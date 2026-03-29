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Semana Santa de Córdoba 2026, en directo | Minuto a minuto del Domingo de Ramos: horarios, itinerarios y última hora de las cofradías
Aquí te contamos todo lo que acontece en torno a las procesiones de la capital y de la provincia
Corresponsales
Córdoba vive un año más una Semana Santa de fervor, ilusión y expectativas. Diario CÓRDOBA sigue aquí en directo todas las procesiones de la capital y de la provincia, la última hora de las cofradías y te tiene informado de todos los horarios e itinerarios. Aquí conocerás minuto a minuto todo lo que acontezca en torno a esta cita tan esperada.
Manuel Á. Larrea
Córdoba recibe una nueva Semana Santa
¡Buenos días! Córdoba se dispone a vivir una nueva Semana Santa apasionante, en la que se espera que ninguna incidencia limite las salidas procesionales. Este Domingo de Ramos, siete hermandades salen a la calle.
Puedes consultar todos los detalles de la jornada en esta guía.
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