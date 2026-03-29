Un asistente sufre una parada cardiorrespiratoria en la Mezquita-Catedral de Córdoba durante la Semana Santa

Un asistente a la Semana Santa de Córdoba ha sufrido este domingo una parada cardiorrespirotaria cuando se hallaba en el Patio de los Naranjos, en la Mezquita Catedral, y ha sido trasladado al hospital Reina Sofía por el 061. El incidente ha tenido lugar a las 13.07 horas y, por el momento, no ha trascendido información sobre el estado de salud de esta persona.

No obstante, el Ayuntamiento de Córdoba informa de que esta persona se encontraba estabilizada cuando ha sido evacuada al centro sanitario. El suceso ha tenido lugar cuando la cruz de guía de la hermandad de la Entrada Triunfal, la primera en salir este domingo, abandonaba el templo.

Se da la circunstancia de que la ambulancia del 061 ha roto la rampa de la Puerta de Santa Catalina al entrar desde la calle Cardenal Herrero, lo que ha provocado una demora de apenas siete minutos en la procesión, que ya ha recuperado este tiempo en su recorrido.

El vehículo sanitario ha abandonado el lugar con escolta policial

La Agrupación de Cofradías informa de que ha sido necesario desmontar las sillas instaladas en Cardenal Herrero, pero la actividad ya ha sido retomada con normalidad. Desde el Ayuntamiento indican que la ambulancia ha tenido que abandonar el lugar con escolta policial.

La Cruz Roja ofrece la primera asistencia

En un primer momento, la víctima ha sido asistida y estabilizada por efectivos de la Cruz Roja hasta la llegada del 061. Al parecer, este último servicio de emergencias habría accedido a la Catedral por un lugar equivocado. El Cabildo de la Catedral sustituirá la rampa este lunes.

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El Consistorio recuerda que se mantiene el protocolo por el que hay que comunicarse con la Oficina Técnica de Coordinación de Eventos (OCTE) para acceder a los lugares de desarrollo de la Semana Santa ante cualquier emergencia.