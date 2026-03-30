Aquí está el «cerebro» de la Semana Santa de Córdoba: así se gestionan las incidencias en el Cecop

La Oficina Técnica de Coordinación de Eventos (OTCE) ha dado este año el relevo al Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Semana Santa, pero la esencia se mantiene. Policía Local, Protección Civil, la seguridad privada del Cabildo de la Catedral, Cruz Roja y la Agrupación de Cofradías están presentes en este órgano, ubicado en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV). Además, la OTCE cuenta con un agente de la Policía Nacional, que se halla en contacto permanente con la comisaría de la plaza de la Constitución. Solo el Domingo de Ramos, la oficina gestionó 47 incidencias sanitarias, a las que habría que añadir las motivadas por otras causas.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha visitado este Lunes Santo las instalaciones y ha explicado que «venimos refiriéndonos a este espacio como Cecop, pero sin que haya declarada ninguna emergencia, lo cual no era del todo correcto», ha comentado en referencia al cambio de denominación.

No obstante, ha precisado que la nueva oficina mantiene «todas las capacidades operativas para que, en caso de ser necesario, de inmediato este espacio se convierta en un Centro de Coordinación Operativa».

El "cerebro" de la celebración religiosa

Bellido la ha descrito como el «cerebro» que conecta con todos los servicios intervinientes en la Semana Santa. De este modo, ha detallado sus líneas de trabajo, aludiendo a la seguridad en primer lugar. Además de mencionar a los agentes, ha señalado que «estamos compartiendo red de videovigilancia por las principales zonas de la ciudad. Nosotros sumamos este año las cámaras capaces de ofrecer un ángulo de visión más amplio, más calidad de imagen y conectadas a inteligencia artificial, que nos van a permitir anticipar situaciones», ha manifestado, en alusión a la predicción de posibles aglomeraciones.

La Policía Local incorpora equipos portátiles de detección de metales

La Policía Local ha movilizado a sus 387 efectivos (de ellos, una buena parte realizarán turnos de refuerzo), la Policía Nacional, a 320 agentes y la Guardia Civil, a otros 175.

Detectores nuevos

Según ha podido confirmar este periódico, como novedad, la Policía Local dispone de equipos portátiles de detección de metales incorporados recientemente, que le permiten localizar de forma rápida armas blancas y otros objetos en los cacheos, lo que también supone un avance en la protección de los agentes.

Asistencia y coordinación

El regidor municipal ha puesto en valor, asimismo, la labor de Cruz Roja «que, como siempre, nos asiste en la celebración de actos masivos y ante cualquier demanda de apoyo que le hacemos». Otra línea fundamental de la organización es la coordinación por parte de la Agrupación de Cofradías. «Con ellos, vamos monitorizando la ruta que va haciendo cada hermandad para garantizar salidas, desfiles procesionales y retornos a templo ordenados», ha indicado.

Por último, ha hecho referencia a servicios municipales como Movilidad, la empresa Saneamientos de Córdoba (Sadeco) y el área de Infraestructuras.

Sin embargo, Bellido ha recordado que «depende de todos» que Córdoba tenga una buena Semana Santa y solicitó, a cordobeses y visitantes, «que volvamos a dar un ejemplo de civismo, convivencia y respeto».