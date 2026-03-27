Rute: La imaginería deslumbrante de la localidad

La Semana Santa de 2026 llega a Rute cargada de renovados proyectos. Así lo ponen de manifiesto las recientes juntas de gobierno de varias hermandades, en las que cofrades jóvenes comienzan a asumir responsabilidades tomando el testigo de los miembros más veteranos, como lo señaló José Joaquín Roldán, presidente de la cofradía de la Virgen de la Soledad, durante la presentación del cartel de la Semana Santa de este año. El primer latido llega incluso antes de Cuaresma, con el acto de presentación de dicho cartel, que este 2026 lo protagoniza una imagen de Jesús Nazareno a su llegada a la plaza de Nuestra Señora de la Cabeza con la espadaña de la parroquia de San Francisco de Asís de fondo, obra del fotógrafo Julio Ayala. Además del cartel anunciador, esta fotografía será portada del programa de mano que publica la concejalía de Festejos con los horarios e itinerarios procesionales. El premio al detalle de pasión cofrade, que sirve de contraportada a este programa de mano, ha sido para una fotografía de Teresa Gómez con un primer plano de los nazarenos del Jueves Santo.

Asimismo, los conciertos ofrecidos por la Banda Municipal de Música, que ha contado con la participación de la Agrupación Músico Vocal de Rute, así como el concierto que ofrece la Agrupación Musical Santo Ángel Custodio, han contribuido a completar una Cuaresma en la que participan activamente todas las hermandades, que también se encargan de organizar el pregón de Semana Santa, a cargo de Alfredo Sánchez Navajas. A ello se suman la exaltación a Jesús de la Rosa y a la Virgen del Mayor Dolor, a cargo de Eva María Cobos Cobos, así como la exaltación a El Abuelito y a la Soledad de Nuestra Señora, a cargo de José Manuel Caballero.

La Virgen de la Soledad desfila el Sábado Santo. / CÓRDOBA

Desfiles procesionales

Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén recorre las calles ruteñas en la mañana del Domingo de Ramos. El símbolo de las palmas y las ramas de olivo y los niños menores de ocho años vestidos de hebreos, acompañan a la procesión, así como un grupo de 30 nazarenos. La Borriquita es portada por 32 costaleros desde la parroquia de Santa Catalina Mártir. Se trata de una cofradía fundada en 1962 y que siempre ha sido una verdadera escuela cofrade para los más jóvenes. La actual talla de Jesús en la Borriquita data de 2012 y es obra del imaginero sevillano Álvaro Abrines Fraile. Es una imagen de vestir, al contrario que la anterior, lo que permite cambios de vestimenta e incluso de postura. Se trata de un conjunto escultórico que se completa con una mujer y un niño hebreos, realizados por el escultor David Anaya Fernández, recreando así la entrada en Jerusalén. Desde el pasado mes de diciembre, Alberto Ronda Tenllado ha renovado por cuatro años más la presidencia de esta hermandad.

La Cofradía de la Vera-Cruz y Caridad protagoniza el Domingo de Ramos por la tarde-noche. Su salida procesional se realiza desde la ermita de la Virgen de la Sangre. Los titulares de la hermandad recorren los barrios ruteños, protagonizando uno de los atardeceres más bellos de la primavera, cuando la procesión desciende la calle del Cerro, con las últimas luces del día. La imagen de Jesús Amarrado a la Columna representa a un azotado en el ‘lithostrotos’, una talla de la escuela granadina del siglo XVII y restaurada este año por al equipo dirigido por Ana Infante de la Torre, quien ha llevado a cabo los trabajos de restauración y conservación sobre esta magnífica imagen. Procesiona El Amarrado junto a María Santísima de la Sangre y sus características nueve lágrimas de sangre que recorren el rostro de esta dolorosa. Desde el año 2018, la cofradía suma como otro de los titulares la reliquia del Santo Lignum Crucis, en un relicario que completa la procesión.

La Humilde y Fervorosa Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, fundada en 1981, sale en procesión el Martes Santo ruteño. Esta cofradía realiza su estación de penitencia totalmente en silencio y con el acompañamiento de la percusión del grupo de tambores enlutados de la propia hermandad, siendo portado el Cristo en un trono de 24 costaleros, junto al que suenan los acordes de música de capilla. Fe y recogimiento en el recorrido de la hermandad junto a su Cristo, una talla del siglo XVI de autoría desconocida, sobre una cruz de madera de iroko, estrenada en 2013. Su salida se hace por la puerta de la Misericordia, de la parroquia de San Francisco de Asís, así denominada desde el año jubilar vivido en 2016. Los hermanos lucen túnica negra y capillo rojo-granate. La propia cofradía tiene una sección de 40 tambores enlutados, que con un tono sordo y repetitivo abren paso al desfile procesional. También cuenta con 100 hermanos que visten la túnica de la cofradía portando cirio rojo-burdeos. Entre los momentos más emotivos cabe destacar el paso del cortejo por su casa de hermandad, uno de los grandes proyectos de la cofradía, cuya restauración terminó el año pasado. También sobresale el recogimiento que se guarda a la llegada y parada a las puertas de la ermita de San Pedro, donde es recibido con el toque de campana de agonía y la subida de la calle del Cerro, provocando una especial plasticidad procesional.

El Jueves Santo procesiona El Abuelito de la escuela granadina del siglo XVIII. / CÓRDOBA

La Seráfica Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Rosa y Nuestra Señora del Mayor Dolor fue fundada a mediados del siglo XVIII y protagoniza el Miércoles Santo. Vuelve a ser la parroquia de San Francisco de Asís el templo del que parten en procesión los titulares de esta hermandad con Nuestro Padre Jesús de la Rosa, una venerada talla completa para vestir, de escuela granadina, según sus características formales y del siglo XVIII, y portado por 46 hermanos de varal, así como la Virgen del Mayor Dolor, obra del imaginero granadino barroco Ruiz del Peral, del siglo XVIII. Este año, en tiempo de Cuaresma, Jesús de la Rosa ha salido en vía crucis extraordinario con motivo del octavo centenario del tránsito de san Francisco de Asís, imagen portada por las mujeres de la cofradía. El Miércoles Santo destaca en la llegada de los pasos a la plaza de Nuestra Señora de la Cabeza, con el encuentro entre Madre e Hijo, que los hermanos de varal acompasan al ritmo de las marchas procesionales y la bendición de Jesús de la Rosa, es un momento cargado de belleza y emotividad, justo antes de finalizar su estación de penitencia.

El Jueves Santo es el día grande de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y la Soledad de Nuestra Señora, conocida popularmente como la cofradía de El Abuelito, que fue fundada en 1685. Los nazarenos lucen túnica y capirote morados con escapulario granate los del Señor y túnica, y capirote negros y escapulario gris los de la Virgen; ambos llevan cinturones de esparto. Una procesión que cuenta con un largo recorrido que en su primera parte se centra en las calles del barrio de San Pedro, donde los vecinos sienten especial devoción por estas sagradas imágenes, las de El Abuelito, una talla de la escuela granadina del siglo XVIII de un Cristo sentado tras la flagelación, de rostro pensativo con la mano derecha en la mejilla y que es portado por una cuadrilla de 26 hermanos de varal que imprimen un característico brío en la dura subida de la calle del Cerro. La Soledad de Nuestra Señora es una imagen de autoría desconocida, también de la escuela granadina y del siglo XVIII. Además del acompañamiento musical de las bandas, el Jueves Santo ruteño va indisolublemente unido a las saetas, que desde hace años lo protagoniza el gran maestro Julián Estrada.

Este día grande, en la Semana Santa de Rute comienza a las ocho de la mañana con la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. La salida es desde la parroquia de Santa Catalina Mártir, donde volverán los pasos a las 15 horas. El Señor de Rute se presenta imponente en su paso que portan 68 hermanos de varal y 42 para el trono de la Virgen de los Dolores. La mañana del Viernes Santo vive un momento especialmente emotivo cuando el Nazareno afronta la subida de la parte final de la calle del Cerro acompasando los acordes de la marcha ‘La Madrugá’ que interpreta la Banda Municipal de Música de Rute. El amplio recorrido les lleva hasta las puertas del cementerio parroquial de San Cristóbal, donde el toque de oración recuerda a todos los presentes los que ya se encuentran junto a Dios Padre. La talla de Jesús Nazareno es del siglo XVII y atribuida al escultor Pablo de Rojas y la imagen de la Virgen de los Dolores es de autor desconocido de mediados del XIX.

La Borriquita, imagen del sevillano Álvaro Brines. / CÓRDOBA

La Hermandad del Nazareno vuelve a procesionar por la tarde con la imagen del Cristo Yacente en el Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores. Un corto recorrido lleno de solemnidad y belleza, dada la calidad artística del Cristo Yacente, una talla adaptada, pues fue creada como crucificado por Pablo de Rojas a finales del XVI, con la ornamentación barroca del Santo Sepulcro. Es una procesión oficial que cuenta con la presencia de autoridades y cofradías y hermandades ruteñas.

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El Sábado Santo, la devoción se dirige al santuario de Nuestra Señora de la Soledad, en el cementerio parroquial de San Cristóbal, desde donde parte en procesión para recorrer las calles de la villa. El paso es portado por ocho hermanos de varal. Esta cofradía fue fundada en 1937. La nueva peana de madera aporta realce a esta talla de una dolorosa de candelero con pocos datos de su autoría, aunque consta que en 1938 fue restaurada por Rafael Díaz, dejando la sagrada imagen tal y como la conocemos en la actualidad. Rute completa su Semana Santa con la salida procesional de Jesús Resucitado, que saldrá de la parroquia de Santa Catalina Mártir, por la puerta de la calle Priego. La imagen, realizada en madera de cedro por el imaginero Marco Antonio Humanes López, es portada por 36 costaleros sobre un paso de estilo sevillano. La sección de nazarenos viste capillo azul y túnica blanca. Es la cofradía más joven de la localidad, pues fue fundada en 2009. Desde el año 2016, el conjunto escultórico se completa con María Magdalena y un soldado romano, obra de Marco Antonio Humanes, que se unen a Jesús Resucitado en este paso de misterio.