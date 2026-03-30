Andalucía se desquita de la lluvia de 2025 y vive un soleado Lunes Santo

Andalucía vive hoy un Lunes Santo que para muchos cofrades ha sido el del "desquite" ya que en esta jornada el buen tiempo les permite poder disfrutar de momentos, vivencias y estampas que la lluvia y la inestabilidad meteorológica les robaron el año pasado.

La idiosincrasia propia de este día, marcada por un lado por la esencia de las populosas hermandades de barrio y por otro por el recogimiento y la sobriedad de otras muchas, se vive hoy en toda su plenitud en todos los rincones de Andalucía ya que el sol y las agradables temperaturas se han querido sumar a la celebración, dando certidumbre meteorológica a las salidas procesionales.

Nueve hermandades en Sevilla

Así está en Sevilla. Después de un 2025 en el que el agua impidió a algunas salir y obligó al resto a modificar su recorrido o resguardarse, esta tarde sí alcanzarán la Catedral las nueve hermandades del Lunes Santo: cortejos con esa esencia propia como San Pablo, desde el Polígono San Pablo, Santa Genoveva desde el Tiro de Línea o San Gonzalo desde Triana; y otros, ejemplo de sobriedad y recogimiento como El Museo, Santa Marta, La Vera Cruz y Las Penas. Cierra la nómina de hermandades Las Aguas y La Redención, que tienen en el centro histórico sus puntos de salida.

'El Señor de Málaga'

Málaga vive una de las jornadas más esperadas de su Semana Santa con la procesión de Jesús Cautivo, 'El Señor de Málaga', que reúne la mayor devoción dentro y fuera del recorrido, ya que cuenta con uno de los cortejos más concurridos.

Recorre las calles de la ciudad desde el barrio de la Trinidad, acompañado por la respetuosa mirada de miles de fieles, visitantes y turistas.

Este Lunes Santo también tendrá en sus calles a Jesús de la Columna, el cristo de los Gitanos, al que acompañan grupos de personas cantando ritmos flamencos y tocando las palmas; además de Crucifixión, Pasión, Dolores del Puente y Estudiantes.

Contrastes y más contrastes

Granada afronta un lunes con cinco hermandades que dibujan también esos contrastes, con el silencio y recogimiento del Cristo de San Agustín, el protector de Granada, y el protagonismo de barrio que ofrece la Cofradía del Trabajo y la Luz, que ha abierto la jornada desde el populoso barrio del Zaidín. También procesionan El Huerto desde el Realejo, Los Dolores con salida desde la Carrera del Darro y El Rescate.

La misma mezcla se da en Huelva, con un tempranero Lunes Santo en el que tres de las cuatro hermandades que realizan su estación de penitencia están en la calle antes de las 17:00 horas: El Cautivo, desde el barrio de la Hispanidad; El Perdón, desde La Orden y Tres Caídas desde El Polvorín. Ya con la caída de la noche desde el centro de la ciudad, se abrirá paso en silencio sepulcral el cortejo de El Calvario.

El buen tiempo permite disfrutar en toda la región de momentos, vivencias y estampas que la inestabilidad atmosférica no permitió en años anteriores

También son cuatro en Cádiz: La Palma, que ha sido la que ha abierto los desfiles procesionales; la cofradía del Nazareno del Amor, una de las más populares y que este año celebra sus 75 años; El Prendimiento; y la Vera Cruz, la cofradía más antigua de la ciudad fundada en 1566 y la que, además, aporta el contrapunto a la jornada con su característica sobriedad y recogimiento.

El estreno del desfile procesional de la cofradía de la Sentencia ha sido la principal novedad del Lunes Santo en Jaén. Su cruz de guía ha partido desde la Iglesia de San Eufrasio, en el Barrio de La Alcantarilla, mientras que el paso de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia lo ha hecho desde el Colegio Jesús María.

Junto a esta han salido a la calle Caridad y Salud y Amargura, desde la parroquia del Salvador y Estudiantes, que volverá a protagonizar momentos tan esperados como el canto de la tuna a su salida.

En Almería son dos las hermandades en procesión: la de Pasión desde la iglesia de Santa Teresa de Jesús, en el céntrico barrio de Oliveros; y El Gran Poder, desde el barrio de El Zapillo, caracterizada por realizar su recorrido sin acompañamiento musical que tras un primer tramo de recorrido avanzando en paralelo a la línea de costa alcanzará las calles del centro para completar la Carrera Oficial.