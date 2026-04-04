Semana Santa
Iznájar celebra la representación de la Pasión más antigua de la provincia
El municipio contó este Sábado de Gloria con la escenificación de 'El Paso', una tradición del siglo XVII que recrea la Pasión de Cristo con vecinos caracterizados como personajes bíblicos
Iznájar es uno de los municipios cordobeses que atesora varios siglos de tradición de Semana Santa, ya que las procesiones están atestiguadas nada menos que desde el siglo XVI. Pero además, esta bella localidad de la Subbética cuenta también con una representación de la Pasión considera como la más antigua de la provincia de estas características.
Otros municipios también llevan a cabo durante la Semana Santa distintas funciones con personajes sacados de escenas bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hay romanos, centuriones, sayones, profetas, apóstoles... y personajes históricos como Herodes o Pilatos, aparte del propio Jesucristo. En Iznájar, esa representación se conoce como El Paso y hunde sus raíces en el siglo XVII. Fue entonces cuando comenzaron a desfilar distintas figuras bíblicas a cargo de personas de carne y hueso pero caracterizadas con ropajes de la época y rostros de cartón. Este Sábado de Gloria el municipio ha disfrutado de nuevo de la función en un montaje en el que participan los propios vecinos.
A mediados del siglo XVIII este tipo de escenificación fue suprimida por orden de la Iglesia Católica, que no gustaba de unas representaciones que mezclaban elementos religiosos con otros populares o paganos. Y así fue hasta que en 1882 se recuperó de nuevo esta tradición en Iznájar, que todavía vivió distintos avatares hasta llegar a su forma actual.
La representación viviente de la Pasión en Iznájar tuvo lugar este Sábado de Gloria en el Salón de Usos Múltiples a partir de las 17 horas, con la presencia de unos 400 espectadores y un centenar de participantes.
La teatralización incluye quince cuadros escénicos de la obra, comenzando con la Entrada Triunfal en Jerusalén y culminando con su muerte en la Cruz, el Descendimiento y el Santo Entierro. El Paso de Iznájar se ha convertido en un acontecimiento que, al margen de consideraciones religiosas, se reviste de una dimensión cultural que atrae a un notable número de visitantes.
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