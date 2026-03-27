Villanueva de Córdoba: El fervor y la emoción en las calles y plazas

La Semana Santa de Villanueva de Córdoba es una de las principales de la comarca de Los Pedroches y llena esta semana de recogimiento, fe y devoción con las cofradías y hermandades que procesionan a sus titulares con grandes momentos en las calles y plazas de la localidad jarota.

Para este año 2026, el cartel anunciador de la Semana de Pasión refleja a la Virgen de la Esperanza, con la torre de San Miguel, nazarenos y con una referencia a los niños, con una obra del artista cordobés Mario Ramos Rodríguez, que fue presentada el 7 de febrero en la parroquia de Cristo Rey.

La Cofradía General de Semana Santa de Villanueva de Córdoba también celebró el vía crucis con la imagen del Cristo de la Vera Cruz por las calles de la localidad. contó con el acompañamiento musical de los timbales y caja sorda de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte. Además, parte del mismo, se realizó dentro del patio de la Congregación de las Obreras del Corazón de Jesús, donde se encuentra instalado un vía crucis en cerámica.

Además de los distintos cultos que se sucedieron durante la Cuaresma por parte de las distintas hermandades, otro momento destacado se vivió el pasado 21 de marzo con el solemne pregón de la Semana Santa que pronunció con gran brillantez la cofrade Ana María Gómez Fernández, en la parroquia de San Miguel Arcángel. Fue presentada por Juan Torralbo Rojas y la música la puso la Banda de Tambores y Cornetas Virgen de Luna.

Jesús sobre la Borriquita sale de San Sebastián. / CÓRDOBA

Nueve cofradías hacen posible la representación en la calle de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús y el dolor de su Madre, como son la Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén; la Hermandad Sacramental y de Penitencia de Jesús Cautivo y Nuestra Señora del Dulce Nombre; la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Señor Amarrado a la Columna, Cristo de la Caridad y María Santísima, Madre de la Iglesia, Reina de la Paz y Esperanza Nuestra; la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen Dolorosa; la Hermandad de Nuestro Padre Jesús; la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte; la Asociación Sacramental de Jesús Yacente; la Hermandad de la Virgen de la Alegría y la Cofradía y Hermandad Sacramental de Nuestro Señor Resucitado.

La Semana Santa de Villanueva de Córdoba cuenta con su carrera oficial, que se concentra principalmente en la plaza de España, lugar de paso obligado de las distintas hermandades.

Procesión de las velas

Es genuina y única en Villanueva de Córdoba la Procesión de las Velas, con la que se inicia la Semana Santa el miércoles de la semana anterior al Viernes de Dolores, 18 de marzo, con la Virgen de los Dolores, que también sale el viernes 27 de marzo. Numerosos niños y fieles acompañan a la Virgen de los Dolores portando velas adornadas, partiendo desde la iglesia de San Miguel.

La pasión día a día

La Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén La Borriquita estrena el Domingo de Ramos la tercera fase de la remodelación de la casa de hermandad. La hermandad está compuesta en su mayoría por niños vestidos con túnicas de raso de diferente color (rojo para niños y verde para niñas), portando palmas y palmitos rizados. Sale de la parroquia de San Sebastián a las 17.30 horas. Junto a la talla de Olot del Señor, hay una niña hebrea tallada en madera.

La Virgen de la Paz en la noche del Lunes Santo, junto con Jesús Cautivo. / CÓRDOBA

Hay que destacar también que en la mañana del Domingo de Ramos se realiza la bendición de ramos y una procesión de San Sebastián a San Miguel.

El Lunes Santo, la Hermandad Sacramental y de Penitencia de Jesús Cautivo y Nuestra Señora del Dulce Nombre Virgen de la Paz sale con Jesús Cautivo y la Virgen de la Paz a las 22.00 horas de la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús Las Obreras. El cortejo destaca por la túnica y capirote magenta, capa y cíngulo de cuerda blanco de los penitentes. Sus más de 400 hermanos acompañan a las imágenes con mejoras en el paso de Jesús y nueva saya bordada por Francisco Perales para la Virgen de la Paz, que también estrena un tocado donado por una hermana, junto con cuatro báculos.

En la noche del Martes Santo, a las 21.00 horas, comienza la estación de penitencia de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Señor Amarrado a la Columna, Cristo de la Caridad y María Santísima Madre de la Iglesia, Reina de la Paz y Esperanza Nuestra. La hermandad, fundada en 1960, vinculada a la iglesia de Cristo Rey, sale de su casa de hermandad, en calle Alcaracejos y lucirá la restauración de los doce varales de palio, gracias a una subvención de la Diputación. Este año cumplen 50 años de la hechura y bendición de Nuestra Señora de la Esperanza y de su primera salida procesional, bajo el primer paso de palio de la localidad, a la vez que se cumplen 50 años de las primeras mujeres nazarenas.

El Miércoles Santo es turno para la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen Dolorosa ‘Santo Encuentro’, que saca sus dos pasos a las 21.00 horas desde su casa de hermandad en la calle Industria, estando vinculada a la iglesia de Cristo Rey. Día de túnicas moradas y cíngulos amarillos y mantillas de negro. A lo largo de los años, la hermandad ha conservado tradiciones que forman parte de su identidad, como la recogida en su domicilio del hermano mayor honorífico y especialmente el encuentro de ambas imágenes en la plaza del Regajito, ya pasada la medianoche.

Nuestro Padre Jesús desde la iglesia del hospital. / CÓRDOBA

A las 11.00 horas del Jueves Santo se produce otro momento importante con la salida de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, desde la iglesia del Hospital de Jesús Nazareno. La talla de Jesús, que destaca por su esbeltez, fue realizada en 1954 en los Talleres de Arte Religioso Santa Rufina de Madrid, siendo restaurada en 2009. La hermandad se fundaba en mayo de 2007 gracias a la iniciativa de un joven cofrade de 19 años, Antonio Jesús Moreno Torralbo.

A las doce de la noche del Jueves Santo realiza su estación de penitencia la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte ‘El Silencio’, talla de Antonio Castillo Ariza. Saliendo de San Sebastián y llegando a carrera oficial a las 2 de la madrugada. Es momento de silencio y el paso está acompañado por el redoble de timbales y caja sorda, y en varios puntos del recorrido se toca a silencio con trompeta. Sitios destacados para ver la procesión son Calvario, Atahona o la esquina con María Cristina.

El Viernes Santo, a las 18.30 horas, la Asociación Sacramental Jesús Yacente recorre con el Santo Entierro las calles de Villanueva de Córdoba. La imagen de Jesús Yacente sale a esa hora de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, a la que acompaña la Virgen de los Dolores, que en este caso sale de San Miguel Arcángel. Los sones para el Señor en su Santo Entierro, que es portado por braceros de la asociación, los pone el trío de capilla Silencio y Acordes.

La del Santo Entierro se le considera procesión institucional y asisten representantes de hermandades y cofradías y autoridades.

Más avanzada la noche del viernes, a las 23.00 horas, tiene lugar la procesión de La Soledad, con la Virgen de los Dolores y en este caso acompañada por devotos portando velas.

Virgen Dolorosa en la noche del Miércoles Santo. / CÓRDOBA

El Sábado de Gloria es protagonista la Cofradía de la Virgen de la Alegría, cuya titular, obra del insigne imaginero cordobés Juan Martínez Cerrillo de 1965, sale de la iglesia de San Sebastián a las 22.30 horas. Este año estrenan estandarte procesional, bordado en oro sobre terciopelo blanco, con la imagen de la Virgen pintada al óleo en su centro. Las mujeres llevan la clásica mantilla española y los penitentes con túnica crema y capirote, capa y cordón azul turquesa.

El Domingo de Resurrección, a las 11.30 horas, sale la Cofradía y Hermandad Sacramental de Nuestro Señor Resucitado, desde la iglesia de San Miguel Arcángel. Es tradición que los niños que hacen la comunión participen en la procesión. La talla del Resucitado, tallada en 1945 por Antonio Castillo Lastrucci, representa a Cristo emergiendo triunfante del sepulcro, portando la bandera de la Resurrección, con expresión llena de compasión y esperanza. Es una imagen de gran valor, ya que constituye la única obra de esta iconografía realizada por el imaginero sevillano. El autor realizó también el retablo, en madera tallada y dorada, concebido expresamente para la imagen y que es actualmente el que se encuentra en la iglesia.

Templos

Entre los templos de Villanueva de Córdoba destaca la parroquia de San Miguel Arcángel. La construcción de la primitiva iglesia se inició en 1553, año en el que Carlos V le concedió el título de villa a este pueblo. Se reformó completamente en el siglo XVIII, cuando se le añadió la torre y la sacristía parroquial. Está dedicada a San Miguel Arcángel, patrón de la localidad y se encuentra en la plaza de España. En la calle Real podemos ver también la iglesia del Dulce Nombre de Jesús, edificio religioso construido a mediados del siglo XX con la gran obra de María Jesús Herruzo Martos.

La iglesia de San Sebastián es un edificio religioso construido en el siglo XVI que tiene una larga historia. Fue una antigua ermita construida en 1585 en las afueras de la población y que hoy se encuentra en el mismo centro. La iglesia de Cristo Rey fue construida a principios del siglo XX con el propósito de servir de capilla al convento de las Hijas de Cristo Rey. Las obras comenzaron en 1919 y concluyeron 1928.

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La Semana Santa de Villanueva espera a vecinos y visitantes para disfrutar de unos días inolvidables en los que volver a vivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo por sus calles.