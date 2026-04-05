Balance de la Semana Santa de Córdoba 2026: las cofradías cordobesas marcan su camino hacia la excelencia estética

Concluida la Semana Santa de 2026, tras el broche final de la hermandad del Resucitado, es momento de realizar un primer balance del desarrollo cofrade, especialmente en su apartado estético. La impresión general es claramente positiva, marcada por un crecimiento cualitativo evidente en la mayoría de los aspectos.

En lo que respecta a los cortejos, se ha podido apreciar una notable mejoría tanto en número como en organización. Han sido, en su mayoría, cortejos nutridos, bien estructurados y con presencia firme en la calle, reflejando un mayor sentido de pertenencia y compromiso por parte de los hermanos.

El año de los palios

En el plano patrimonial, este 2026 puede calificarse como el año de los palios. Las nuevas incorporaciones han destacado por su calidad artística. El conjunto de la Virgen de la Trinidad avanza hacia una estética de gran espectacularidad, mientras que el cambio al blanco de la Virgen de la Merced ha sido muy bien recibido. El palio de la Virgen de la Piedad ha llamado la atención por su imponente presencia. También sobresale la bambalina frontal del palio de la Virgen del Mayor Dolor, una obra de bordado minucioso que evoca técnicas antiguas y sitúa a Mercedes Castro como autora de gran nivel, a lo que se suma la bambalina trasera de palio de la Virgen de la Esperanza y la interior trasera del palio del Dulce Nombre.

Palio de la Virgen de la Piedad, de la salesiana hermandad del Prendimiento. / PABLO CABRERA

En los pasos de Cristo, las novedades han sido más contenidas. Destaca el faldón frontal del misterio de la Coronación de Espinas, una pieza de gran calidad.

Exornos florales

El exorno floral ha vuelto a ser protagonista con propuestas variadas. Se han visto composiciones atrevidas, como la del misterio de Jesús del Perdón, junto a otras más clásicas. En los pasos de misterio han predominado las combinaciones florales, mientras que en los palios la rosa ha sido la gran protagonista. Han brillado especialmente las jarras de la Virgen Nazarena y el cuidado exorno de la Virgen de la Trinidad, que con una sola variedad floral ha logrado un conjunto muy vistoso. En general, el nivel floral de este año ha sido sobresaliente.

Salida del misterio de la hermandad del Perdón. / PABLO CABRERA

En el apartado musical, el protagonismo ha sido para las bandas cordobesas, que han demostrado su alto nivel durante toda la semana. Ha destacado especialmente la banda de cornetas y tambores de la Coronación de Espinas tras el Cristo de la Caridad, aportando solemnidad al conjunto. Se ha percibido una cuidada selección de repertorios, con gran presencia de marchas cordobesas.

En definitiva, la Semana Santa de 2026 se cierra con una clara línea ascendente. Donde queda palpable que las cofradías continúan avanzando en su búsqueda de la excelencia, consolidando un modelo en el que el cuidado por el detalle y la apuesta por la calidad artística marcan el camino a seguir en los próximos años.