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La Pasión en Córdoba

Semana Santa de Córdoba 2026, en directo | Minuto a minuto del Lunes Santo: horarios, itinerarios y última hora de las cofradías

Aquí te contamos todo lo que acontece en torno a las procesiones de la capital y de la provincia

Domingo de Ramos en Córdoba | Retransmisión de la carrera oficial / Diario CÓRDOBA

Hugo Gallardo

Rafael Verdú

Manu Larrea

M.J. Raya

Emilia Lora

Corresponsales

Córdoba vive un año más una Semana Santa de fervor, ilusión y expectativas. Diario CÓRDOBA sigue aquí en directo todas las procesiones de la capital y de la provincia, la última hora de las cofradías y te tiene informado de todos los horarios e itinerarios. Aquí conocerás minuto a minuto todo lo que acontezca en torno a esta cita tan esperada.

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