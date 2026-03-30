Semana Santa de Córdoba 2026, en directo | Minuto a minuto del Lunes Santo: horarios, itinerarios y última hora de las cofradías

Un Domingo de Ramos brillante y multitudinario anticipa una Semana Santa plena en Córdoba

Despedimos nuestro directo de este intenso Domingo de Ramos con la chicotá de María Santísima de la Encarnación por Magistral González Francés que pone el broche a la Carrera Oficial antes de poner rumbo al Puente Romano. Lo hace con casi más de media hora de retraso respecto a lo previsto inicialmente, a pesar de que la jornada se ha solventado sin las largas demoras de otros años.

Los rostros del Domingo de Ramos en Córdoba / Chencho Martínez, Lola Ruiz, Pablo Cabrera

Podemos resumir que ha sido una jornada brillante y multitudinaria de principio a fin en la que el sol ha lucido anticipando una Semana Santa plena en lo meteorológico y en lo devocional. En la que también te hemos contado algunos incidentes en el Patio de los Naranjos y en la salida del Santísimo Cristo del Amor.