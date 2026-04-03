Los pueblos de Córdoba entran en los días grandes con una jornada de Jueves Santo luminosa y plena

Este Jueves Santo, día del amor fraterno, las hermandades de la provincia hicieron honor a la jornada litúrgica que se celebraba en las iglesias y también en las calles de todos los pueblos, entrando así de lleno y con plenitud en los días grandes de la Semana Santa.

La luz fulgurante corona en Lucena el Jueves Santo

Lucena vivió una jornada enclavada en la propia cumbre del relato pasionista, entre el ardor y porte cofradiero y la eclosión del alma santera.

Antes del mediodía, la juventud y la ilusión renovada exhibían a la Caridad desde el centro de la localidad, impulsado desde una hermandad radicada en el templo de San Mateo Apóstol. El azul cobalto y el blanco puro contorneaban el paso del Señor de la Caridad vigilado por el Rey Herodes, ambas imágenes con hechura del escultor lucentino Francisco Javier López del Espino.

Estación de penitencia del Señor de la Caridad en Lucena. / M. González

Los estallidos definitivos de santería y fervor incomparables se liberaron desde la culminación de la tarde, a partir de la ermita trinitaria de Dios Padre, con la clásica e irrenunciable Cofradía de la Santa Fe, encadenando los pasos procesionales de la Santa Fe, el pasaje evangélico del Sagrado Lavatorio y Nuestro Padre Jesús Preso.

A las ocho de la tarde, con infinitas sensaciones, en el Llanete de Santiago, la santería del Cristo de la Columna devolvía a la localidad sus relámpagos predilectos, de herencia y vocación, con un paso botao, incontenible y de imposible réplica. Las túnicas de color rosa cardenal antecedían al trono de la Virgen de la Esperanza, titular mariana de la Cofradía de la Columna, entre las saetas de Antonio Nieto, Virginia Gámez y Rubito Hijo. Un sacrificio mayúsculo y previo al encuentro rotundo con la obra prodigiosa de Pedro Roldán.

Nuestro Padre Jesús Caído de Lucena. / M. González

Desde el mismo templo de Santiago Apóstol, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído elevó un fino y reducido palio sobre la Virgen de la Salud, su titular mariana, privada de la estación de penitencia por la orfandad de cuadrilla. El titular cristífero anduvo sin la protección maternal por las calles de Lucena, afianzando las influencias del siglo XVIII.

El Jueves Santo se completaba finalmente con el soberbio y solemne desfile procesional del Cristo de la Sangre y la Virgen del Mayor Dolor, incardinados en el templo de Santo Domingo de Guzmán, con un itinerario que continúa únicamente circunscrito a un sector de su territorio parroquial y el centro urbano.

Brillantez del Jueves Santo de Cabra

En Cabra el primero de los pasos que hizo su estación de penitencia el Jueves Santo inició su salida pasada la medianoche, tras el besapiés en la tarde del Miércoles Santo en la capilla de la Fundación Termens. Desde aquí salió el Cristo de la Expiración, obra del escultor valenciano Pío Mollar, que llegó a Cabra a finales de la década de los años 20 del pasado siglo XX por encargo de Carmen Giménez Flores, vizcondesa de Termens, volviendo así un año más a recorrer las calles egabrenses hasta eso de las 4.00 horas.

A las 13.00 horas hacía su salida La Piedad desde la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Un paso que representa el Santo Traslado al Sepulcro, obra del imaginero Fernando Aguado y presidido por su titular mariana, de autor desconocido, perteneciente a la escuela granadina de finales del siglo XVII, posiblemente al círculo de José de Mora. Iba acompañada musicalmente por la banda de cornetas y tambores Gran Poder de Granada.

Nazarenos del Cristo de la expiración de Cabra. / Moreno

La tarde-noche se abrió en la iglesia de la Asunción y Ángeles con la salida a las 18.00 del Preso, el "Señor de las multitudes", una talla de autor desconocido atribuida al ámbito del veneciano Nicolás Salzillo, afincado en Murcia en la primera mitad del siglo XVIII, que lo hizo de nuevo un año más a hombros de su cuadrilla de judíos, acompañado por la banda de cornetas y tambores La Unión de Baena. A esta siguió, a las 18.20 y desde ese mismo templo. el paso de Jesús Amarrado a la Columna y Azotes -misterio que se atribuye a una obra conjunta de Nicolás y Francisco Salzillo- y la Virgen de la Caridad, obra de José Antonio Cabello Montilla, que se acompañaron en lo musical de la agrupación musical Jesús Despojado de Jaén y la banda de música de la localidad almeriense de Alhama.

Previamente a su salida la cofradía recibió la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La tercera de la noche fue Nuestra Señora de la Esperanza, de autor anónimo, que tuvo su salida a las 19.00 horas en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán junto a la banda de música Santa Cecilia, de Pedroche.

Por último, la Archicofradía de la Vera Cruz y Remedios, la más antigua de las corporaciones penitenciales egabrenses –fundada en 1522-, recorrió las calles de Cabra tras su salida a las 20.05 desde la iglesia de San Juan Bautista del barrio histórico del Cerro, donde tiene su sede canónica y donde la imagen de autor desconocido de factura granadina de finales del siglo XVII. Lo hizo acompañada por la banda de música Maestro Amador, de la localidad jiennense de Andújar.

Baena, una "Biblia abierta"

Tras los oficios, el ambiente en Baena se transformó en una solemnidad radiante. Organizado por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, daba comienzo el gran Desfile de Estaciones, la visita a los sagrarios que convierte las calles en un río multicolor.

Cinco de las siete cofradías de la ciudad se echaron a la calle en un despliegue de una belleza plástica inabarcable. Miles de cofrades, con sus hábitos de una riqueza extraordinaria y un colorido que abruma los sentidos, recorrieron las parroquias para cumplir con la adoración al Santísimo.

En este escenario, la aparición de las Centurias Romanas elevaba la musicalidad del desfile a otro nivel. El brillo de sus corazas, el marcial compás y el impecable orden de sus uniformes aportaron un carácter castrense que es ya parte inseparable del ADN baenense.

La musicalidad de las cornetas y tambores de los "romanos", con sus marchas características, se fundió con los Judíos creando una atmósfera sonora única en un desfile intenso, de filas interminables y una riqueza visual que se apreciaba en cada detalle de uniformes y hábitos.

La presencia de las figuras bíblicas, los cofrades y las Centurias Romanas convirtieron la tarde en una Biblia abierta. Con el sol cayendo sobre la torre de Santa María, el Jueves Santo baenense alcanzaba su madurez. Las confesiones se hicieron silencio y el desfile de estaciones se hizo oración, dejando todo listo para que la Vera Cruz tomara el relevo en la noche más larga y sagrada.

Poco después de las ocho de la tarde, el silencio expectante se rompía con los primeros redobles de tambor. La salida de esta cofradía no es un simple acto procesional, es una representación viva del prendimiento de Cristo en Getsemaní.

Pero si algo distingue a esta procesión es el sonido. La turba de judíos de la cola blanca, con su atuendo característico y sus tambores, envolvió un año más las calles en un ritmo constante, casi hipnótico, marcando el paso de más de mil setecientos participantes.

Las imágenes, encabezadas por Nuestro Padre Jesús del Prendimiento, avanzaron con solemnidad. A su alrededor, otras figuras, Cristo de la Humildad, Cristo de la Vera Cruz, San Pedro, San Juan y María Santísima de la Esperanza de San Juan completaban el relato de la Pasión, configurando una narración visual que recorre distintos episodios evangélicos.

El itinerario, adaptado en los últimos años para favorecer el desarrollo de la procesión, condujo al cortejo por algunas de las principales arterias de la localidad.

Disciplinantes y sayones en Priego

En Priego, la Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de la Santa Vera Cruz, Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza volvía a protagonizar con gran intensidad el Jueves Santo, que arrancaba pasado el mediodía con la celebración de la misa de la Cena del Señor, un antiquísimo privilegio que mantiene hasta nuestros días.

A última hora de la tarde, el compás de San Francisco era un auténtico hervidero para asistir a la salida procesional de la Santa Vera Cruz, Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza, en un amplísimo cortejo en el que volvían a destacar las figuras de los disciplinantes y los integrantes del escuadrón de sayones, soldados y chaquetillas colorás.

Una de las particularidades de este año debido a las obras que se están realizando en la calle Obispo Caballero fue el discurrir del desfile por la calle Tucumán, y, ya de vuelta, por Ribera y Carrera de Álvarez, dejando en la retina momentos de gran belleza plástica.

En cuanto a los estrenos de este año, destaca la nueva coraza del capitán del Escuadrón de Soldados Romanos, así como el faldón delantero del trono de Jesús en la Columna.

Nuevo paso en impresión 3D en Puente Genil

El Jueves Santo en Puente Genil volvió a consolidarse como uno de los días más intensos, esperados y representativos de su Semana Santa, marcado por el amor fraterno, la solemnidad de los oficios litúrgicos y una vivencia colectiva profundamente arraigada en la tradición pontana.

Desde primera hora de la tarde, la actividad comenzó a intensificarse con la salida, desde la ermita de la Vera Cruz, de tres cofradías y cuatro pasos.

Uno de los grandes hitos del día fue el esperado estreno del nuevo conjunto de sayones del paso de Nuestro Padre Jesús Preso, una intervención que ha supuesto una auténtica revolución técnica dentro de la Semana Santa andaluza. El paso, junto a los dos sayones y cuatro angelitos que lo acompañan, ha sido realizado mediante impresión 3D, una técnica innovadora y pionera en este ámbito, ejecutada por una empresa cordobesa especializada. A pesar de mantener el diseño original de la canastilla, esta renovación ha permitido reducir el peso del conjunto en un 80%, aliviando considerablemente el esfuerzo de los bastoneros.

La cofradía de Nuestro Padre Jesús Preso, conocida popularmente como el Señor del Aceite por la vinculación de sus hermanos con este sector, fue la primera en realizar su salida. A continuación procesionó la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna, Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora de la Vera Cruz, considerada la hermandad matriz del Jueves Santo y una de las más antiguas de la localidad. El Señor de la Columna volvió a recorrer las calles bajo su característico templete de estilo rococó, una de las piezas más valiosas del patrimonio cofrade pontano. Por su parte, la Virgen de la Vera Cruz, incorporada como cotitular en 1973, procesionó en su sobrio paso sin palio, manteniendo intacta su esencia histórica.

Cerró el cortejo la Cofradía de María Santísima de la Esperanza, fundada en 1941. La imagen, obra del imaginero valenciano Amadeo Ruiz Olmos, volvió a destacar por la expresividad de su rostro y la elegancia de su porte. Especial mención merece su manto, una de las joyas más preciadas de la Semana Santa pontana, realizado en 1988 en los talleres de Alfonso Reyes en Salteras.

La tarde alcanzó uno de sus momentos más esperados con la irrupción del Imperio Romano, cuyas seis escuadras llenaron de colorido, música y espectacularidad las calles de la Mananta. Este año, además, el Imperio estrenó dos nuevos pasodobles: La Polvorilla, compuesto por Miguel Velasco y dedicado a Mariano Jiménez Jiménez, y Herencia Azul, obra de José Antonio Granados en honor a Daniel Berral Yerón.

Junto a ellos, las Corporaciones Bíblicas, con figuras del Antiguo y Nuevo Testamento, se integraron en distintos tramos del recorrido, enriqueciendo aún más una puesta en escena única que combina fe, historia y tradición.

Mientras tanto, en paralelo al desarrollo procesional, los cuarteles se convirtieron en espacios de convivencia y emoción. Al caer la noche, la localidad ofrecía una imagen inconfundible: calles abarrotadas, capiruchos, figuras bíblicas, romanos, hermanos y visitantes compartiendo cada rincón. Unos se concentraban en la ermita de la Vera Cruz para presenciar las salidas procesionales; otros, en la calle de la Plaza, disfrutando del desfile del Imperio Romano y su música vibrante.

El beso traidor de Judas en Montilla

Montilla vivió ayer un intenso y emotivo Jueves Santo desde primera hora de la mañana, gracias a la tradicional diana floreada del Cuerpo de Romanos de Jesús Preso, que recorrió buena parte del centro urbano anunciando una jornada que, fiel al refrán popular, brilló más que el sol.

El itinerario, que partió desde la calle Corredera, atravesó enclaves emblemáticos del casco histórico para concluir en la Plaza de la Rosa, donde horas más tarde se fue congregando un numeroso público expectante ante uno de los momentos más singulares de la Semana Santa montillana.

En efecto, la escenificación del Prendimiento volvió a convertirse en uno de los grandes focos de atención del día. La representación del beso traidor de Judas combinó solemnidad y teatralidad en una secuencia cargada de simbolismo. Los lanceros, con sus tres genuflexiones, recrearon el instante del arresto de Jesús en el Huerto de los Olivos, ofreciendo una estampa que conecta con más de un siglo de historia y tradición.

La estación de penitencia de la Hermandad de Jesús Preso volvió a desplegar toda su riqueza patrimonial en un cortejo formado por el paso de la Oración en el Huerto, el Cristo de la Columna, la imponente imagen de Jesús Preso y el palio de María Santísima de la Esperanza, acompañada por San Juan Evangelista.

Jueves Santo salesiano en Pozoblanco

El día cobró de nuevo protagonismo en la Semana Santa pozoalbense en un Jueves Santo que comenzó a las ocho de la tarde con la estación de penitencia de la Cofradía Salesiana del Santísimo Cristo del Perdón, Nuestra Señora de la Amargura y San Juan Bosco, que hizo su salida ante una plaza de los Padres Salesianos que volvió a congregar a quienes no quisieron perderse la salida de la procesión desde la iglesia de María Auxiliadora del colegio salesiano.

Las mantillas negras de las nazarenas volvieron a ser uno de los elementos característicos de un Jueves Santo que vio procesionar al Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Amargura en el ecuador de la Semana Mayor con presencia, por tercer día consecutivo, de la Banda de la Cofradía tras haber acompañado a Nuestro Padre Jesús Nazareno y el Cristo de Medinaceli. La Banda Sinfónica Municipal de Dos Torres fue la encargada de acompañar al paso de palio.

Silencio, orden y devoción en el Jueves Santo de Palma del Río

En un solo paso, las cuatro imágenes de la Hermandad de la Expiración procesionaron por las calles de Palma del Río. Esta hermandad ha estrenado este año un nuevo paso. La Real e Ilustre Hermandad del Cristo de la Expiración, María Santísima de los Dolores, Santa María Magdalena y San Juan Evangelista es una de las cofradías más antiguas de la ciudad, con su fundación en 1758, su desaparición y su refundación en 1958.

En su transcurrir por las calles de la ciudad, la hermandad hace honor a su lema: "Silencio, orden y devoción". Este año 2026 protagoniza el cartel de la Semana Santa palmeña con el rostro del Cristo en el momento de la expiración cuyo autor es fray José María de Madrid. El recogimiento de este día, las calles estrechas y la música de capilla que acompaña al paso hacen que este encuentro con la hermandad se viva de forma solemne.

Vera-Crux, Flagelación y el rugir del Imperio Romano de Montoro

La jornada del Jueves Santo en Montoro se desplegó como un tapiz de fe, tradición y solemnidad que se iniciaba bajo las naves de la parroquia de San Bartolomé. A las doce del mediodía, los oficios conmemorativos de la Última Cena, realzados por la Coral Polifónica Montoreña, marcaron el inicio litúrgico de un día que alcanzaría su plenitud en las calles. Tras los cultos vespertinos en la parroquia del Carmen, el foco de atención se desplazó a la iglesia de Santiago, donde a las 17.15 horas una luz espectacular bañaba la salida de la cofradía de la Santa Vera-Crux.

El desfile procesional, encabezado por el misterio de Jesús Orando en el Huerto, inició su avance por la emblemática calle Coracha. Tras él, una secuencia de devoción se abría paso entre el gentío: el Señor de la Humildad, el Santísimo Señor Ecce Homo y María Santísima de los Afligidos conformaban un cortejo de elegancia clásica.

Mientras la Vera-Crux ganaba terreno, el sonido del metal y el cuero anunciaba otra de las señas de identidad de la villa del Guadalquivir: el Imperio Romano. Con más de 400 miembros y consolidada como la centuria más numerosa de España, la formación realizaba los protocolos de recogida de estandarte, bandera y comandante, preparando el escenario para los ritos que estaban por venir.

El punto álgido de la tarde se concentró en la Plaza de El Charco, epicentro emocional de Montoro. Allí, la Vera-Crux se encontró con la cofradía de la Flagelación, que había partido desde el Hospital de Jesús Nazareno. El Santísimo Cristo de la Flagelación y Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos, tras descender por la calle Salazar, compartieron estación de penitencia en una plaza abarrotada de fieles.

A las 19.40 horas, el silencio se hizo presente para el Abrazo de los Apóstoles, un momento de honda tradición que contó con la intervención del Antiquísimo y Piadoso Coro de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores.

Al caer la noche, el Imperio Romano tomó el protagonismo absoluto. A las 21.30 horas, el toque de cornetín anunció el Beso de Judas y el Prendimiento, una representación cargada de dramatismo que mantiene viva la esencia del teatro popular religioso.

Pleno en los tres distritos de Peñarroya-Pueblonuevo

El Jueves Santo es uno de los días más intensos de la Semana Santa de Peñarroya-Pueblonuevo, ya que los tres distritos del municipio celebran procesiones de forma simultánea. Desde la parroquia El Salvador y San Luis Beltrán salió Nuestro Padre Jesús Nazareno, acompañado por el Cristo de la Misericordia y la Virgen de los Dolores, para recorrer las calles del distrito de Peñarroya. Estuvieron acompañados por la Agrupación Musical Sierra del Castillo de Espiel.

También lo hicieron por el distrito de Pueblonuevo, desde la parroquia de Santa Bárbara, Nuestro Padre Jesús Nazareno, acompañado por la Asociación Cultural Banda de Cornetas y Tambores Virgen de las Angustias de Porcuna (Jaén) y María Santísima de la Esperanza, acompañada por la Banda de Música de Montellano, Sevilla.

Y en el distrito del Cerro, desde la parroquia San Miguel Arcángel salió el Santísimo Cristo del Amor y María Santísima de la Amargura, acompañados por la Agrupación Musical Nuestra Señora de los Remedios de Ibros (Jaén).

Seis acólitos en el cortejo del Nazareno de Fuente Palmera

En Fuente Palmera el Jueves Santo estuvo protagonizado por la misa vespertina de la Cena del Señor en la parroquia de la Purísima Concepción y la salida procesional de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, con los clásicos encuentros de ambos pasos a lo largo del recorrido.

El del Nazareno, acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores de Fuente Palmera, presentó este año la novedad de la participación por primera vez en el cortejo de seis acólitos (cuatro con los ciriales, uno con la cruz parroquial y otro el pertiguero).

El barrio de San Pedro de Rute vive su día grande

Los barrios de Rute atesoran una profunda identificación con sus templos. Esto ocurre con la ermita de San Pedro, que da nombre precisamente a este barrio típico ruteño de calles empinadas y con peanas que salvan el desnivel de una a otra acera. Ermita de San Pedro que con la hermandad de Jesús de la Humildad, conocido cariñosamente como El Abuelito, y la Soledad de Nuestra Señora vivió su día grande este Jueves Santo. Precisamente la primera parte del recorrido procesional discurrió por el barrio, por calles como Lucena, Herrero, Cabra o Cerro Bajo.

Las marchas procesionales y las saetas iban, un año más, íntimamente ligadas al Jueves Santo ruteño. Este 2026, el trono de El Abuelito estrenaba nuevas puntas de varal, regalo de su hermano mayor, Miguel Ángel Caballero Domínguez, mientras que la Soledad de Nuestra Señora estrenaba saya bordada en oro sobre terciopelo sangre de toro, regalo de sus hermanos mayores, Manuel Luque y Ana Belén Cordón. Un paso que estrenaba también la pintura que corona el techo de palio, con la Virgen y el niño Jesús sobre un trono de nubes, realizada por el artista cantillanero Joaquín Guerrero Morejón, regalo del devoto de esta hermandad José María Serrano.

Silencio en la madrugada del Jueves Santo en Doña Mencía

El Cristo del Calvario y María Santísima del Mayor Dolor llenaron de silencio con su solemne procesión la madrugada del Jueves Santo en Doña Mencía. El cortejo iniciaba recorrido desde su ermita del Calvario y finalizó en la ermita del Espíritu Santo, desde la que partirá este Viernes Santo para regresar al Calvario.

Mañana especial con Nuestro Padre Jesús en Villanueva de Córdoba

La localidad de Los Pedroches vivió una mañana especial con la salida de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús desde la iglesia del Hospital de Jesús Nazareno.

Jesús, con su túnica morada y la cruz a cuestas, recorrió las calles de Villanueva de Córdoba con gran afluencia de público en una radiante mañana de Jueves Santo.

Jornada de devoción en Fernán Núñez

El Jueves Santo es la jornada para la devoción en Fernán Núñez a Jesús Caído por la mañana y a Nuestra Señora de los Dolores y el Cristo del Camino por la tarde. Durante la estación de penitencia de Jesús Caído se pudo contemplar el estreno de un incensario de plata y las dalmáticas para los portadores de los incensarios.

La música la aportó la banda de cornetas y tambores de Moguer. Ya por la noche, de los tonos ocres y dorados de la mañana se pasó al blanco, negro y verde del Stabat Mater que conforman los dos pasos de la cofradía de los Dolores, portados con gran pericia por sus costaleros después de la compleja salida de la parroquia de la Veracruz. La banda de cornetas y tambores de la Fuensanta puso la nota musical a esta procesión.

La Vera Cruz emociona en la noche del Jueves Santo de Bujalance

Cientos de bujalanceños y visitantes venidos de fuera se dieron cita en la plaza de la Santa Cruz para disfrutar del Jueves Santo y de la Cofradía de la Vera Cruz con sus imponentes pasos: Jesús en la Oración del Huerto, llevado a costal; Jesús Rescatado, portado a hombros por mujeres, y la Virgen de la Esperanza, también a costal, este año de nuevo con su palio, ya que estrena las bambalinas, que son réplica exacta de las destruidas en el incendio que sufrió la ermita de la Santa Cruz.

Iban acompañados por la Agrupación Musical Santa Cruz de Benamejí, la Banda de Cornetas y Tambores del Imperio Romano y la Banda de Música Pedro Lavirgen.

Al terminar la procesión, de nuevo en la plaza de la Santa Cruz, la emoción se desbordó con el Encuentro del Hijo, Jesús Rescatado, con la Madre, la Nuestra Señora de la Esperanza.

Oración en el Huerto en Villa del Río

En Villa del Río salió desde la Inmaculada, a las 20.30 horas, la imagen de Nuestro Señor Orando en el Huerto y María Santísima de la Paz y Esperanza, que recorrieron las principales calles de la localidad del Alto Guadalquivir

En El Carpio el Jueves Santo es de la Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento, María Santísima del Amor y Aguas de Nuestra Señora, que hace su salida de la parroquia de la Asunción. Abría la procesión la Centuria Romana, protagonista de uno de los momentos más esperados en esta jornada: la escenificación del Prendimiento de Jesús en la plaza Blas Infante. La representación tuvo lugar pasadas las diez de la noche, momento a partir del cual la Centuria escolta el paso del Prendimiento.

En Pedro Abad se volvió a vivir la escenificación en la Plaza de Andalucía. En Cañete partió la Piedad desde la parroquia de la Asunción. En Villafranca salieron a las 23.00 horas Nuestro Padre Jesús desde su ermita y la Virgen de los Dolores desde la parroquia, produciéndose uno de los momentos más mágicos de la Semana Santa villafranqueña como es el encuentro de la madre con su hijo.