Andalucía abre una Semana Santa que se prevé espléndida

Andalucía se echó este Domingo de Ramos a la calle para disfrutar de su semana grande con un tiempo espléndido, después de dos años de incertidumbre climatológica, y decenas de cofradías recorrieron numerosas calles de pueblos y ciudades. Sin atisbo de nubes en el cielo y con temperaturas que, en algunos casos, superaron las primaverales, Andalucía volvió a vivir el Domingo de Ramos y a tener por delante esos días de Pasión en los que los sentimientos afloran y se mantiene viva una tradición que, lejos de decaer, está en continua expansión.

Tras la mañana de procesiones de palmas, las calles se llenaron de gente para vivir una jornada en la que los niños fueron protagonistas como acompañantes de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén.

En Sevilla, esta estampa se pudo ver desde la parroquia de El Salvador a las 14:15 horas, dando continuidad a una jornada que abrió la Hermandad de La Paz y en la que procesionaron un total de nueve cofradías con importantes novedades, entre ellas, dos salidas inéditas: la de La Hiniesta, que lo hizo desde Santa Marina en vez de su parroquia de San Julián por estar en obras; y La Estrella, que puso el pie en la calle desde San Jacinto, en Triana, para conmemorar los 50 años desde que dejara esta sede para trasladarse a su actual capilla.

La sevillana Virgen de la Estrella abandona el barrio de Triana por el puente de Isabel II. / JOSÉ MANUEL VIDAL (EFE)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que acudió a la salida de la Borriquita en el centro de Sevilla, confió en que se pueda celebrar una «muy buena» Semana Santa, ya que «todo parece indicar» que hará buen tiempo, y dijo que espera que «todo transcurra con tranquilidad y no haya ningún tipo de incidente o accidente».

Domingo de Ramos en Málaga

Nueve hermandades hicieron su desfile procesional en Málaga: La Pollinica, Dulce Nombre, Salutación, Humildad y Paciencia, Humildad, Salud, Huerto, Prendimiento y Lágrimas y Favores Fusionadas, que como cada año contó con la presencia del actor Antonio Banderas, quien aseguró que la Semana Santa le une a su tierra, a sus raíces y a su identidad.

Antonio Banderas se prepara para salir con la Virgen de Lágrimas y Favores. / JORGE ZAPATA (EFE)

En Granada, la primera de las cinco procesiones que desfilaron fue la Borriquilla que marcó el inicio de la Semana Santa en la ciudad de la Alhambra.

Cinco procesiones han confluyeron en Cádiz con unos itinerarios que salpicaron de pasos la ciudad desde las 13.30 horas, cuando salió la Borriquita desde San José, marcando la única jornada con hermandades extramuros de la ciudad; tras ella salieron Las Penas, el Despojado, Humildad y Paciencia y La Cena.

Huelva, Jaén y Almería

En Huelva, las distintas localidades se engalanaron para disfrutar de esta semana, siendo la Hermandad de La Cena la encargada de abrirla en la capital desde el barrio de El Polvorín; poco después desde San Pedro, en el centro, las pequeñas hebreas con sus palmas y multitud de niños vestidos de penitentes tomaron las calles para acompañar a la Borriquita, el segundo desfile de un Domingo de Ramos que completaron Los Mutilados y La Redención.

En Jaén, cuatro desfiles procesionales abrieron la Semana Santa con La Borriquilla, que cumple ochenta años, como protagonista desde la iglesia de Belén y San Roque, precedida de la tradicional llamá. Le siguieron la de la Santa Cena; la Piedad y Estrella y la Oración en el Huerto.

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La Borriquita de Almería. / CARLOS BARBA (EFE)

El cortejo procesional de La Borriquita abrió también el Domingo de Ramos en Almería, donde además procesionaron las hermandades de la Estrella, los Ángeles y la Santa Cena.