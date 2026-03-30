Un costalero, atendido por la Cruz Roja en el Patio de los Naranjos de la Catedral de Córdoba al sufrir un posible accidente cardiovascular

Un costalero ha precisado la asistencia sanitaria este Lunes Santo por la tarde en la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba. Según informan fuentes de la Agrupación de Cofradías y confirman desde el Ayuntamiento, este costalero comenzó a sentirse mal y se desplazó hasta el Patio de los Naranjos de la Catedral, donde fue acogido por un equipo de sanitarios de la Cruz Roja.

En el hospital de campaña de la Cruz Roja en esta instalación, este hombre ha sido sometido a varias pruebas iniciales, cuyos indicadores revelan "parámetros compatibles con un posible accidente cardiovascular". En este momento, la Cruz Roja dio aviso al hospital Reina Sofía para activar el protocolo.

Acto seguido, y con ayuda de agentes de la Policía Local, que abrieron paso en la carrera oficial, el costalero ha sido trasladado a una ambulancia y, desde allí, al hospital Reina Sofía, donde se le realizarán las pruebas pertinentes para conocer la dolencia exacta.