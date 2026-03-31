Cañero se presenta en carrera oficial al pueblo en un esplendoroso Lunes Santo en Córdoba

Tras bendecir el sol de cara a Jesús de los Afligidos por la Ribera, eran las 19.50 horas cuando el paso de la hermandad de la Presentación al Pueblo giraba para cruzar la Puerta del Puente y entrar por primera vez en carrera oficial. En el palquillo de horas, se pedía la venia al presidente de la Agrupación de Cofradías, Manuel Murillo, y todos eran muy conscientes de vivir un instante para recordar en la pequeña-gran historia cofrade al incorporarse una hermandad con la que la Semana Santa de Córdoba suma 39 cofradías.

Y es que contar con una cofradía más no es solo sumar un desfile procesional: es hacer partícipe de la Semana Mayor a muchas voluntades, a cientos de hermanos, a un barrio entero, a la ciudad... Y, en este caso, muchos de sus vecinos y Cañero mismo parecía haberse personado en el centro de la ciudad para ver «ese pequeño milagro», como definía ayer Pablo Jesús Garzón, el consiliario de la corporación y párroco de San Vicente Ferrer, al destacar la espectacular trayectoria de la corporación que ya era pro hermandad en 2006 y cofradía de pleno derecho en 2016. Actualmente cuenta con casi mil hermanos tras la última década, un arraigo como pocas en su barrio y una obra social igual de comprometida con el vecindario, con iniciativas como su campaña Pasito a pasito.

La Presentación, en imágenes / Manuel Murillo

El caso es que el único día en el que procesionaban cinco hermandades, tras pasar recientemente la Vera Cruz al Domingo de Ramos, el Lunes Santo se ha visto revitalizado por la presencia de la cofradía de Cañero. Por otra parte, hablamos de un Lunes Santo que para no pocos es la más «peculiar», «singular», «completa» o «mejor» (elijan el adjetivo que quieran) jornada de la Semana Santa, al ser el día de los contrastes, con hermandades que generan pasión en sus respectivos barrios de Levante, Huerta de la Reina y Cañero, una cofradía popular pero seria, del Centro, todas ellas con la música como clave, y a las que al final del día se le suman dos hermandades de abrumador silencio. Y si a todo le unimos, como ayer, un día radiante, luminoso, espléndido y cálido sin ser caluroso... Estaremos muy cerca de la jornada de Semana Santa perfecta.

La Merced

Las primeras en poner su cruz de guía en la calle fueron las hermandades que procesionan desde más lejos de la carrera oficial, comenzando por La Merced, puntualmente a las 15.45 horas. La corporación mercedaria de San Antonio de Padua se encuentra en plena celebración del 50 aniversario de la bendición de su titular mariana, buena ocasión para estrenar ese nuevo palio de tisú blanco sobre el que se han trasladado los antiguos bordados en oro del antiguo.

La Merced, en imágenes / Manuel Murillo

El paso sorprendió por su luminosidad, más aún con una espectacular flor que dialogaba con el blanco mercedario. Una Merced que se reencontraba con sus raíces mercedarias (sin renegar de su historia reciente) y entraba la primera en carrera oficial. El paso de Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas, con Raúl Casares como capataz, lucía un espectacular exorno de tonos morados, malvas, rosas e iris, con las evocadoras espinas en el frontal. Precisamente la banda de cornetas y tambores (BCT) de la hermandad, Coronación de Espinas, acompañó al Señor; mientras que Tubamirum, de Cañete de las Torres, hizo lo propio con Nuestra Señora de la Merced. La hermandad tenía previsto estrenar también a la vuelta, cerca de su templo, un nuevo itinerario por las calles Héroes de Chernóbil y Virgen de Linares, buscando vías más recogidas e íntimas que la amplia avenida de Agrupación Córdoba. Entre las anécdotas del día, el obispo, Jesús Fernández, fue invitado a ordenar una levantá del paso de palio frente al palco de autoridades.

En el caso de La Presentación al Pueblo, y como se ha dicho, todo en sí mismo fue un estreno en una jornada mágica. Las escenas de emoción en su barrio ya lo prometían. El paso, bajo las órdenes de José y Raúl Rodríguez Alarcón estaba exornado con clavel rojo sangre de toro e impresionaba esa dinámica composición, que no todos conocían por no haberlo visto procesionar el Sábado de Pasión, y formada por la talla de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos (obra de Manuel Martín Nieto, 2016) con un romano y Poncio Pilatos, que aparece tras haberle empujado y que fueron trabajos de Francisco Javier López del Espino en 2022.

La Estrella y su música

Nuestra Señora de la Estrella, por su parte, lució exornada admirablemente con flores de tonos rosa y malva pálidos. La música fue de la propia de la hermandad, de esas dos escuelas de música, convivencia y solidaridad que son la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús de la Redención (tras el paso de misterio) y banda de música de La Estrella, con el paso de palio.

La Estrella, en imágenes /

Y hablando de solidaridad, el palio llevaba cirios dedicados a la Asociación MIA, al Hogar de Nazaret y a la obra social propia, además de un cirio en especial recuerdo a las víctimas del accidente de Adamuz, aunque solo fuese porque la historia del barrio de Huerta de la Reina también esté íntimamente ligada a los ferroviarios.

La Sentencia

También tenía mucho que celebrar La Sentencia: el 50º aniversario de la bendición de su titular mariana que rescatara y mandara restaurar Fray Ricardo de córdoba. Buena ocasión también para el estreno del nuevo juego de varales del paso de María Santísima de Gracia y Amparo, con diseño de Javier Sánchez de los Reyes y ejecutado por Ramón León. Todo elegancia, lo que corresponde a esta cofradía seria, de centro, como también lo es su andar, el trabajo de los capataces Luis Miguel Carrión Curro y Daviz Arce o la música: la BTC Nuestra Señora del Sol (Sevilla) en el misterio o la BM de La Soledad, de Cantillana (Sevilla).

El paso de palio estaba exornado de flores con tonos ligeramente amarillo pálidos, mientras que el misterio, en el que el Señor de la Sentencia lucía la Túnica de Los Dragones que bordara Francisco Pérez Artés en 2016, usaba el clásico clavel rojo. Y muchísima juventud por todas partes con la hermandad que más ha crecido en la última década.

La Sentencia, en imágenes / Lola Ruiz

Aún con el cielo brillantemente azul salía de San Juan y Todos los Santos (La Trinidad) la hermandad del Vía Crucis, con esos cuatro tambores roncos, que precedían en su tiempo al condenado al cadalso, y detrás el Santísimo Cristo de la Salud, portado por los cuatro hermanos elegidos por sorteo en el que para muchos es uno de los más peculiares actos que se celebran en la Cuaresma cordobesa, y que este año ha batido records de solicitantes. La hermandad, sin olvidar su obra social, sigue con su labor de recuperar y mantener la tradición de instalar altares al paso, siempre impactante, de la cofradía por las estrechas calles de La Judería.

Ánimas

Aunque entrase después en carrera oficial, la hermandad del Santísimo Remedio de Ánimas y Nuestra Madre de Dios en sus Tristezas sacó la cruz de guía a la calle incluso antes que el Vía Crucis, bajo un cielo azul que muchos no creen que cuadrara con el espíritu de la hermandad, aunque al menos permitió ver con todo detalle el estreno del velo de tinieblas bordado por Jesús Castizo para el crucificado de San Lorenzo. Luego, al ponerse el sol y camino de la carrera oficial, el anochecer comenzó a propiciar algunos de los momentos más emocionantes de la jornada del lunes.

La hermandad de Ánimas, en imágenes /

Hablamos de una noche ya cerrada que dejaba aún momentos resplandecientes, por ejemplo, en el nuevo itinerario de regreso de La Merced y en torno a su nuevo palio blanco; de esplendor en la calle Doce de Octubre con la Estrella encajada entre la esbelta arboleda o de sobrecogimiento en la Judería con el Vía Crucis y al regreso de Ánimas a San Lorenzo, aunque quizá no tanto como se vivió en Cañero al recibir a su hermandad, la número 39 en sumarse a la Semana Santa de Córdoba. Y vienen más cofradías.