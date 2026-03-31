«Crack» en cada paso, el ritual de las pipas en Semana Santa

El consumo de pipas en la vía pública durante las procesiones de Semana Santa en Córdoba es una de las tradiciones no escritas de esta fiesta religiosa, donde miles de vecinos y visitantes salen a la calle para disfrutar del arte y la devoción, y también para degustar un aperitivo o una comida.

La costumbre se repite, fundamentalmente, en otras ciudades andaluzas y dispara la demanda de snacks en tiendas y en establecimientos de hostelería. Por ello, las empresas cordobesas del sector afrontan estos días como una de sus campañas más importantes.

En Pipas y Aperitivos del Sur, Elena Silva, una de los tres hermanos socios, detalla que son distribuidores de la valenciana Grefusa en Córdoba. Para ellos, la Semana Santa es la época más fuerte del año, porque registran un aumento «exponencial» del consumo, y el producto estrella es la pipa.

Un joven observa un paso de Semana Santa durante el Domingo de Ramos en Córdoba. / Chencho Martínez

Las pipas, otra tradición

«Llevo 21 años trabajando en Grefusa y la campaña de Semana Santa siempre ha sido fuerte», destaca al ser consultada sobre la actividad. «Es un producto que se consume más cuanto más ambiente hay en la calle. Se asocia mucho ver pasos con el consumo de pipas», constata Elena Silva.

La tradición es tal que esta marca desarrolla una iniciativa similar a la de otras empresas para facilitar el consumo sin ensuciar la calle. «Nuestra fábrica está en Valencia y nos hacen unos cucuruchos para echar las cáscaras con la forma del capirote del nazareno», comenta esta profesional. Al momento de realizar esta entrevista, la semana pasada, todavía no los habían recibido.

Preparación de mercancía en Sagacor. / CÓRDOBA

De otro lado, Patricia Carrasco, comercial de Sagacor, confirma que la Semana Santa es, después de Navidad, una de sus campañas más destacadas. Tras esta celebración, llegan las fiestas locales y el verano en la costa, y con el aterrizaje de turistas en la playa «aumenta muchísimo la venta» en la hostelería, explica.

En el caso de esta empresa, la pipa no es el fruto seco más destacado, pero también observa un aumento de la venta. Su producto más demandado es la almendra y destacan, asimismo, otros como el pistacho y los revueltos. En sus instalaciones, los seleccionan, procesan y comercializan.

Esta firma cordobesa, propiedad de la familia Sánchez García, conmemora en 2026 sus 30 años de actividad. En la actualidad, cuenta con 35 trabajadores y entre sus clientes se hallan tiendas, distribución y hostelería, así como consumidores finales. Sus frutos secos llegan a España, Portugal, Marruecos y Cuba.

Productos listos para salir al mercado en las instalaciones de Disfrucandi. / CÓRDOBA

"Las pipas en Semana Santa vuelan"

"Las pipas en Semana Santa vuelan", confirma Lourdes López, responsable de administración de Disfrucandi. En esta empresa, ubicada en Villafranca, las temporadas fuertes se registran, asimismo, en Semana Santa y las fiestas locales (romerías y ferias), y en Navidad. Por tanto, los meses de abril y mayo, y de octubre a diciembre concentran más del 70% de su actividad.

Disfrucandi, también familiar, cuenta con dos trabajadores que elaboran frutos secos y fruta deshidratada para su venta al por mayor en diferentes provincias españolas. Además, de forma complementaria, comercializan otros productos como las gominolas, patatas fritas y cortezas.

25.000 hectáreas de cultivo

En cuanto a la producción de pipa de girasol en Córdoba, el presidente de Asaja, Fernando Adell, detalla que la provincia tiene en torno a 25.000 hectáreas de este cultivo (el olivar cuenta con 382.572 hectáreas) y la superficie es estable. La mayoría del fruto se destina a la elaboración de aceite de girasol, «porque el consumo es muy grande, como el de aceite de oliva», precisa. También se utiliza para la fabricación de piensos, en tanto que el uso para snacks «es residual y cada día casi se ve menos, por no ensuciar las calles», afirma.

En cualquier caso, el presidente de Asaja recuerda que la pipa de girasol (oleaginosas), el trigo (cereales), la colza, los garbanzos y las habas (proteaginosas) son cultivos de la campiña cordobesa. "Ahora están muy de moda el olivo y el naranjo, pero los cultivos más tradicionales eran la pipa de girasol y el trigo", reivindica.