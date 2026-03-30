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Semana Santa de Córdoba 2026, en directo | Minuto a minuto del Lunes Santo: horarios, itinerarios y última hora de las cofradías
Aquí te contamos todo lo que acontece en torno a las procesiones de la capital y de la provincia
Corresponsales
Córdoba vive un año más una Semana Santa de fervor, ilusión y expectativas. Diario CÓRDOBA sigue aquí en directo todas las procesiones de la capital y de la provincia, la última hora de las cofradías y te tiene informado de todos los horarios e itinerarios. Aquí conocerás minuto a minuto todo lo que acontezca en torno a esta cita tan esperada.
Adrián Ramírez
La Semana Santa desde las tabernas
Un complemento perfecto, y casi podría decirse que imprescindible, de la Semana Santa de Córdoba son sus tabernas históricas. Lugares donde el ambiente cofrade se respira y siente al ritmo de las marchas procesionales durante todo el año.
Hacemos un recorrido por estos templos de Córdoba.
Adrián Ramírez
Recomendaciones de la Policía Nacional
La seguridad es clave para disfrutar de la Semana Santa de Córdoba. Por ello, la Policía Nacional ha publicado una serie de recomendaciones para evitar incidentes y poder centrarte únicamente en disfrutar de las hermandades.
Puedes leer los consejos aquí.
Adrián Ramírez
Una jornada que llega tras un Domingo de Ramos esplendoroso
Este Lunes Santo tiene todos los ingredientes para repetir las magníficas escenas que se pudieron ver este Domingo de Ramos en Córdoba. La jornada de ayer fue esplendorosa y multitudinaria, ya que los cordobeses se echaron a la calle para acompañar a sus cofradías.
Adrián Ramírez
Cielos despejados y un poco de frío por la noche
La lluvia seguirá sin suponer un riesgo este inicio de semana y la Aemet espera para hoy cielos despejados con máximas de hasta 21 grados. Eso sí, si vas a salir de noche a ver las hermandades llévate algo de abrigo porque refrescará.
Puedes consultar aquí la previsión completa.
Adrián Ramírez
Córdoba afronta el Lunes Santo con hasta seis hermandades en la calle
¡Buenos días! Bajo un cielo completamente despejado, Córdoba encara ya el Lunes Santo con ganas de tomar el centro y casco histórico de la capital, por donde hasta seis hermandades está previsto que hagan su estación de penitencia.
Puedes consultar todos los detalles de la jornada en esta guía.
Hugo Gallardo
Un Domingo de Ramos brillante y multitudinario anticipa una Semana Santa plena en Córdoba
Despedimos nuestro directo de este intenso Domingo de Ramos con la chicotá de María Santísima de la Encarnación por Magistral González Francés que pone el broche a la Carrera Oficial antes de poner rumbo al Puente Romano. Lo hace con casi más de media hora de retraso respecto a lo previsto inicialmente, a pesar de que la jornada se ha solventado sin las largas demoras de otros años.
Podemos resumir que ha sido una jornada brillante y multitudinaria de principio a fin en la que el sol ha lucido anticipando una Semana Santa plena en lo meteorológico y en lo devocional. En la que también te hemos contado algunos incidentes en el Patio de los Naranjos y en la salida del Santísimo Cristo del Amor.
La Hermandad de Las Penas concluye su estación de penitencia
La hermandad de Las Penas de Santiago ha culminado su estación de penitencia con la entrada de María Santísima de la Concepción en la parroquia de Santiago.
Manuel González
Noche del Domingo de Ramos en Lucena
Juan Pablo Bellido
María de Nazaret de la Hermandad de la Juventud en Montilla
María de Nazaret de la Hermandad de la Juventud -obra de Miguel Ángel González Jurado- recorre las estrecheces del Barrio de la Cruz como novedad por el nuevo itinerario.
Más de 550 hermanos de esta cofradía procesionan en esta tarde noche de Domingo de Ramos por la localidad montillana.
Hugo Gallardo
El Santísimo Cristo de las Penas entra en su templo
El Santísimo Cristo de las Penas ha entrado en su templo antes de las 22.20 horas tras salvar la complicada maniobra de entrada, echando los zancos abajo, para cruzar el dintel de la parroquia de Santiago. Es el primer paso en poner el punto y final a su estación de penitencia en este Domingo de Ramos.
La jornada avanza con un retraso de 30 minutos.
- GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
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