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Lunes Santo en Córdoba

Un costalero, atendido por la Cruz Roja en el Patio de los Naranjos de la Catedral de Córdoba al sufrir un posible accidente cardiovascular

Los sanitarios desplazaron a este hombre a una ambulancia para ser derivado al hospital Reina Sofía, donde se le realizarán pruebas para conocer el alcance de su dolencia

Equipo de Cruz Roja en la carrera oficial de Córdoba. Personal de este hospital de campaña realizó las primeras pruebas al costalero, que fue derivado al Reina Sofía.

Equipo de Cruz Roja en la carrera oficial de Córdoba. Personal de este hospital de campaña realizó las primeras pruebas al costalero, que fue derivado al Reina Sofía. / Manuel Murillo

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Un costalero ha precisado la asistencia sanitaria este Lunes Santo por la tarde en la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba. Según informan fuentes de la Agrupación de Cofradías y confirman desde el Ayuntamiento, este costalero comenzó a sentirse mal y se desplazó hasta el Patio de los Naranjos de la Catedral, donde fue acogido por un equipo de sanitarios de la Cruz Roja.

En el hospital de campaña de la Cruz Roja en esta instalación, este hombre ha sido sometido a varias pruebas iniciales, cuyos indicadores revelan "parámetros compatibles con un posible accidente cardiovascular". En este momento, la Cruz Roja dio aviso al hospital Reina Sofía para activar el protocolo.

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Acto seguido, y con ayuda de agentes de la Policía Local, que abrieron paso en la carrera oficial, el costalero ha sido trasladado a una ambulancia y, desde allí, al hospital Reina Sofía, donde se le realizarán las pruebas pertinentes para conocer la dolencia exacta.

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