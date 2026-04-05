Santa Marina se viste de luz: resuena en Córdoba la alegría de la Resurrección

De nuevo, Santa Marina se convirtió en el epicentro de la luz. La mañana de Resurrección amaneció radiante, casi como si el cielo quisiera acompañar el anuncio que estaba por llegar. Desde primera hora, un numeroso público se congregaba en la puerta de la parroquia de Santa Marina, convocado por una certeza que se repite cada año: Cristo ha resucitado.

Puntual, la cruz de guía abría paso mientras los sones de la banda de cornetas Fusión de Marmolejo elevaban sus notas al aire limpio de la mañana, anunciando a la ciudad la victoria de la vida sobre la muerte. Tras ella, los nazarenos de blanco y azul comenzaron a tomar las calles, dibujando un cortejo sereno que avanzaba con la firmeza de quien porta un mensaje eterno.

El Resucitado, en imágenes / A.J.González

En el interior del templo, el paso de misterio aguardaba ya dispuesto. El Señor, aún contenido en la penumbra de Santa Marina, parecía anticipar el estallido de luz que estaba por llegar. Y así fue: tras las maniobras precisas, el paso se elevó y Jesús Resucitado salió triunfante a la calle, proclamando su victoria ante la mirada atónita de los romanos, obra de Antonio Bernal, que yacían vencidos mientras el ángel anunciaba lo imposible hecho realidad. El paso estaba exornado con un friso a base de distintas variedades florales en color blanco.

Resucitó, resucitó sonaba entonces, interpretado por la agrupación musical del Cristo de Gracia, poniendo banda sonora a un instante cargado de simbolismo. El Señor comenzó su caminar hacia la Catedral bajo un sol ya intenso, preludio del calor que marcaría la jornada.

María Santísima Reina de Nuestra Alegría / A. J. González

Salida de la Virgen de la Alegría

Mientras tanto, en el interior del templo, se preparaba la salida del paso de palio de la Virgen de la Alegría. Poco a poco, la bambalina delantera comenzaba a asomar por la puerta lateral del templo, como un susurro de lo que estaba por venir. Y entonces apareció Ella: la Virgen de la Alegría, blanca y radiante, con su palio exornado con flores blancas dispuesta a derramar su alegría por las calles de Santa Marina.

La banda de música de la Estrella interpretaba Alegría, marcha compuesta por Pablo Jiménez Cosano con motivo del 75 aniversario de la bendición de la imagen de Juan Martínez Cerrillo que la cofradía celebra este año. Bajo su palio, la Virgen avanzaba mecida entre naranjos, dejando una estampa luminosa, casi etérea, camino de la Catedral.

Noticias relacionadas

Tras completar su paso por el primer templo de la diócesis, se ha emprendido el regreso. Los titulares de la hermandad del Resucitado regresan así al barrio de Santa Marina envueltos en una multitud consciente de que cada paso es un instante que no volverá hasta dentro de un año.