La Rambla: Una Semana Santa repleta de Esperanza

Pocas semanas santas en Andalucía, muy pocas, suponen tanto para una localidad como en el caso de La Rambla. En proporción a sus residentes, 7.444 según el último censo, cuenta con nada menos que cuatro agrupaciones musicales, ocho cofradías de penitencia y una de gloria que en varios casos hunden sus raíces en más de cuatro siglos de historia, otros tantos días de procesiones (la mayoría de ellas ya con costaleros), una relevante industria y comercio de enseres cofrades y, sobre todo, una concentración de auténticas joyas de arte sacro y cofrade que va desde el muy venerado Jesús Nazareno, obra de Juan de Mesa, o la más antigua imagen que procesiona en la localidad, el Cristo de la Vera Cruz (mediados del siglo XVI) hasta algunos de los mejores trabajos realizados en Córdoba de la imaginería contemporánea, pasando entre medias por el Renacimiento tardío y todos los estilos del Barroco. Es muy difícil ser rambleño y no estar implicado de una forma u otra en su Semana Santa, recuerda el presidente de la Agrupación de Cofradías de La Rambla, Antonio Raúl Raigón. Y no exagera. Son unos días que se viven intensamente en sus citas tradicionales y también en sus estrenos y aniversarios, cuestiones en las que sigue destacando la localidad y que este año tiene a la Virgen de la Esperanza como protagonista al cumplirse cien años de su hechura por el imaginero valenciano Venancio Marco Roch, además de hitos como el estreno del Ángel Confortador en el paso del Señor de la Oración en el Huerto.

Intensa cuaresma

Pero vayamos por partes, arrancando desde el Miércoles de Ceniza, que una Semana Santa como la de La Rambla no puede sino tener una Cuaresma a la altura en interés, devoción, popularidad e intensidad. Así, hay que recordar capítulos como la exposición Cien años de Esperanza, en febrero en el salón de plenos, con una magnífica muestra del patrimonio histórico y artístico de la corporación rambleña; o ese pregón de la Semana Santa el 22 de marzo a cargo del concejal Juan Bautista García Jiménez, capataz del paso de La Esperanza, para el que preparó un texto «muy rambleño, reivindicando tradiciones perdidas a lo largo del tiempo, en el que por supuesto va a aparecer mucho La Esperanza. Un canto de amor a La Rambla y a su Semana Santa», adelantaba días antes de subir al atril el cofrade a esta edición de la revista ‘Semana Santa en Córdoba 2026’.

Nuestra Señora de la Esperanza, imagen que talló Venancio Marco Roch (1926). / CÓRDOBA

Difícil resumir otros muchos actos de culto y culturales de esta Cuaresma, aunque debe recordarse la expectación por el regreso de la Virgen de la Esperanza, el 5 de marzo, tras su restauración en el taller de Enrique Ortega y Rosa Cabello (Regespa), gracias a las ayudas del programa Patrimonio Cofrade 2025 de la Diputación; así como la misa de acción de gracias por el regreso al culto de la Virgen de la Esperanza, el 8 de marzo.

Domingo de Ramos, Lunes y Martes Santos

En todo caso, este 29 de marzo arrancarán unos días en La Rambla donde hay intensas ganas de vivir la Semana Santa tras un 2024 de continuas lluvias y un 2025 de impertinentes chubascos. Y para ello saldrá desde la iglesia de La Trinidad esa escuela de cofrades que es la hermandad de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén y María Santísima del Rosario. La corporación, que nació como filial en el seno de la hermandad de la Expiración hace más de medio siglo, desde 2022 posee estatutos propios. 30 costaleros llevan el paso del misterio, mientras que 24 hacen lo propio con el paso de palio de la Virgen del Rosario, una talla anónima del siglo XVI o XVII a la que Martínez Cerrillo dio en 1986 su fisonomía actual. A destacar, entre otros elementos, la orfebrería y la simbología trinitaria.

El Lunes Santo es el gran día de la hermandad de la Inmaculada Concepción y de Nuestro Señor Jesucristo de la Oración en el Huerto, María Santísima en su Desconsuelo y San Juan Evangelista, que tiene como sede canónica la ermita de La Inmaculada, aunque realiza estación de penitencia desde la iglesia de La Asunción. Fundada en 1997, esta hermandad tuvo que hacer frente al revés que supuso un incendio en 2001, del que se fue recuperando hasta los múltiples actos de 2022 en los que celebró su cuarto de siglo como corporación y el 400 aniversario de la llegada de la imagen de la Inmaculada Concepción a La Rambla. El Señor de la Oración es obra de Enrique Ruiz Flores (año 2000) y es portado por 35 costaleros. El único paso que procesiona, diseñado por Óscar Soria Arranz y de los Talleres Santa Águeda (Córdoba), estrenaba en 2025 las cuatro imágenes de los evangelistas en las capillas del canasto. En 2026, además, protagoniza el estreno de la Semana Santa rambleña con la incorporación del Ángel Confortador, tallado por el escultor e imaginero lucentino Francisco Javier López del Espino.

El Martes Santo toma el relevo la hermandad de La Caridad, el Santísimo Cristo de los Remedios y María Santísima de la Merced. Aunque la cofradía tiene su sede en la iglesia de La Caridad, procesiona desde La Asunción con el único acompañamiento musical de dos tambores roncos. Fundada en 1989, la hermandad tiene por estatutos limitados sus gastos y la obligación de dedicar el grueso de sus cuentas a ayudar a los hermanos más necesitados y otras obras sociales.

Presentación del cartel de la Semana Santa 2026. / CÓRDOBA

Impresiona la austera imagen del Santísimo Cristo de los Remedios, obra anónima del siglo XVII restaurada en 2018. Hasta ese año, el Santísimo Cristo salía a hombros de tres hermanos en vía crucis, pasando a ser portado en parihuela por ocho hermanos actualmente.

Un Miércoles Santo especial

El Miércoles Santo acapara este año la expectación por poder admirar en la calle el magnífico resultado de la restauración de la muy querida imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, justo en el centenario de su hechura. Y todo ello en una hermandad fundada hace poco más de un siglo pero que hunde su raíces en la secular devoción a la Vera Cruz, a la que también hay que felicitar por haber recuperado con la subvención de la Diputación de Córdoba la más antigua obra que procesionaba en La Rambla: la talla anónima del siglo XVI del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, y que dejó de salir los últimos cinco años, precisamente, por el fuerte deterioro que sufría. El Santísimo Cristo también fue protagonista en la Cuaresma, ya que una fotografía suya de José Andrés del Río sirvió para confeccionar el cartel de la Semana Santa 2026. Y todo ello sin olvidar en este Miércoles Santo especial el misterio del Señor de la Columna, otra obra anónima aunque atribuida a Pedro Roldán.

Jueves y Viernes Santos

También de aniversario está el Jueves Santo la hermandad del Cristo de la Humildad, Santísimo Cristo de la Misericordia, María Santísima de las Angustias y Nuestra Señora de El Calvario, que en 2026 conmemora su medio siglo de existencia y que volverá a salir desde la ermita de El Calvario. Primero, con el paso del Cristo de la Humildad, atribuido a Juan de Mesa El Mozo y restaurado en 1993 por Miguel Arjona Navarro; y al que seguirá el grupo escultórico de María Santísima de las Angustias y el Cristo de la Misericordia, una maravilla de la imaginería contemporánea, obra del cordobés Enrique Ruiz Flores. Ambos pasos cuentan con 24 costaleros o, mejor dicho, costaleras en el caso del paso de Las Angustias, que se trata de otra singularidad de esta hermandad.

El Viernes Santo el veneradísimo Nazareno, desde 2022 alcalde perpetuo de La Rambla en aquel año jubilar por el 400 aniversario de su llegada a la localidad y del que aún se guardan ecos, volverá a ser el protagonista de la madrugada.

Grupo escultorico de las Angustias, Jueves Santo. / CÓRDOBA

Al paso de la obra de Juan de Mesa y Velasco le acompaña el grupo escultórico de Nuestra Señora de La Amargura, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena, obras de Francisco Romero Zafra realizadas en 1991, 2006 y 2004, respectivamente. Se trabaja en la restauración del paso de plata antiguo y en la recuperación de una veteranísima túnica, aunque aún habrá que esperar a la Semana Santa de 2027 para admirar estas piezas.

Apenas siete horas después de que el cortejo procesional del Nazareno y la cofradía rambleña más antigua y popular regrese a la iglesia del Espíritu Santo, la hermandad del Santísimo Cristo de La Expiración, cuya raíces tampoco son cortas y se remontan a 1719, pondrá su cruz de guía en la calle desde la iglesia de la Santísima Trinidad.

El Cristo de la Expiración, talla anónima del siglo XVII de la escuela sevillana, vuelve a procesionar en La Rambla tras haber dejado muy alto el estandarte de la localidad el pasado 11 de octubre en el Magno Vía Crucis celebrado en Córdoba. Al Santísimo Cristo, portado por 34 costaleros, le seguirá otra antiquísima talla, la de la Virgen de los Dolores (obra anónima del siglo XVII), en un espectacular paso.

Sábado de gloria y domingo

Por su parte, la hermandad del Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de La Soledad, cuyas raíces se remontan a 1738 pero que fue sometida a una profunda reorganización en la pasada centuria, saldrá una hora antes de lo tradicional, a las 19.00, y permitirá admirar con más sol la imagen del Cristo Yacente (obra anónima del último tercio del siglo XVI) y la de la Virgen de La Soledad, de Venancio Marco Roch (1930). El Santísimo Cristo recuperó el pasado año su policromía original de hace más de cuatro siglos tras la restauración de José Henares Paredes.

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Por último, el Domingo de Resurrección la Agrupación de Hermandades de La Rambla, con una representación de cada corporación, y la cofradía de Jesús Resucitado procesionarán desde la ermita de San José al Señor, obra de Miguel Arjona Navarro (1997), que este año sale por la tarde, a partir de las 18.00 horas.