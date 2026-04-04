El Santo Entierro deja al pueblo en Soledad: últimas horas de la Semana Santa en la provincia de Córdoba

Los municipios de la provincia vivieron con intensidad y en jornadas de buen tiempo sus últimas horas de la Semana Santa de 2026. Algunos pueblos cerraron sus cortejos en el Sábado de Gloria, pero también hay localidades que celebran este domingo sus procesiones del Resucitado.

Cortejo procesional en Lucena este Sábado de Gloria. / Manuel González

Lucena

El luto solemne se ha reflejado en la Virgen de la Soledad de Lucena este Sábado de Gloria. Ha sido una procesión repleta de jerarquía mariana, con hasta 200 hermanos y más de 100 mantillas.

La Dolorosa de Luis Álvarez Duarte ha estrenado nuevo tocado, entre la armonía magistral de la Agrupación Musical de Humillación y Servitas y Banda Maestro José Galván de Archidona y saetas de quejíos y oraciones, interpretadas por Anabel Castillo, Joaquín Muñoz, Antonio Nieto y Jesús Reyes.

Confradía del Santo Sepulcro de Puente Genil, este sábado. / Virginia Requena

Puente Genil

La Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de las Lágrimas ha centrado el Sábado de Gloria en Puente Genil. Al frente de la hermandad se han situado los hermanos mayores Juan Francisco Gómez Jiménez y Francisco Javier Crespo Chacón, representantes de la corporación de la Sentencia de Edom, acompañados por los ayudantes Jesús Ángel Gómez Jiménez y Joaquín Ruiz Baena, ambos miembros de la directiva. La cofradía continúa bajo la responsabilidad del cofrade mayor, Julio Alberto Migueles Cosano, vinculado a la hermandad desde 1992.

El cortejo ha contado con sus grupos tradicionales, que conforman la estructura simbólica de la cofradía, mientras que el paso presenta como estreno destacado una nueva corona de plata para la Virgen, donada por los hermanos mayores del próximo año. La imagen mariana ha lucido saya y manto de terciopelo negro y plata, junto a un conjunto de piezas también en plata, en una salida marcada por la sobriedad, reflejada igualmente en el crespón negro en memoria de los hermanos difuntos.

El acompañamiento musical ha corrido a cargo de capilla en el Señor y de la Banda de Música Inmaculada Concepción tras la Virgen. La estación de penitencia reúne a más de medio centenar de bastoneros, bajo la dirección del capataz José Javier Roa.

La cofradía continúa además con la mirada puesta en el futuro y mantiene el proyecto de restauración del paso del Señor como uno de sus principales objetivos.

Abejorros en el paso de la Soledad de Cabra este Sábado Santo. / José Moreno

Cabra

La imagen de la Soledad, talla de finales del siglo XVII del taller del prestigioso escultor barroco granadino Pedro de Mena, comenzó a brillar en la mañana de este Sábado Santo en Cabra, acompañada por la Escuadra de Gastadores, Banda de Guerra y Sección de Honor del Tercio Duque de Alba II de la Legión con base en Ceuta y la Banda Municipal de Música de El Arahal (Sevilla). Hizo su salida desde la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios a las 11.00 horas, acompañada por 150 capuchones y un cuerpo de 36 mantillas para realizar su estación de penitencia por las calles egabrenses.

Junto con los judíos, romanos, tambores y saetas, los abejorros contribuyen a la atmósfera singular de la Semana Santa en Cabra. Son instrumentos de viento ancestrales, específicamente trompetas alargadas o añafiles, que forman parte de la tradición sonora de la Semana Santa egabrense.

Público en la carrera oficial de Palma del Río al paso de la Soledad este sábado. / José Muñoz Caro

Palma del Río

La tarde del Sábado Santo en Palma del Río sirvió para estrenar dos nuevas imágenes en las calles de la ciudad. A la Virgen de la Soledad en el Monte Calvario le han acompañado Santa María Magdalena y San Juan Evangelista, bendecidos el Viernes de Dolores por el párroco Francisco Gámez.

El conjunto ha procesionado en un mismo paso de misterio por lugares emblemáticos en la tarde de este sábado con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores Monte Calvario de Martos, Jaén. La hermandad se fundó hace tan solo seis años, aunque la imagen de la dolorosa es muy querida por los palmeños que la arropan en todo su recorrido.

El Cristo de la Buena Muerte de Fernán Núñez en la madrugada del sábado. / Antonio Aguilera

Fernán Núñez

En la madrugada del Sábado Santo comenzó en la iglesia de Santa Marina, a las 23.00 horas, la estación de penitencia del Cristo de la Buena Muerte, talla que protagoniza este año el cartel de Semana Santa de Fernán Núñez, con una fotografía realizada por Antonio Luis Cosano. Numerosos fernannuñenses velando acompañaron a la imagen en las 14 estaciones del Vía Crucis que constituye esta estación penitencial en absoluto silencio.

La tarde del Sábado Santo es el turno del Santo Entierro, cuya procesión parte de la iglesia de Santa Marina. Como estreno de este año está el calado de los respiraderos del paso de palio, labor realizada por el orfebre Jesús Aguado Serrano. El acompañamiento musical es de la banda de música del Círculo Cultural Calíope.

Quema de figuras en Pedro Abad este Sábado de Gloria. / Casavi

Pedro Abad

Bajo el rítmico eco de los tambores y el aroma a pólvora y paja quemada, la localidad de Pedro Abad revivió este sábado una de sus citas más singulares y esperadas: la quema de los Judas. Este ritual, que se ha consolidado a lo largo de las décadas como una seña de identidad de la Semana Santa perabeña, volvió a congregar a cientos de vecinos en un acto de "venganza" simbólica y tradición popular.

La jornada comenzó al caer la tarde, cuando el silencio de las calles fue roto por los veteranos Alfonso Castro y Antonio Mejías Machaca. Con la maestría que da la experiencia, ambos encabezaron el desfile al toque de tambor, funcionando como un imán para los vecinos que se sumaron a la comitiva hacia los distintos puntos de quema.

El punto álgido de la noche llegó con la aparición de las antorchas. Un grupo de jóvenes intrépidos de la localidad fue el encargado de prender fuego a los monigotes, elaborados artesanalmente por los propios vecinos durante Los días previos. Entre vítores y jaleos de la multitud, las llamas consumieron las figuras que representan al apóstol que traicionó a Jesucristo por treinta monedas de plata. Con las cenizas aún calientes, Pedro Abad cierra así un capítulo más de su historia viva, demostrando que algunas tradiciones, lejos de apagarse, arden cada año con más fuerza.

Procesión de la Soledad por las calles de Rute. / Manuel Padilla

Rute

Desde su santuario, situado junto al cementerio parroquial de San Cristóbal, ha realizado su estación de penitencia el Sábado Santo en Rute la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Benditas Ánimas del Purgatorio. Un sencillo trono cincelado en metal ha portado a la sagrada imagen de la Virgen de la Soledad, sobre una nueva peana llevada por 10 hermanos.

Ha realizado un largo itinerario desde las 17.30 horas, que comprende las calles de Francisco Salto para bajar y hasta la carrera oficial situada en el Ayuntamiento y luego la empinada subida de la calle del Cerro. El acompañamiento musical ha corrido a cargo de la Asociación Musical Maestro Quintana, de Cuevas de San Marcos (Málaga). Se trata de una hermandad fundada en 1937 con una imagen de la Virgen correspondiente a una talla de finales del siglo XVIII.

Mujeres con mantilla en la procesión de la Soledad del sábado. / Francis Flores

Doña Mencía

En Doña Mencía, la Virgen de la Soledad ha radiado luz propia por las calles mencianas este sábado. Con el verde esperanza en la tarde de Sábado de Gloria de Doña Mencía se han visto las numerosas mantillas que han acompañado al paso de palio. Al final de la procesión se han vivido momentos emotivos con el encendido de bengalas al son de campanillas que con el humo verde le han dado un toque especial a la recogida.

Un detalle en un paso de la procesión de este sábado en La Rambla. / Álvaro Carrasco

La Rambla

El Señor Yacente y la Virgen de la Soledad han recorrido en este Sábado Santo las calles de La Rambla, antecedidos de un nutrido cortejo de nazarenos enlutados.

La talla de la Virgen, obra del valenciano Venancio Marco Roig en 1930, ha estrenado su restauración a cargo de Miguel Ángel Sánchez y Manuel Espejo.

Antecediendo al paso de la Soledad, el Señor Yacente ha avanzado entronizado sobre un exorno de flores silvestres.