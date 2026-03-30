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La Pasión en Córdoba
Semana Santa de Córdoba 2026, en directo | Minuto a minuto del Lunes Santo: horarios, itinerarios y última hora de las cofradías
Aquí te contamos todo lo que acontece en torno a las procesiones de la capital y de la provincia
Corresponsales
Córdoba vive un año más una Semana Santa de fervor, ilusión y expectativas. Diario CÓRDOBA sigue aquí en directo todas las procesiones de la capital y de la provincia, la última hora de las cofradías y te tiene informado de todos los horarios e itinerarios. Aquí conocerás minuto a minuto todo lo que acontezca en torno a esta cita tan esperada.
Adrián Ramírez
Cielos despejados y un poco de frío por la noche
La lluvia seguirá sin suponer un riesgo este inicio de semana y la Aemet espera para hoy cielos despejados con máximas de hasta 21 grados. Eso sí, si vas a salir de noche a ver las hermandades llévate algo de abrigo porque refrescará.
Puedes consultar aquí la previsión completa.
Adrián Ramírez
Córdoba afronta el Lunes Santo con hasta seis hermandades en la calle
¡Buenos días! Bajo un cielo completamente despejado, Córdoba encara ya el Lunes Santo con ganas de tomar el centro y casco histórico de la capital, por donde hasta seis hermandades está previsto que hagan su estación de penitencia.
Puedes consultar todos los detalles de la jornada en esta guía.
Hugo Gallardo
Un Domingo de Ramos brillante y multitudinario anticipa una Semana Santa plena en Córdoba
Despedimos nuestro directo de este intenso Domingo de Ramos con la chicotá de María Santísima de la Encarnación por Magistral González Francés que pone el broche a la Carrera Oficial antes de poner rumbo al Puente Romano. Lo hace con casi más de media hora de retraso respecto a lo previsto inicialmente, a pesar de que la jornada se ha solventado sin las largas demoras de otros años.
Podemos resumir que ha sido una jornada brillante y multitudinaria de principio a fin en la que el sol ha lucido anticipando una Semana Santa plena en lo meteorológico y en lo devocional. En la que también te hemos contado algunos incidentes en el Patio de los Naranjos y en la salida del Santísimo Cristo del Amor.
La Hermandad de Las Penas concluye su estación de penitencia
La hermandad de Las Penas de Santiago ha culminado su estación de penitencia con la entrada de María Santísima de la Concepción en la parroquia de Santiago.
Manuel González
Noche del Domingo de Ramos en Lucena
Juan Pablo Bellido
María de Nazaret de la Hermandad de la Juventud en Montilla
María de Nazaret de la Hermandad de la Juventud -obra de Miguel Ángel González Jurado- recorre las estrecheces del Barrio de la Cruz como novedad por el nuevo itinerario.
Más de 550 hermanos de esta cofradía procesionan en esta tarde noche de Domingo de Ramos por la localidad montillana.
Hugo Gallardo
El Santísimo Cristo de las Penas entra en su templo
El Santísimo Cristo de las Penas ha entrado en su templo antes de las 22.20 horas tras salvar la complicada maniobra de entrada, echando los zancos abajo, para cruzar el dintel de la parroquia de Santiago. Es el primer paso en poner el punto y final a su estación de penitencia en este Domingo de Ramos.
La jornada avanza con un retraso de 30 minutos.
Laura Ramírez (Efe)
Andalucía abre una Semana Santa que se prevé espléndida
Andalucía se echó este Domingo de Ramos a la calle para disfrutar de su semana grande con un tiempo espléndido, después de dos años de incertidumbre climatológica, y decenas de cofradías recorrieron numerosas calles de pueblos y ciudades.
Tras la mañana de procesiones de palmas, las calles se llenaron de gente para vivir una jornada en la que los niños fueron protagonistas como acompañantes de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén.
En Sevilla, esta estampa se pudo ver desde la parroquia de El Salvador a las 14.15 horas, dando continuidad a una jornada que abrió la Hermandad de La Paz y en la que procesionaron un total de nueve cofradías con importantes novedades, entre ellas, dos salidas inéditas: la de La Hiniesta, que lo hizo desde Santa Marina en vez de su parroquia de San Julián por estar en obras; y La Estrella, que puso el pie en la calle desde San Jacinto, en Triana, para conmemorar los 50 años desde que dejara esta sede para trasladarse a su actual capilla.
Antonio Manuel Caballero
La Borriquita de Villanueva de Córdoba.
La Hermandad de la Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén La Borriquita de Villanueva de Córdoba, con sus niños vestidos con túnicas de raso, portando palmas y palmitos rizados, salió de la Parroquia de San Sebastián, junto a la talla de Olot del Señor, con una niña hebrea tallada en madera.
Los rostros del Domingo de Ramos en Córdoba
Se nos escapa el Domingo de Ramos. El desfile de los tres pasos de la Hermandad de El Amor por la Carrera Oficial completan una jornada intensa que se nos ha hecho corta. A esta hora de la noche son ya dos hermandades, Las Penas y el Huerto, las que encaran su entrada a Santiago y San Francisco.
Nosotros también vamos poniendo punto y final a nuestro directo de hoy a la vez que el Gitano emprende su vuelta a San Andrés al compás de Pasión de Linares, tras cruzar la Puerta de Santa Catalina. Pero antes de despedimos te dejamos con nuestra fotogalería que recopila los rostros de Córdoba en este espléndido Domingo de Ramos.
- GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
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