fervor, ilusión y expectativas. Diario CÓRDOBA sigue aquí en directo todas las procesiones de la capital y de la provincia, la última hora de las cofradías y te tiene informado de todos los horarios e itinerarios. Aquí conocerás minuto a minuto todo lo que acontezca en torno a esta cita tan esperada.
Juan Carlos Roldán
Semana Santa
Romanos de Baena en su esplendor
Los romanos de Baena han desfilado por última vez en la Semana Santa de este año, dejando imágenes como ésta junto a una de las figuras bíblicas.
Manuel González
Semana Santa
La Virgen de los Ángeles, en Lucena
´La Virgen de los Ángeles acompaña ya al Resucitado por las calles de Lucena en esta mañana luminosa del Domingo de Resurrección.
Manuel Padilla
Semana Santa
Glorioso colofón en Rute con la procesión de Jesús Resucitado
La impresionante imagen de Jesús Resucitado, obra del imaginero sevillano Marco Antonio Humanes, junto a la piadosa María Magdalena y un centurión romano, también salidas de las mismas gubias, forman el conjunto escultórico que completa la Semana Santa de Rute, este Domingo de Resurrección.
Antonio Manuel Caballero
Semana Santa
Villanueva de Córdoba se suma a los cortejos
El Resucitado ya recorre las calles de Villanueva de Córdoba, saliendo de la parroquia de San Miguel Arcángel. La talla de Antonio Castillo Lastrucci representa a Cristo emergiendo triunfante del sepulcro. Muchas personas se han echado a la calle en la localidad jarota para vivir esta procesión de gloria.
Rafael Castro
Semana Santa
Día de la luz en Villa del Río
Abre el cortejo en Villa del Río el Resucitado, llevado a hombros, y el acompañamiento de la banda del Cautivo. Justo ahora es el momento del paso por la carrera oficial. A continuación llega la Magdalena, con la banda Puente Romano, posteriormente San Juan, con la banda Amor y Paz de Montoro. Y por último, la Soledad, ya de blanco púrpura. Le acompaña la banda de Pedro Morales, de Lopera.
Virginia Requena
Semana Santa
Así son las figuras de Puente Genil
El desfile procesional de Puente Genil ha contado con el acompañamiento de unas 450 figuras que representan personajes de la Biblia. Entre ellas está la corporación bíblica de Las Parábolas que se ve en la imagen.
José Escamilla
Semana Santa
Terminan las procesiones en Bujalance
El Resucitado y la Virgen de la Alegría cierran la Semana Santa de Bujalance con calor y gran esplendor, entre el volteo de campanas de la torre inclinada de la Catedral de la Campiña, niños con campanitas que anuncian la resurrección y el colorido de Imperio Romano. El Resucitado, última obra de Martínez Cerrillo, salio a costal de jovenes y la Virgen de la Alegría, también de Martínez Cerrillo, salió con los acordes del himno de Andalucía de la banda de música Pedro Lavirgen.
Rafael Castro
Semana Santa
Campanitas de alegría en Montoro
Momento de la procesión en la calle El Santo hacia Cervantes en Montoro. Decenas de niños portan campanas de la alegría por la Resurrección de Jesucristo. Está siendo una jornada de luz, teñida de blanco y rojo. La procesión va destino hacia la ermita Virgen de Gracia, donde se encerrará hasta el próximo año.
Francis Flores
Semana Santa
Última jornada en Doña Mencía
Jesús Resucitado desfila en Doña Mencía como culmen a la Semana Santa menciana, que ha contado con procesiones todos los días
Juan Pablo Bellido
Semana Santa
Lluvia de pétalos en Montilla
La Virgen de la Paz se cobija bajo su palio de malla y camina tras el Cristo Resucitado por el centro de Montilla,mientras el público lanza pétalos a su paso. El palio estrena una delantera de flores de cera al estilo salomónico.
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