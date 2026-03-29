Jesús hace su entrada triunfal en todos los pueblos de Córdoba

El sol ha brillado por toda la provincia en una jornada primaveral que consintió el buen desarrollo del Domingo de Ramos. Las procesiones de la Borriquita y otras hermandades iluminaron todos los rincones de la provincia, con cada municipio mostrando sus propias características en las primeras procesiones de la Semana Santa.

La Pollinita de Lucena. / Manuel González

Lucena

Dos entradas triunfales en Jerusalén anunciaron en Lucena el comienzo de la Semana Santa. Las palmas carmelitanas escoltaron, desde el mediodía, al conjunto escultórico del imaginero antequerano Diego Márquez Vega, en una representación de sobresaliente relevancia histórica, datada en 1769. Lucena retomó el Domingo de Ramos desde las 18.00 horas, con el repique de júbilo y ardor clásico del templo parroquial de San Mateo Apóstol. La Pollinita de San Mateo, próxima su centenario, coloreó de tonos rojos y blancos la franja vespertina, entre artesanales palmas y una rutilante infancia.

Las dos últimas hermandades de la primera jornada de la Semana Santa exhibieron unos desfiles litúrgicos de unos 160 hermanos, cada una de ellas. La Hermandad del Huerto salió desde el templo de San Francisco de Paula. Y la hermandad del Sagrado Encuentro protagonizó la ofrenda de dos rosas al Santísimo Sacramento en la iglesia parroquial de San Mateo Apóstol.

Salida procesional durante la mañana del Domingo de Ramos en Puente Genil. / Virginia Requena

Puente Genil

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén y Nuestra Señora de la Estrella estrenó en esta salida la palma que la imagen lleva en la mano izquierda, una donación de la familia Cosano Cejas.

La procesión lució por las calles céntricas de la localidad, siendo sus hermanos mayores de la estación penitencial Emilio Jesús Varo Cabello y José Manuel Nava Bausela. Una cofradía querida entre los niños quienes junto a sus mayores procesionan con las tradicionales palmas.

Cabe resaltar que el cambio de la estación penitencial de la tarde del Domingo de ramos a la mañana fue un acierto de la Cofradía y de la Agrupación, ya que se consiguió que un mayor número de fieles y de público disfrutara de la salida.

Sección infantil de la centuria romana Munda en Montilla. / Álvaro Carrasco

Montilla

El Domingo de Ramos devolvió a Montilla una de sus estampas más luminosas y esperadas, con miles de vecinos volcados en las calles para acompañar el inicio de la Semana Santa, en una jornada marcada por el carisma salesiano. La jornada comenzó al mediodía con la Hermandad Salesiana de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, que volvió a convertir las calles en un mosaico de túnicas blancas y pañuelos celestes que escoltaron el popular paso de La Borriquita, tras la restauración que ha llevado a cabo el escultor y restaurador aguilarense Rafael Sánchez García.

Por la tarde, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Juventud en su Presentación al Pueblo, Nuestra Madre María de Nazaret y San Juan Bosco completó un Domingo de Ramos espléndido en el que Montilla asistió, por segundo año consecutivo, a la salida del palio azul de Nuestra Madre María de Nazaret, que lució como estreno un pañuelo de aplicación de Bruselas de finales del siglo XIX, fechado entre 1870 y 1890, donado por un hermano de la corporación con motivo de su vigésimo aniversario.

La Misericordia de Cabra en su salida vespertina. / José Moreno

Cabra

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Entrada en Jerusalén, la Pollinita, tuvo su salida a las 11.45 horas de la iglesia conventual de las Agustinas, acompañada en su cortejo procesional de palmas y niños ataviados de hebreos y de los sones de la banda de cornetas y tambores Monte Calvario de la localidad jiennense de Martos. Fue la primera de las cofradías en estrenar la nueva Carrera Oficial, que incorpora como paso de estación de penitencia la puerta de la capilla del Rosario de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán.

La Noche de Ramos se convirtió en Tarde de Ramos en Cabra con la salida a las 17.30 horas desde la iglesia parroquial de la Asunción y Ángeles de la hermandad del Lavatorio acompañada de la banda de tambores y cornetas Coronación de Campillos. Media hora más tarde lo hizo el Huerto desde el Oratorio de la Purísima Concepción de la Fundación Aguilar y Eslava. Por último, desde la parroquia de los Remedios lo hizo la Misericordia a las 18.45 horas, acompañada de la Banda de Música de Olvera (Cádiz).

La Borriquita en Priego de Córdoba. / Rafael Cobo

Priego de Córdoba

En Priego, la hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Encarnación, Madre de los Desamparados, fue la encargada de abrir un año más el ciclo pasionista en una jornada de estrenos, entre ellos el adelanto en el horario de salida, así como la primera fase de los candelabros arbóreos del trono de La Pollinica, el nuevo ropaje del Señor y tres medallas militares que lucía la virgen de la Encarnación.

Durante la tarde hizo su salida, desde la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto y María Santísima de la Paz, que volvieron a protagonizar emotivos momentos con el paso de la comitiva por el barrio de las Caracolas, donde surgió la congregación de la tarde-noche del Domingo de Ramos prieguense a finales del pasado siglo.

Carrera oficial en Palma del Río. / José Muñoz Caro

Palma del Río

A la salida de la Iglesia de María Auxiliadora del colegio Salesianos se agolparon decenas de fieles, cofrades y amantes de los titulares. Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, La Borriquita como popularmente se conoce a este paso de misterio, es uno de los más esperados en la Semana Santa palmeña.

Bajo los sones de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Vera Cruz de Palma del Río, inició su estación de penitencia por la tarde acompañado de sus tradicionales nazarenos con capa y antifaz rojo. La devoción por María Santísima de la Estrella también se nota en las calles de la ciudad, donde todos se acercan a admirarla y contemplarla. A La Estrella la acompañaba la Banda de Música Santa María La Blanca de La Campana de Sevilla y estrenó la fase final de la candelería en orfebrería plateada del paso realizada en los talleres Angulo de Córdoba.

Niños en la procesión de Baena. / Juan Carlos Roldán

Baena

La mañana luminosa, pero con un aire inesperadamente frío, se abrió paso en Baena con un sonido inconfundible, el redoble constante de los tambores que anunciaba que ya estaba en la calle la Cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, La Borriquita. Desde la Iglesia de Santa María la Mayor, el cortejo comenzó su caminar entre una expectación creciente. Familias enteras, vecinos y visitantes se agolparon en los primeros metros del recorrido para presenciar una de las estampas más entrañables del calendario cofrade baenense. Si algo define a esta procesión es su carácter profundamente generacional. Decenas de niños, vestidos de hebreos, acompañaron el paso de Cristo entre palmas, miradas de ilusión y pasos aún inseguros pero firmes en su significado.

Pero hay un detalle que convierte a la Borriquita de Baena en algo aún más especial: en el cortejo participa una representación de niños de todas las hermandades de Baena, símbolo vivo de unidad y continuidad. Las túnicas, los colores y las insignias encuentran su reflejo en los más pequeños.

Desfile de la Borriquita durante la mañana en Fernán Núñez. / Antonio Aguilera

Fernán Núñez

Dos cofradías han hecho este Domingo de Ramos estación de penitencia en Fernán Núñez. Por la mañana, Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén (La Borriquita) y María Santísima del Rosario, acompañada por la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Soledad de Pozoblanco.

Y por la tarde, Jesús Orando en el Huerto y María Santísima de la Paz y Esperanza, que este año ha estrenado nuevo recorrido, y también dos dalmáticas para los turiferarios y faldilla en terciopelo para el paso de María Santísima de la Paz y Esperanza. Las bandas que han aportado el acompañamiento musical son Dulce Nombre de Jesús, de Estepa, y la Banda de Música del Círculo Cultural Calíope de la localidad.

Procesión de la Borriquita en Pozoblanco. / Julia López

Pozoblanco

El Domingo de Ramos empezó en Pozoblanco en la plaza de los Padres Salesianos, que poco a poco fue acogiendo al gentío para ver el inicio de La Borriquita. Después de la bendición de las palmas, que tuvo lugar por la mañana, ya por la tarde llegó la primera cita de la Semana Mayor pozoalbense con protagonismo de las hebreas y los niños, que ocuparon gran parte del cortejo procesional al que se sumaron los nazarenos con túnica blanca y capa roja. Este año, el acompañamiento musical correspondió a la Agrupación San Juan de Bailén.

Participantes en una de las procesiones de Montoro este Domingo de Ramos. / Casavi

Montoro

En Montoro, pasó la Borriquita por la calle Corredera, tras la carrerilla de la calle Nueva y tras atravesar el puente de Las Donadas y recorrer el popular barrio del Retamar, de donde salió, concretamente de la ermita de Santa Ana. Le acompañó la banda de la cofradía. Fue un día de luz espectacular, con una brisa suave. Tras él, la Virgen del Amor, obra del montoreño Martín González Laguna. Numerosos devotos la acompañaron, así como pequeños cofrades con palmas. La banda de Juan Mohedo cerró el cortejo.

Procesión en Bujalance. / José Escamilla

Bujalance

Tras la bendición de las palmas y ramas de olivo y la misa en la Catedral de la Campiña, se abrió esplendorosamente la Semana Santa bujalanceña, declarada Fiesta de Interés Turístico, con el desfile procesional de la Borriquita, que estrenó túnica y mantolín. Estuvo acompañada por el Imperio Romano, nazarenos de blanco y rojo y niños vestidos de hebreos, portando palmas y ramas de olivo.

Salida de la Borriquita en Pañarroya-Pueblonuevo / María Jesús Gómez Serrano

Peñarroya-Pueblonuevo

El Domingo de Ramos dio comienzo en Peñarroya Pueblonuevo con la bendición de las palmas y olivos por la mañana en las diferentes parroquias, uno de los actos litúrgicos más participativos de la semana; y por la tarde Nuestro Padre Jesús de los Reyes, La Borriquita, partió de la Parroquia Santa Bárbara para recorrer las calles del municipio a las 17.00 horas. Estuvo acompañado por la Agrupación Musical Dulce Nombres de Jesús de Alcalá la Real (Jaén) y fue portado por costaleras.

Cortejo en Villa del Río / Casavi

Villa del Río

La procesión del Domingo de Ramos en Villa del Río contó con la estampa en que Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada Triunfal en Jerusalén hizo una parada en la Capilla de Jesús Nazareno, en la calle Alta, siendo este uno de los momentos más esperados, en los que el capataz, Manuel Partera, pidió por los enfermos en la levantá de los hermanos costaleros.

Procesión de La Pollinita en Moriles. / CÓRDOBA

Moriles

La Semana Santa de Moriles fue una de las primeras en arrancar en toda la provincia, ya que la Pollinita salió a primera hora de la mañana desde la parroquia de San Jerónimo. Una de sus particularidades es que fue portada por braceros en andas y no con costaleros; además, era una cuadrilla mixta de hombres y mujeres.