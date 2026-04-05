Los pueblos de Córdoba vuelven a mostrar su singularidad al cierre de la Semana Santa

La Semana Santa ha terminado este Domingo de Resurrección en la gran mayoría de los municipios de la provincia, aunque algunos de ellos cerraron sus desfiles ya el sábado. Ha sido una Semana de Pasión completa, en la que todas las procesiones han podido salir gracias a un buen tiempo que se ha repetido en esta jornada.

Lucena

Cierre glorioso, soleado y novedoso de la Semana Santa de Lucena con la procesión festiva del Domingo de Resurrección. Con una extensa representación de las vocalías de Juventud de las hermandades lucentinas, la hermandad franciscana estrenó un recorrido, ampliado, hacia la calle La Villa, pasaje del Cristo del Amor y Cuesta del Castillo, con el objetivo de continuar incrementando el atractivo de las cuadrillas de santeros y de los manijeros.

La Virgen de los Ángeles, en una estampa diferencial sin palio, estuvo precedida de un grupo de una veintena de mantillas, afianzando un estilo singular y que recupera secuencias vinculadas a estas latitudes en épocas pasadas.

La Virgen de los Ángeles de Lucena. / Manuel González

La hermandad radicada en la iglesia Madre de Dios, en constante evolución, venera a un nuevo titular desde el año 2025, en una aportación imaginera realizada por el escultor local de repercusión internacional Francisco Javier López del Espino.

El desfile procesional, que culminaba en torno a las 16.00 horas, incorporaba la participación de la Sociedad Didáctico-Musical Banda de Música de Lucena.

Puente Genil

El Domingo de Resurrección volvió a convertir a Puente Genil en escenario de una de las celebraciones más singulares de la Semana Santa andaluza. Alrededor de 450 figuras recorrieron las calles del municipio representando escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, en un desfile que combinó devoción, historia y un marcado carácter popular.

Estas figuras, conocidas tradicionalmente como rostrillos, acompañaron a las imágenes de Jesús Resucitado y la Virgen de la Alegría, protagonizando el acto que pone el broche final a la Semana Santa pontanesa. El cortejo contó además con la presencia del Imperio Romano, uno de los elementos más vistosos del desfile, que aporta espectacularidad y solemnidad al recorrido.

Corporación Bíblica de Las Parábolas en el desfile de Puente Genil / Virginia Requena

En cuanto a las cuadrillas, el paso del Resucitado contó con 35 costaleros, mientras que el paso de la Alegría estuvo formado por una cuadrilla mixta de 30 costaleros y costaleras.

Cabe destacar que este año la cofradía celebra el 75 aniversario de su primera salida procesional, una efeméride muy especial que se verá acompañada por la presentación del cartel conmemorativo al término de la función principal.

Priego de Córdoba

El desfile de la Real y Venerable Hermandad de María Santísima de la Cabeza y Nuestro Padre Jesús Resucitado puso fin en la mañana del domingo a una intensa Semana Santa en Priego, con un desfile que se desarrolló con temperaturas primaverales y en cuyo cortejo tomaron parte un buen número de hermanos así como las autoridades, políticas y militares, y representaciones del resto de hermandades y cofradías de la localidad, al ser el desfile oficial de la Semana Santa prieguense.

El Resucitado por las calles de Priego de Córdoba. / Laura Cobo

La hermanad presentaba como estrenos la recuperación de la banda de tambores y bombos que abre el cortejo, así como las velas rizadas que lucía la Virgen, destacando también el regreso para iniciar el desfile, tras dos años en los que las imágenes se trasladaban hasta la parroquia de la Asunción para hacerlo desde allí.

Cuando María Santísima de la Cabeza entró en su sede, se iniciaba simbólicamente la cuenta atrás para una nueva Semana Santa en Priego, tras esta de 2026 plena, algo que no ocurría desde 2023.

Procesión del Resucitado en Cabra. / José Moreno

Cabra

La Semana Santa de Cabra ha llegado a su fin con la imagen de Nuestro Padre Jesús Resucitado, que desde las 11.00 horas ha recorrido las calles egabrenses tras salir de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán.

Se trata de una imagen obra del imaginero cordobés José Antonio Cabello Montilla en un paso y cortejo procesional que organiza la Agrupación General de Hermandades y Cofradías, que se muestra en un recorrido multicolor, al estar acompañada por una representación de capuchones de cada una de las cofradías egabrenses junto a la Banda de Música de Cabra.

Lluvia de pétalos sobre la Virgen de la Paz en Montilla. / Álvaro Carrasco

Montilla

Montilla vivió este domingo una mañana luminosa de Pascua con la salida procesional de la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz desde la Parroquia de Santiago Apóstol, en un cortejo que contó con la participación de una representación de todas las cofradías de la localidad.

Entre los momentos más significativos destacó el paso de Nuestra Señora de la Paz por la basílica pontificia de San Juan de Ávila, donde una comisión de la hermandad accedió al interior para depositar un ramo de flores ante el antiguo lienzo de la Virgen de la Paz vinculado al doctor de la Iglesia universal, cuyas reliquias se veneran en este emblemático templo de la calle Corredera.

El Resucitado de Palma del Río. / José Muñoz Caro

Palma del Río

Desde la iglesia de Santo Domingo de Palma del Río, muy vinculada al colegio Inmaculada Concepción y a las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, ha salido este domingo la Hermandad del Resucitado que este año ha cumplido 30 años desde su primera salida procesional. En esta mañana soleada han sido muchos los vecinos que se han concentrado en las inmediaciones de la calle Feria para ver maniobrar a esos 35 costaleros en una de las salidas más aparatosas de la Semana Santa Palmeña.

El Resucitado, obra de José Antonio Cabello, estuvo acompañado en el paso por el ángel anunciador Gabriel y con la música de la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora de la Fuensanta de Córdoba.

Un solo paso ha recorrido este domingo la ciudad dando por concluida una Semana de Pasión que ha congregado a centenares de personas en las calles.

Estampa este Domingo de Resurrección en Baena, con un judío colinegro y una figura bíblica. / Juan Carlos Roldán

Baena

El aire de Baena se ha despojado de la pesadumbre del sepulcro. El rastro de la cera negra y el sonido de las cadenas han quedado sepultados por una claridad que todo lo inunda desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. A las puertas del templo, el luto del Viernes Santo es ya una sombra lejana; hoy, Guadalupe es el epicentro de una alegría que desborda sus muros. Pero antes de que el desfile inunde las calles de la Villa, el corazón de los fieles se ha encogido con un instante de una carga espiritual única, el paso de la Resurrección.

Frente a la mirada expectante de una multitud que abarrotaba la plaza, se ha escenificado ese diálogo místico y visual entre las imágenes. En un movimiento lleno de simbolismo, Santa María Magdalena se ha aproximado al Santísimo Cristo Resucitado, recreando aquel instante del alba en el que la duda se hizo certeza y el duelo se transformó en anuncio. Este encuentro previo al desfile, donde la Magdalena reconoce al Maestro triunfante, ha servido de motor espiritual para que la Real Archicofradía iniciara su andadura, convirtiendo el espacio sagrado de Guadalupe en el escenario del primer milagro de la mañana.

Abriendo calle con una marcialidad impecable, la Centuria Romana ha marcado el avance del cortejo, con el brillo de sus corazas anunciando que la muerte ha sido vencida. Tras ellos, el desfile ha comenzado bajo el estruendo jubiloso de la Turba de Judíos de la Cola Negra. Los tambores, que ayer callaban por el entierro de Cristo, han despertado con un redoble de celebración, escoltando una marea de plumeros que ondean al viento de abril. La sobriedad ha dado paso a la luz en un relato de fe encabezado por la imagen radiante de Jesús, que ha avanzado sobre las cabezas de los fieles como si el peso de la madera se hubiera desvanecido al tercer día.

Al llegar a los puntos neurálgicos del casco histórico, con el sol de justicia en lo más alto, el encuentro de los pasos ha sellado una Semana Santa inolvidable. Entre el brillo de los cascos de la centuria y el último esfuerzo de los hermanos , Baena ha celebrado que la vida siempre tiene la última palabra. La recogida en Guadalupe ha marcado el final del camino; los tambores se silenciarán pronto y las túnicas se guardarán con el aroma del incienso, pero en el alma de cada baenense queda grabada la luz de este domingo y el consuelo de Nuestra Señora del Rosario bajo el cielo de abril.

El Resucitado de Pozoblanco avanza por una calle estrecha este domingo. / Rafa Sánchez

Pozoblanco

La Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Jesús Resucitado y Nuestra Señora María Santísima de Luna ha procesionado por las calles de Pozoblanco en un Domingo de Resurrección que ha puesto el broche de oro a una Semana Santa que se ha vivido en todo su esplendor.

Desde la parroquia de Santa Catalina ha comenzado un cortejo que permite ver a una de las tallas más espectaculares de la Semana Mayor pozoalbense, además de a la patrona del municipio. Ambas imágenes han protagonizado un encuentro en la confluencia entre la calle San Cayetano y la calle Jesús que ha vuelto a ser seguido por numeroso público. A partir de ahí, la procesión se ha estructurado al completo y avanza hacia un recorrido con otro punto de interés en la bajada de la Costanilla del Risquillo.

El Resucitado por las calles de Fernán Núñez. / Antonio Aguilera

Fernán Núñez

La procesión de Jesús Resucitado con la música de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Rambla ha puesto este Domingo de Resurrección broche final a la Semana Santa de Fernán Núñez.

La estación de penitencia ha comenzado en la iglesia de Santa Marina y ha mostrado varios estrenos: ángeles mancebos pasionistas en terracota patinada para las esquinas del paso; imagen de María Magdalena en terracota patinada para capilla trasera del paso, donada por una hermana de la cofradía; candelabros arbóreos en su primera fase de ejecución para las esquinas del paso y terminación de jarras, charolado y dorado para el paso, realizados por el escultor e imaginero local Alfonso Ángel Tejederas Marín.

Procesión en Bujalance este Domingo de Resurrección. / José Escamilla

Bujalance

El Domingo de Resurrección cerró brillantemente la Semana Santa de Bujalance, con el desfile procesional del Resucitado y la Virgen de la Alegría, con tiempo caluroso y un sol radiante.

Tras la eucaristía de Gloria de Resurrección, entre el volteo de campanas de la torre inclinada de la Catedral de la Campiña, tuvo lugar la salida de las imágenes de Jesús Resucitado, última obra del imaginero bujalanceño Juan Martínez Cerrillo, sacada por hombres a costal, y la Virgen de la Alegría, del mismo autor, llevada a hombros por mujeres. Estuvieron acompañados por niños nazarenos de blanco con campanitas, anunciando la resurrección de Jesús y la alegría de su Madre, el desfile marcial y colorido del Imperio Romano a los sones de las bandas de tambores y cornetas del Imperio Romano y de música Pedro Lavirgen, junto a representantes de todas las cofradías en un cortejo alegre y lleno de vistosidad.

Los momentos más intensos se vivieron en la Plaza Mayor, en la carrera oficial y ante el palco de autoridades, con la gran petalada ofrecida a la Virgen de la Alegría por la cofradía hermana de la Vera Cruz, y sobre todo al finalizar la procesión en el Encuentro de la Madre de la Alegría con el Hijo Resucitado, en la Plaza de Santa Ana.

Procesión del Resucitado en Rute. / Manuel Padilla

Rute

La impresionante imagen de Jesús Resucitado, obra del imaginero sevillano Marco Antonio Humanes, junto a la piadosa María Magdalena y un centurión romano, también salidas de las mismas gubias, forman el conjunto escultórico que completó este domingo la Semana Santa de Rute.

Si el año pasado esta cofradía, fundada en 2009, no pudo procesionar por culpa de la lluvia, este año ha completado su estación de penitencia con un día deslumbrantemente primaveral.

Con salida desde la parroquia de Santa Catalina Mártir, el paso de 36 costaleros fue el primero en procesionar con este estilo sevillano, que ha tenido luego continuidad en otras cofradía jóvenes como la de la Misericordia y la Borriquita. Estuvo acompañado por la Agrupación Santo Ángel Custodio, formación ruteña que con sus marchas acompasa a la perfección todo el itinerario que ha significado un brillante colofón a la Semana Mayor de Rute.

El Resucitado en Villa del Río. / Casavi

Villa del Río

En Villa del Río abrió el cortejo el Resucitado, llevado a hombros, y el acompañamiento de la banda del Cautivo. Tras el momento del paso por la carrera oficial, el cortejo continuó con la Magdalena, con la banda Puente Romano, para posteriormente dar paso a San Juan, con la banda Amor y Paz de Montoro. Y por último, la Soledad, ya de blanco púrpura. Le acompañó la banda de Pedro Morales, de Lopera.

Procesión en Villanueva de Córdoba / Antonio Manuel Caballero

Villanueva de Córdoba

El Resucitado recorrió las calles de Villanueva de Córdoba, saliendo de la parroquia de San Miguel Arcángel. La talla de Antonio Castillo Lastrucci representa a Cristo emergiendo triunfante del sepulcro. Muchas personas se echaron a la calle en la localidad jarota para vivir esta procesión de gloria.

Estación de penitencia de la hermandad del Resucitado de Montoro. / Casavi

Montoro

Durante el momento de la procesión en la calle El Santo hacia Cervantes de Montoro, decenas de niños portaron campanas de la alegría por la resurrección de Jesucristo. Fue una jornada de luz, teñida de blanco y rojo. La procesión circuló destino hacia la ermita Virgen de Gracia, donde se encerró hasta el próximo año.

La Virgen del Sol de Adamuz sigue al Resucitado en su camino hacia la parroquia. / Casavi

Encuentro entre el Resucitado y la patrona de Adamuz

Adamuz ha renovado sus votos de fe y tradición con el esperado regreso de su patrona, la Virgen del Sol. En una jornada marcada por la emoción, la imagen ha partido desde su ermita hacia el casco urbano para protagonizar uno de los momentos más simbólicos del calendario local: el encuentro con Nuestro Señor Resucitado. El epicentro de la celebración ha sido la emblemática Puerta de la Villa, que se ha transformado en un hervidero de devotos ansiosos por presenciar el rito.

Bajo una atmósfera de júbilo contagioso, los jóvenes portadores con la imagen del Niño y los miembros de la hermandad de costaleros con la Virgen han hecho gala de su maestría bailando a ambas imágenes, un gesto que ha despertado los aplausos y el fervor de los adamuceños presentes. Tras este vibrante cara a cara, la comitiva prosigue su camino hasta la iglesia de San Andrés.

Una multitud acompaña a la Virgen del Sol a su llegada a Adamuz. / Casavi

Con su llegada al templo, la patrona inicia una estancia que se prolongará hasta la madrugada del 16 de agosto. Durante estos meses, Nuestra Señora del Sol presidirá el altar mayor, convirtiéndose en testigo de excepción de los eventos más significativos de la localidad.

Entre ellos destaca la feria en su honor, que se celebrará del 18 al 25 de abril, además de hitos del calendario litúrgico y social como las Cruces de Mayo, las primeras comuniones, el Corpus Christi y los numerosos enlaces matrimoniales que marcan la vida del municipio.