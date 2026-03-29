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La Pasión en Córdoba

Semana Santa de Córdoba 2026, en directo | Minuto a minuto del Domingo de Ramos: horarios, itinerarios y última hora de las cofradías

Aquí te contamos todo lo que acontece en torno a las procesiones de la capital y de la provincia

La Entrada Triunfal, el año pasado.

La Entrada Triunfal, el año pasado. / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Rafael Verdú

Manu Larrea

M.J. Raya

Emilia Lora

Corresponsales

Córdoba vive un año más una Semana Santa de fervor, ilusión y expectativas. Diario CÓRDOBA sigue aquí en directo todas las procesiones de la capital y de la provincia, la última hora de las cofradías y te tiene informado de todos los horarios e itinerarios. Aquí conocerás minuto a minuto todo lo que acontezca en torno a esta cita tan esperada.

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