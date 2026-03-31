Devoción y solemnidad dibujan el Lunes Santo la antesala de la Pasión en los pueblos

El Lunes Santo desplegó en la provincia de Córdoba un mosaico de fe, historia y emoción contenida, con procesiones marcadas por el recogimiento, los estrenos y el fervor popular. De norte a sur, las calles se llenaron de silencio, música y simbolismo en una jornada que, tras la incertidumbre de años pasados, volvió a latir con fuerza en cada rincón cofrade.

Desde Lucena hasta Doña Mencía, los pasos recorrieron plazas y callejuelas, dejando tras de sí estampas de solemnidad y belleza. Los nazarenos, costaleros y músicos, junto a miles de fieles, tejieron un hilo de devoción que unió barrios históricos y templos centenarios, mientras el sonido de saetas, tambores y cornetas acompañaba cada estación, cada vía crucis y cada palio que avanzaba entre el aroma a incienso y un tiempo de primavera.

La historia y la devoción franciscana marcan el pulso en Lucena

El espíritu histórico del Lunes Santo fluyó en Lucena desde el templo Madre de Dios de los Padres Franciscanos. Tres imágenes configuraron la estación de penitencia, anclada desde el propio Llanete de San Francisco, hacia el centro urbano para, finalmente, adentrarse en el barrio de La Aurora, en el último tramo del recorrido. La Cofradía Franciscana de Pasión conserva y transmite un vínculo imperecedero con la vida de Paz y Bien de su sede canónica.

La Virgen de la Pasión de Lucena. / M. González

Tres cuadrillas de jóvenes fundamentos procesionaron a los titulares desde las 19.00 horas, con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores El Rescate de Torredonjimeno, en Jaén; y la Asociación Musical Granamusic, procedente de Granada.

Hasta 120 mantillas participaron en el desfile procesional, con la Virgen de las Angustias y la Virgen de la Pasión. Con hechura certificada del escultor granadino Diego de Ramos, fechada en 1713, el Cristo de Medinaceli continúa erigido en un imponente trono de madera tallada en oro, datado en el siglo XVIII, originario de Cádiz, y restaurado en los talleres sevillanos de Guzmán Bejarano. La tarde y noche del Lunes Santo halló las saetas de Araceli Campillos y Rubito Hijo.

Del Calvario y Rosario al sobrecogimiento de La Sangre en Cabra

Los pasos del Cristo del Calvario y de Nuestra Señora del Rosario recorrieron en la noche de este Lunes Santo desde las 19.50 su habitual itinerario desde la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios por las calles del centro urbano de Cabra, acompañados por largas filas de nazarenos de negro con escapulario violeta y cíngulo oro.

El segundo paso de Calvario y Rosario de Cabra. / Moreno

Un cortejo que abrió la imagen del Cristo, obra anónima del siglo XVI, acompañado de la Virgen de la Concepción de Luis González Rey. Tras él, el paso de palio de la Virgen del Rosario, obra del egabrense Salvador Guzmán que estuvo acompañada por la agrupación musical Santa Cecilia de Aguilar de la Frontera y el primero por la Banda de Música de Cabra.

Más tarde salió a eso de las 22.00 horas de la iglesia de la Asunción y Ángeles el Cristo de la Sangre, talla anónima de crucificado de la primera mitad del siglo XVII y que como cada año volvió a sobrecoger al público, al envolver su imagen la noche con el sonido ronco del tambor enlutao, realizando su via crucis por las estrechas y calles blancas del histórico barrio del Cerro, acompañada en lo musical por un cuarteto de capilla de la propia cofradía.

Elegancia y sobriedad del Santísimo Cristo del Perdón de Montilla

Montilla vivió ayer la estación de penitencia del Santísimo Cristo del Perdón, organizada por la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, en una noche de Lunes Santo marcada por la estabilidad meteorológica y una atmósfera primaveral que envolvió con el característico aroma a azahar que inundaba la calle Ancha uno de los cortejos más sobrios, elegantes y profundamente recogidos de la Semana Santa local. La ciudad volvió a vestirse de negro al caer la noche, envuelta en un silencio que no era vacío, sino emoción contenida. Bajo ese manto de quietud, el Santísimo Cristo del Perdón, imagen atribuida al imaginero montillano Cristóbal de Guadix, recorrió las calles de Montilla en una estampa de sobriedad estética y hondura espiritual que, un año más, dejó una huella imborrable entre los fieles.

El Cristo del Perdón de Montilla. / Álvaro Carrasco

De igual modo, la música volvió a desempeñar un papel esencial en la construcción de esa identidad. La Agrupación Musical La Unión incorporó a su repertorio la marcha Padre del Perdón , una composición propia firmada por el compositor cordobés Jesús Lora Vaquero con motivo del cuadragésimo quinto aniversario de la formación. La obra, concebida expresamente para esta efeméride, sonó ante el crucificado de San Agustín, al que la agrupación pone sus sones desde 2016, sumándose así a un repertorio ya consolidado bajo la dirección de Miguel Estepa.

La Sagrada Cena y la Virgen del Amor congregan a los fieles en Puente Genil

La Antigua Hermandad y Cofradía Sacramental de la Sagrada Cena de Jesús y Nuestra Señora del Amor realizó su estación de penitencia el Lunes Santo, con salida a las 19.00 horas desde la Parroquia de San José.

Se trata de una de las cofradías con mayor personalidad dentro de la Semana Santa pontana, poniendo en la calle dos pasos: el misterio de la Sagrada Cena y el paso de palio de Nuestra Señora del Amor, reflejo de la fe, el trabajo y la dedicación de sus hermanos a lo largo de todo el año.

La Virgen del Amor de Puente Genil. / Virginia Requena

Se trata de un misterio que reúne el mayor número de imágenes de cuantos procesionan en la Semana Santa pontana, todo un reto que, gracias al tesón y al trabajo de sus cofrades, se ha consolidado con el paso del tiempo, congregando cada Lunes Santo a miles de personas en torno a sus pasos. Como detalle novedoso en el presente año, la mesa del paso de misterio incorporó membrillos, elemento profundamente arraigado en la tradición de Puente Genil, que aporta un carácter singular al conjunto y refuerza el vínculo de la cofradía con las costumbres de nuestra tierra, según informaó su cofrade mayor, Mariceli Sánchez.

Esta cofradía supuso en su origen un auténtico revulsivo para la Semana Santa de Puente Genil, siendo pionera en integrar la figura del costalero bajo el paso, una decisión que con los años ha demostrado su valor, convirtiéndose en una de sus señas de identidad.

En el paso de misterio de la Sagrada Cena, el hermano mayor es Santiago Gil Sánchez, miembro de la corporación bíblica Los Testigos Falsos de Jesús, una de las más representativas dentro de la Semana Santa pontana. Por su parte, al frente del paso de palio de Nuestra Señora del Amor se encuentra Gerardo Serrano Serrano, perteneciente a la corporación bíblica El Centurión.

Del Magno Vía Crucis a la plaza Mayor de Andalucía en Palma del Río

En la tarde noche del Lunes Santo procesionó por las calles de Palma del Río la Hermandad Franciscana y Cofradía de penitentes del Santísimo Cristo de Las Aguas y de la Pura, Limpia e Inmaculada Concepción de María. Salió a las 20.30 horas de la parroquia de San Francisco en una fría tarde arropado por decenas de feligreses que quisieron acompañar a la hermandad en su salida.

Este cristo ya fue protagonista el pasado año en el Magno Vía Crucis de la capital cordobesa participando como única representación de la ciudad palmeña.

El Cristo de las Aguas de Palma del Río. / José Muñoz Caro

El crucificado procesionó como suele ser habitual, sin paso, en andas, con música de capilla y portado por diez fieles hermanos con túnica y antifaz sin capirote. En todo su recorrido tuvo sus estaciones en solemne via crucis donde el rezo de hermanos, feligreses, devotos y vecinos acompañó todo el recorrido.

Como peculiaridad, es la única hermandad que se puede ver en las dos parroquias de la localidad, en su sede, la parroquia de San Francisco y en la parroquia de la Asunción. Este año pudieron pasar por la carrera oficial instalada en la plaza Mayor de Andalucía para admiración de muchos ya que el pasado año, la lluvia les obligó a resguardarse en la Asunción y no pudieron terminar el recorrido. Estrenó los faldones de terciopelo que ya lucieron en el magno vía crucis cordobés.

Recogimiento con el vía crucis del Cristo la Misericordia de Montoro

Vía Crucis en Montoro. / Casavi

En Montoro se celebró el solemne traslado en vía crucis del Santísimo Cristo de la Misericordia, desde la parroquia de San Bartolomé hasta la iglesia de San Sebastián. Este vía crucis, con sus catorce estaciones, se instauró en el año 1980 para trasladar al Santísimo Cristo de la Misericordia, popularmente conocido como Cristo de los Estudiantes, hasta San Sebastián, desde donde saldrá el próximo viernes santo por la tarde junto a las Angustias y delante del Santo Entierro y La Soledad. Le acompañó música de capilla, así como un gran número de nazarenos portando cirios. Este Cristo muerto en la Cruz es una talla de donante y autor anónimo que fue consignada para la parroquia de San Bartolomé y llegó a la estación de tren de Montoro en el año 1939.

La belleza se abre camino hacia de El Calvario a La Asunción en Priego

En Priego, la salida de los titulares de la cofradía de María Santísima de los Dolores y el Cristo de la Buena Muerte volvía a congregar a una gran cantidad de público en El Calvario. Un desfile en el que volvían a repetirse imágenes de gran belleza durante el paso de la amplísima comitiva por las estrechas veredas que conducen al Gólgota prieguense, de manera particular en las maniobras que los costaleros de María Santísima de los Dolores tienen que realizar en las numerosas curvas de este tramo.

Cristo de la Buena Muerte de Priego. / Laura Cobo

Entre los estrenos que presentaba la cofradía, cabe apuntar el del manto procesional bordado en oro fino, diseñada por José Manuel Martínez Hurtado y realizado en el taller de José Luis Sánchez Expósito (Bordados Santa Clara, de Sevilla).

Algo más de tres horas después de su salida y cuando las manecillas del reloj ya consumían parte del Martes Santo, la cruz de guía alcanzaba la parroquia de la Asunción, templo desde donde los titulares de la cofradía regresarán a su ermita en la madrugada del próximo Viernes Santo, en la conocida como Vía Sacra o procesión del silencio.

El Miserere de Baena marca el pulso más íntimo de la Semana Santa

Baena comenzó ayer a adentrarse de lleno en el pulso más íntimo de su Semana Santa con la celebración del desfile previo y la posterior Misa Miserere del que es titular la Única Cuadrilla de Judíos Arrepentidos (Enlutados) y en el que participó gran parte de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, Santo Cristo del Calvario y Soledad de María Santísima, una de las corporaciones que procesiona en la noche del Viernes Santo.

Miserere del Lunes Santo en Baena. / Juan Carlos Roldán

Desde primeras horas de la tarde, el entorno de Ntra. Sra. de Guadalupe comenzó a registrar una notable afluencia de público. Vecinos y visitantes se concentraron para presenciar el desfile previo, que se desarrolló en un ambiente de creciente expectación y que actuó como antesala de uno de los actos más esperados del calendario cofrade. La Misa Miserere, centrado en el canto penitencial del salmo Miserere mei, Deus, es un acto de profunda carga espiritual, caracterizado por la sobriedad y el recogimiento.

Pozoblanco: El Silencio abre paso a la fe en una noche de salud y redención

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Silencio Amarrado a la Columna y María Santísima de la Salud comenzó su estación de penitencia a las 19.30, adelantando su salida, desde su origen, el barrio de San Gregorio. El Lunes Santo es en Pozoblanco sinónimo de silencio y salud y este año la cofradía pudo salir a la calle, al contrario de lo que ocurrió el año pasado ya que la lluvia lo impidió por primera vez en la historia de una cofradía que siempre se ha vinculado con ser pionera en la localidad. El paso del Cristo estuvo acompañado por la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Piedad de Miguelturra, mientras que el paso de la Virgen lo hace por la Banda Municipal de Música de Pozoblanco.

El verde de la oración culmina en el Beso de Judas en Doña Mencía

El Huerto de Doña Mencía. / Francis Flores

Doña Mencía se llenó del color verde de Jesús en su Oración en el Huerto de los Olivos acompañado de la Virgen de la Consolación y Paz. En una procesión llena de simbolismos y que concluyó con la representación del Beso de Judas en un acto popular en la Plaza de Andalucía.

Jornada de estrenos con Las Angustias y el Señor en Fernán Núñez

El Lunes Santo celebró su estación de penitencia, partiendo de la iglesia de Santa Marina, la hermandad de Jesús en su Coronación de Espinas y María Santísima de las Angustias, la más joven y una de las que cuenta con más hermanos nazarenos en la calle, que incorporó como novedad varios estrenos.

El Cristo es Jesús en su Coronación de Espinas de Fernán Núñez. / Antonio Aguilera

Por un lado, estaban los candelabros entre varal para el paso de María Santísima de las Angustias, realizados por el orfebre Manuel Aguilera, y, por otro, los roquetes para el desfile procesional.

Las bandas que aportaron el acompañamiento musical en la procesión fueron la de cornetas y tambores Fe y Consuelo, de Martos (Jaén), y la de música Fuentes de Andalucía (Sevilla).

Devoción por el Cristo de la Coronación de Espinas en Moriles

En Moriles, el Lunes Santo estuvo marcado también por la solemnidad y la devoción de los fieles, con la salida procesional del Cristo de la Coronación de Espinas. La Corporación Bíblica de Los Profetas rindió su reverencia ante la imagen, mostrándole respeto.