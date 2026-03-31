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La Pasión en Córdoba

Martes Santo de la Semana Santa de Córdoba, en directo: seis cofradías se pondrán hoy en la calle

Aquí te contamos todo lo que acontece en torno a las procesiones de la capital y de la provincia

La Merced recupera su historia

La Merced recupera su historia

Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Rafael Verdú

Manu Larrea

M.J. Raya

Emilia Lora

Corresponsales

Córdoba vive un año más una Semana Santa de fervor, ilusión y expectativas. Diario CÓRDOBA sigue aquí en directo todas las procesiones de la capital y de la provincia, la última hora de las cofradías y te tiene informado de todos los horarios e itinerarios. Aquí conocerás minuto a minuto todo lo que acontezca en torno a esta cita tan esperada.

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