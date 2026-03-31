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La Pasión en Córdoba
Martes Santo de la Semana Santa de Córdoba, en directo: seis cofradías se pondrán hoy en la calle
Aquí te contamos todo lo que acontece en torno a las procesiones de la capital y de la provincia
Corresponsales
Córdoba vive un año más una Semana Santa de fervor, ilusión y expectativas. Diario CÓRDOBA sigue aquí en directo todas las procesiones de la capital y de la provincia, la última hora de las cofradías y te tiene informado de todos los horarios e itinerarios. Aquí conocerás minuto a minuto todo lo que acontezca en torno a esta cita tan esperada.
Adrián Ramírez
Sin lluvia a la vista... y las temperaturas subiendo
Los cofrades seguirán sin tener que estar pendientes de la lluvia, ya que para hoy en Córdoba se esperan cielos despejados. Eso sí, las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, subirán, por lo que será necesario algo menos de abrigo durante la noche del Martes Santo.
Adrián Ramírez
Del Naranjo, San Lorenzo. Capuchinos y el centro hacia la Catedral: los recorridos de hoy
El Martes Santo lo inaugura la hermandad de La Agonía, que tiene prevista su salida a las 16.50 horas desde la barriada de El Naranjo, mientras que la última en salir de su templo será la Santa Faz, que lo hará a las 19 horas. La jornada se prolongará hasta las 1.55 horas, cuando está previsto que concluya la estación de penitencia de El Prendimiento.
Todos los recorridos y horarios aquí.
Adrián Ramírez
Todo listo para el Martes Santo en Córdoba
Los nazarenos comienzan a prepararse, las bandas limpian y afinan sus instrumentos, los costaleros realizan los primeros calentamientos... Ya está todo listo para que Córdoba viva un nuevo Marte Santo con hasta seis cofradías en la calle y que se prolongará hasta prácticamente las dos de la madrugada.
Hugo Gallardo
Epílogo a un Lunes Santo histórico
Con la imagen de la Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas saliendo de la Puerta de Santa Catalina despedimos nuestro directo de este Lunes Santo, marcado por la gran novedad del estreno de la Hermandad de Presentación al Pueblo del barrio de Cañero en la carrera oficial. A lo largo de la tarde te hemos contado tanto su salida desde San Vicente Ferrer como la solicitud de la venia ante el presidente de la agrupación, Manuel Murillo, para poder hacer iniciar su estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral (aquí el vídeo).
La jornada ha transcurrido con pequeños retrasos acumulados a la entrada y salida de carrera oficial, con el efecto acordeón de la calle Cardenal González y San Fernando donde las hermandades aprovechan para estirarse y recuperar tiempo en su recogida, que esta jornada se pueden prolongar hasta las 01.30 horas.
Además, también te hemos contado nuevos incidentes que han obligado a intervenir a la Cruz Roja y a los bomberos en el centro de Córdoba sobre las 23.00 horas.
Nosotros volvemos mañana con nuestro directo, minuto a minuto, desde las 16.00 y muy pendientes de la salida de La Agonía desde La Fuensanta.
Hugo Gallardo
Sofocan un incendio en la Plaza Chirinos
Sobre las 23.00 horas, los bomberos de Córdoba han apagado un incendio provocado por una sarte en una vivienda situada en la Plaza Chirinos, muy próxima a la calle Cruz Conde por donde emprende su vuelta la hermandad de La Estrella en su regreso a la Huerta de la Reina. Concretamente ha intervenido el retén de bomberos que está en Gran Capitán, activado por la Oficina Técnica de Coordinación de Eventos que tiene desplegada el Ayuntamiento de Córdoba en el CRV.
Según ha podido confirmar este periódico, no hay personas afectadas y la intervención solamanete ha requerido la evacuación de humo.
José A. Pérez Lunar
Un costalero atendido al sufrir un posible accidente cardiovascular
Un costalero ha precisado la asistencia sanitaria este Lunes Santo por la tarde en la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba. Según informan fuentes de la Agrupación de Cofradías y confirman desde el Ayuntamiento, este costalero comenzó a sentirse mal y se desplazó hasta el Patio de los Naranjos de la Catedral, donde fue acogido por un equipo de sanitarios de la Cruz Roja.
Hugo Gallardo
Actualización cruz de guía
- Merced (Ollerías)
- Presentación (Jesús del Calvario)
- Estrella (Cruz Conde)
- Sentencia (Doctor Fleming)
- Ánimas (Santa Iglesia Catedral)
- Vía Crucis (Plaza de Abades)
Las imágenes del Lunes Santo en los pueblos
Rafael Verdú
El Lunes Santo en Moriles
Reverencia de la Corporación Bíblica de Los Profetas ante el Cristo de la Coronación de Espinas. Así se vive el Lunes Santo en Moriles.
Rafael Castro
Lunes Santo de Vía Crucis en Montoro
Montoro vive su Lunes Santo con la salida del Vía Crucis.
- GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
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