Martes Santo de la Semana Santa de Córdoba, en directo: seis cofradías se pondrán hoy en la calle

Epílogo a un Lunes Santo histórico

Con la imagen de la Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas saliendo de la Puerta de Santa Catalina despedimos nuestro directo de este Lunes Santo, marcado por la gran novedad del estreno de la Hermandad de Presentación al Pueblo del barrio de Cañero en la carrera oficial. A lo largo de la tarde te hemos contado tanto su salida desde San Vicente Ferrer como la solicitud de la venia ante el presidente de la agrupación, Manuel Murillo, para poder hacer iniciar su estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral (aquí el vídeo).

La jornada ha transcurrido con pequeños retrasos acumulados a la entrada y salida de carrera oficial, con el efecto acordeón de la calle Cardenal González y San Fernando donde las hermandades aprovechan para estirarse y recuperar tiempo en su recogida, que esta jornada se pueden prolongar hasta las 01.30 horas.

Además, también te hemos contado nuevos incidentes que han obligado a intervenir a la Cruz Roja y a los bomberos en el centro de Córdoba sobre las 23.00 horas.

Nosotros volvemos mañana con nuestro directo, minuto a minuto, desde las 16.00 y muy pendientes de la salida de La Agonía desde La Fuensanta.