Semana Santa de Córdoba 2026, en directo | Minuto a minuto del Lunes Santo: horarios, itinerarios y última hora de las cofradías

El Cristo de las Penas, de la sevillana Hermandad de la Estrella, por la trianera calle Pagés del Corro, justo a la salida de San Jacinto. / JOSÉ MANUEL VIDAL (EFE)

Andalucía abre una Semana Santa que se prevé espléndida

Andalucía se echó este Domingo de Ramos a la calle para disfrutar de su semana grande con un tiempo espléndido, después de dos años de incertidumbre climatológica, y decenas de cofradías recorrieron numerosas calles de pueblos y ciudades.

Tras la mañana de procesiones de palmas, las calles se llenaron de gente para vivir una jornada en la que los niños fueron protagonistas como acompañantes de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén.

En Sevilla, esta estampa se pudo ver desde la parroquia de El Salvador a las 14.15 horas, dando continuidad a una jornada que abrió la Hermandad de La Paz y en la que procesionaron un total de nueve cofradías con importantes novedades, entre ellas, dos salidas inéditas: la de La Hiniesta, que lo hizo desde Santa Marina en vez de su parroquia de San Julián por estar en obras; y La Estrella, que puso el pie en la calle desde San Jacinto, en Triana, para conmemorar los 50 años desde que dejara esta sede para trasladarse a su actual capilla.

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