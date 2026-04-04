Llegó la hora del Nazareno en la madrugá de los pueblos de Córdoba

Numerosos municipios cordobeses han celebrado procesiones durante toda la mañana del Viernes Santo, que tendrán su continuación durante la jornada de la tarde. Son ya los últimos desfiles en la mayoría de los casos antes de que puede verse al Resucitado a lo largo y ancho de la geografía provincial, en ocasiones con acompañamiento de romanos y figuras bíblicas.

Lucena

La Semana Santa 2026 en Lucena relató un camino al Calvario de un enardecimiento rebosante de devoción nazarena. Entre el primer Padrenuestro, minutos después de la hora implacable de las seis de la mañana, y La Saeta, tras impartir el Señor la segunda bendición, interpretadas por la cantaora Ana de Caro, Nuestro Padre Jesús Nazareno renovó su reinado eterno, con un pasito imparable, de lenta cadencia y asumiendo la condena de la Cruz.

Entre el anochecer y la luz radiante de la mañana del Viernes Santo, centenares de velas, con un amarillo propio de los hermanos del Señor, alumbraron sus promesas, plegarias y ofrendas, en multitud, alrededor de un Nazareno venerado por más de cuatro siglos en La Capillita.

Nazareno de Lucena. / Manuel González

Con los aromas a pebete y el rugir del torralbo, la cuadrilla de Juan Torres Muñoz, conformada por 26 santeros de túnica percalina, peregrinaron por un recorrido interminable, entre templos y territorios parroquiales de Lucena, hasta retornar, para todo un año, superadas las 14.00 horas, al Llanete de los secretos nazarenos.

A Nuestro Padre lo secundaron en su rumbo resignado hacia la muerte, que antecede a la Resurrección, las santas mujeres Verónica y Magdalena, San Juan Evangelista y la Virgen del Socorro.

Al despeñarse la tarde, con la Cruz despojada del Redentor y con una sábana como símbolo del sudario inerte, el Santo Entierro, con el cuerpo yacente de Cristo, exhibió su particular coleo, entre un luto efímero de sólo dos jornadas. Lucena se reencuentra consigo misma en el baldaquino de La Capilla mientras suspira, un año completo, por respirar la atmósfera secular y absolutamente cautivadora del Viernes Santo.

Puente Genil vive este una de las jornadas más intensas y emotivas de su Semana Santa con la celebración del Viernes Santo, marcado por la tradición de La Diana, las reverencias al Patrón en la iglesia de Santa Catalina y la estación de penitencia de sus históricas cofradías.

La jornada ha comenzado con el sonido inconfundible de La Diana, que anuncia desde primeras horas del día el carácter solemne de esta fecha. Este acto, profundamente arraigado en la tradición pontana, sirve de antesala a los momentos centrales que se vivirán durante el día.

Nazareno y cofradías de figuras públicas en Puente Genil. / Virginia Requena

Uno de los instantes más esperados es el de las reverencias a Nuestro Padre Jesús Nazareno en Santa Catalina, donde fieles y cofrades han rendido homenaje al Patrón en un ambiente de recogimiento, devoción y respeto.

También protagoniza la jornada la Cofradía Servita de María Santísima de los Dolores, que igualmente realiza su estación de penitencia en este Viernes Santo. Su Hermano Mayor es Enrique Bolívar González, conocido como “El Viejo Pelícano”, perteneciente a la cofradía desde 2018, acompañado por su Hermano Ayudante, Juan Ortega Cruz, siendo su actual cofrade mayor, Jesús Chacón De la Torre. Procesiona igualmente la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Mayor Dolor.

Priego de Córdoba

En Priego, varias horas después de que los titulares de la cofradía de los Dolores completaran su estación de penitencia, tras el recogimiento que durante toda la Madrugada se vivió en su capilla, el Compás de San Francisco se convirtió en un auténtico hervidero para asistir en directo, a las diez en punto de la mañana, a la salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que volvía a levantar pasiones entre los prieguenses.

El popular “paso redoblao” y la bendición desde El Calvario, que impartió la venerada efigie a las 13.00 horas, volvieron a poner al máximo el diapasón de las emociones en una mañana de Viernes Santo especial, y en la que, como ya ocurrió este Jueves Santo, debido a las obras que se están realizando en la calle Obispo Caballero, de regreso el cortejo bajó por las calles Ribera y Carrera de Álvarez, protagonizando momentos únicos.

La Virgen de los Dolores Nazarena de Priego de Córdoba. / Laura Cobo

Tras la intensa mañana del Viernes Santo, en la que la localidad volvió a registrar un altísimo número de visitantes, se vivía un cambio radical de registro en el desfile procesional de las dos cofradías que procesionan en la tarde-noche.

La primera en poner su cruz de guía en la calle fue la Real Hermandad y Cofradía Sacramental del Santo Entierro de Cristo y María Stma. de la Soledad Coronada, que desde la iglesia de San Pedro sacó uno de los cortejos más solemnes de la Semana de Pasión de la localidad, en el que toman parte las distintas cofradías de pasión representadas por sus distintos pendones y juntas de gobierno, y en el que volvía a destacar la imponente imagen del Santísimo Cristo Yacente.

Uno de los momentos más destacados fue el paso de la comitiva por la plaza del Llano, cuando la cofradía se dirigía a realizar su estación de penitencia a la parroquia de la Asunción.

Casi de manera sincronizada con la Soledad, hacían lo propio desde su recoleta ermita de la calle Río los titulares de la Real Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora de las Angustias y Nuestro Padre Jesús en su Descendimiento, en un desfile en el que sus responsables han cuidado hasta el más mínimo detalle y en el que destacan las interminables filas de hermanos de luz que conforman el cortejo.

Entre los estrenos que la archicofradía presentó en la calle se encuentran la restauración de las imágenes de Mª Stma. de la Amargura y San Juan Evangelista, que forman parte del misterio del Descendimiento, en el que la Virgen de la Amargura, estrenaba también una saya de color azul cobalto bordada en oro por Bordados Santa Clara de Sevilla y donada por la familia García Morales, y una media luna de plata para la Virgen de las Angustias.

Una estampa de la madrugá en Montilla. / Álvaro Carrasco

Las calles de Montilla se hicieron silencio ante el paso de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura al llegar la media noche. La corporación del Barrio de la Cruz procesionó con el rezo del Vía Crucis tras la izada del Cristo en el Llanete de la Cruz ante centenares de miradas.

Montilla vivió una mañana de Viernes Santo radiante acompañando a la Hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Largas filas de montillanos acompañaron a Jesús Rescatado, Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores, además del Cristo de la Yedra, que cumple un siglo procesionando en la mañana del Viernes Santo.

En una tarde radiante de Viernes Santo recorrió las calles de Montilla el imponente misterio del Sagrado Descendimiento y María Santísima de la Encarnación, un conjunto escultórico de Antonio Bernal de 1996.

Desde su propia capilla partió este año hacia el Barrio del Gran Capitán, hasta llegar a la Parroquia de la Asunción.

Cristo del Socorro de Cabra durante la madrugá. / José Moreno

El Viernes Santo comenzó en Cabra con la salida a la 1.00 desde la parroquia de Santo Domingo de Guzmán del Cristo del Socorro, el Silencio.

Una imagen tardo-renacentista de la segunda mitad del siglo XV y cuya autoría algunos especialistas apuntan a que podría ser obra del escultor montillano Juan de Mesa El Mozo, que se vio acompañada en su Vía Crucis por tambores rompevelos y por varios centenares de capuchones portando sobre sus hombros cruces de madera y arrastrando cadenas en el pie.

La madrugada en Cabra estuvo protagonizada por el paso de Jesús de la Humildad y Paciencia desde las 6.30 y hasta su llegada de nuevo a dicho templo a eso de las 11.00 horas, por el Señor de los Molineros, imagen de autor desconocido que lo representa sentado y pensativo en el monte Calvario a la espera de ser crucificado.

El Nazareno protagonizó la primera de las dos salidas del mediodía del Viernes Santo en Cabra, tras salir a las 12.00 horas de la iglesia de la Asunción y Ángeles. Es una imagen de autor anónimo de la segunda mitad del siglo XVI, de gran devoción, en cuyo cortejo junto a la banda de cornetas y tambores de María Santísima del Amor de Montoro.

No faltaron los típicos toques de los añafiles o abejorros con un sonido muy característico de la Semana Mayor de Cabra que se viene recuperando en los últimos años y que ya va notándose en muchos de los cortejos procesionales egabrenses. El añafil o abejorro es un instrumento musical de viento metal morisco, como una trompeta recta y alargada, parecida a la tuba romana.

A las 5 de la madrugada se produjo en la puerta de la iglesia de San Sebastián de Palma del Río el tradicional cerrojazo que abre las puertas para que salga la cruz de guía de la Muy Ilustre y Pontificia Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Piedad y San Juan Evangelista. En el silencio de la noche profunda de este Jueves Santo y a punto de recibir el sol del nuevo día, el Nazareno salió al encuentro con sus devotos.

Se trata de una hermandad con centenares de hermanos, una de las más antiguas de la ciudad con escritos de 1596, que este año ha restaurado los faroles de plata del paso de misterio y el próximo año restaurará la cruz de plata que porta el denominado Señor de Palma. Al paso del cristo lo ha acompañado la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Sagrada Columna y Azotes de Écija.

Además, este año se ha podido ver el paso de misterio ya finalizado, ya que en la pasada madrugá le faltaba color y algunos remates. Tras el Nazareno vino María Santísima de la Piedad, virgen venerada y valorada por muchos que ha encontrado en el amanecer un momento mágico para encontrarse con sus vecinos. La Virgen contó con el acompañamiento musical de la Asociación Músico-Cultural Antonio Hernández Tomillo de La Puebla de los Infantes.

La tarde del Viernes Santo en Palma del Río se vivió con el teñir de una campana, la que acompañó a la Hermandad del Santo Sepulcro en su recorrido por las calles de la localidad. Desde la parroquia de San Francisco, con nazarenos negros por la muerte del señor y con la mirada atenta de vecinos y curiosos comenzó esta procesión donde el paso de misterio contó con 24 costaleros. El recorrido por las céntricas calles Portada y Feria hasta llegar a la Carrera Oficial se vivió en silencio y recogimiento.

No había asomado aún el primer rayo de sol sobre Baena cuando el silencio de la madrugada se ha quebrado bajo el peso de una devoción centenaria. Eran las 6.00 de la mañana y en el patio de San Francisco, el aire se volvía denso, cargado por el aliento de una multitud que aguardaba el instante en que las puertas se abrieran para dejar paso al Nazareno.

Abriendo el cortejo, la Santa Vera Cruz y Centuria Romana y cientos de baenenses los que encabezaban la marcha en un río humano de peticiones o promesas cumplidas caminando en un recogimiento absoluto, han trazado una vanguardia de sacrificio que recordaba que, en esta mañana, cada paso es una deuda de gratitud con el cielo. Acompañando este caminar penitencial, la Turba de Judíos de la Cola Negra. En un despliegue de colorido y simbolismo, las Virtudes, los Profetas y los Apóstoles han caminado entre la gente, con sus rostrillos guardando el misterio de la historia sagrada.

La historia de la salvación ha ido fluyendo con una armonía conmovedora. El andar joven de San Juan y el lienzo valiente de la Verónica han preparado el camino para la llegada de la Magdalena, cuya presencia ha vuelto a evocar el perdón y la entrega.

Pero sin duda la presencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno es la que ha provocado ese escalofrío que solo Baena conoce. Con la cruz a cuestas el Nazareno ha avanzado mecido por el esfuerzo de sus hermanos, acompañado de Nuestra Señora de los Dolores, que recogía en su manto el llanto y la esperanza de todo un pueblo.

La Madrugá se ha vivido en todo su esplendor en Pozoblanco iniciándose con el acto del Prendimiento en una plaza de la Iglesia donde un silencio imponente permite seguir las carreras de Judas en su consumación de la traición, la salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la sentencia de Poncio Pilato.

Son los primeros instantes de una madrugada que donde la Cofradía de Soldados y Romas Penitentes y Sayones de Nuestro Padre Jesús Nazareno cumple con cada una de las tradiciones marcadas. Después, comienza un camino que vive uno de sus puntos álgidos en la avenida Villanueva de Córdoba cuando el Nazareno y la Virgen de los Dolores se encuentran en uno de los momentos más seguidos de la Semana Santa pozoalbense.

Montoro

Tras la emocionante y espectacular procesión de la madrugada del Viernes Santo en Montoro, con la salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno El Rey de Montoro, desde la iglesia de San Juan de Letrán, los montoreños y visitantes disfrutaron de una estación de penitencia cargada de fervor.

Si emocionante fue su salida a las 2 de la madrugada, mejor fue su paso por el arco de la cárcel a las 3 de la mañana, con los cantos del Antiquísimo y Piadoso Coro de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, protagonizando al mismo tiempo las carrerillas en la calle Marín y Morenas, y la llegada a las 6 de la mañana al poyato de San Jacinto, donde los penitentes esperaron hasta que le diera el primer rayo de sol.

Le acompañaron San Juan Evangelista, María Magdalena, la Verónica y Nuestra Señora de los Dolores. Tras el Sermón del Paso, a las 8.30 horas, en la plaza de España, volvió a su santuario a las 11 en punto.

La tarde del Viernes Santo en Montoro estuvo marcada por un sol de justicia. En esta ocasión, el templo protagonista fue el de San Sebastián, del barrio que lleva su nombre, desde donde salen la cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de las Angustias. Dos imágenes que fueron acompañadas por la Agrupación Musical Jesús Caído y la Banda de Música de Santa Cecilia, ambas de la localidad.

A las 19.50 comenzaron a salir del mismo lugar las dos imágenes de la Cofradía Sacramental del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. El primero, un cristo yacente en una sepulcral de plata del año 1894 y la talla del Cristo de Enrique Ruiz Flores, del año 2003. La de la Soledad bajo palio es una talla anónima de 1748, que presenta la particularidad de su posición sedente, característica de la escuela granadina. Les acomparon musicalmente el Imperio Romano y la banda de música de la Asociación Músico Cultural Juan Mohedo. También acompañó al Sepulcro el coro gregoriano fundado en 1995, con intervenciones en la iglesia, antes de la salida, en el arco de la Torremocha ante la imagen del Cristo Yacente, y plaza de Jesús, con el canto a la Virgen de la Soledad.

En Fernán Núñez, en la madrugada del Viernes Santo fue portado en gran silencio el Cristo del Perdón y la Pobreza, entre las 1.30 y 4.30 horas, con salida y entrada en la iglesia de la Veracruz, mientras que el Viernes Santo por la mañana fue el turno de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad.

Este Viernes Santo incorporó la hermandad el estreno del calado de los respiraderos del paso de palio, una labor realizada por el orfebre Jesús Aguado Serrano. El acompañamiento musical corrió a cargo de la Agrupación Musical Jesús de Nazaret de Lebrija (Sevilla) y de la Banda de Música de Nuestra Señora de la Soledad de La Algaba (Sevilla). Nuestro Padre Jesús Nazareno lució un exorno de iris morado y volvió a su paso procesional después de 19 años, mientras que la Virgen luce clavel, astromelia y siempreviva en delicados tonos blancos, manteniendo a su vez las clásicas piñas y frisos.

El Señor de Rute convoca a todos los vecinos en la mañana del Viernes Santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores comenzaron su estación de penitencia a las 8 de la mañana desde la parroquia de Santa Catalina Mártir, para encaminarse hacia la ermita de San Pedro y comenzar la subida de la popular calle del Cerro, donde se vivió uno de los momentos más emotivos, con el Nazareno acompasado a la marcha La Madrugá que interpretó la Banda Municipal de Música, remontando la parte de mayor pendiente de esta calle abarrotada de fieles y público.

A estos acordes se unieron otra de las instituciones musicales ruteñas, como es la Agrupación Musical Santo Ángel Custodio, que se encarga del acompañamiento del paso de la Virgen de los Dolores. La posterior visita al cementerio parroquial de San Cristóbal también llenó de recuerdos y recogimiento esta procesión.

Un Viernes Santo que también contó con el Vía Crucis del Cristo de la Vera Cruz, para los santos oficios en Santa Catalina Mártir y el posterior Santo Entierro, con la procesión del Cristo Yacente y la Virgen de los Dolores, procesión acompañada de una amplia representación de cofradías y hermandades ruteñas, clero y la corporación municipal.

En la procesión de la madrugá del Viernes Santo de Bujalance, cientos de personas se dieron cita a las cinco de la mañana en la parroquia de San Francisco, ya que la ermita de Jesús continua cerrada, esperando su arreglo, para ver salir a Padre Jesús y la Virgen de los Dolores y continuar su caminar por las calles del casco histórico.

Fueron numerosos los nazarenos, penitentes descalzos y devotos con cirios, que con vítores, aplausos y muchas lágrimas acompañaron a las imágenes a lo largo de toda la procesión. Se contó con la presencia del Imperio Romano y su banda de Tambores y Cornetas junto al Nazareno y la Banda de Música Pedro Lavirgen para la Virgen de los Dolores. El regreso al templo fue espectacular, sobre todo en el momento de las tradicionales tres caídas y finalmente el encuentro del Nazareno con la Madre, donde se desbordaron sentimientos y emociones.

El desfile procesional del Santo Entierro, del Viernes Santo por la noche, contó con las imágenes del Cristo de la Buena Muerte, del Cristo Yacente en el Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad, acompañados musicalmente por la Banda de TT. Y CC. del Imperio Romano y la Banda de Música Pedro Lavirgen. Los aledaños de la Parroquia de San Francisco se vieron inundados de gente deseosa de continuar disfrutando del buen tiempo y de la Semana Santa, para ver la solemnidad de este desfile procesional oficial, en la salida del Cristo de la Buena Muerte, que como es tradicional, la hicieron las autoridades municipales, alcaldesa y resto de concejales, que una vez que sacaron al Cristo, lo entregaron al pueblo para seguir realizando la procesión. La Virgen de la Soledad estuvo acompañada por numerosas mujeres de mantilla y el Cristo Yacente en su sepulcro llevado por jóvenes bujalanceños.

El Viernes Santo lució en todo su esplendor en Fuente Palmera con la salida del Santísimo Cristo de la Sangre y Ntra. Sra. de los Dolores, esta por segundo día consecutivo. El paso del Cristo, acompañado por la Agrupación Musical Sagrada Cena de Córdoba, presentó como novedad el dorado del respiradero trasero.

Además, en un bonito gesto de la Hermandad de La Sangre, en el monte de claveles rojos del exorno floral del paso del Cristo resaltaban salpicados cien lirios morados en homenaje al centenario de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Fuente Palmera. Por su parte, la comitiva de Ntra. Sra. de los Dolores estuvo acompañada un año más por la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Cautivo de Villa del Río.

El cierre en las calles de la Semana Santa colona lo puso la procesión del Santo Sepulcro, que en riguroso silencio y ante una Plaza Real abarrotada de público, inició su desfile a las 0.00 horas del sábado con un importante séquito compuesto mayoritariamente por la Agrupación Parroquial de Jóvenes junto al Grupo de Cámara Astigi de Écija y miembros de la III Legión de la Centuria Romana de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder de Castilleja de la Cuesta.

En el Viernes Santo de Hinojosa del Duque realizó su estación de penitencia la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y el Santísimo Cristo de la Caridad, que recorrido las calles hinojoseñas desde la Parroquia de San Isidro Labrador con el acompañamiento musical de la Agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno.