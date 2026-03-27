Puente Genil: Entre las más originales de Andalucía

El cartel anunciador de la Semana Santa de Puente Genil 2026 es obra de la artista sevillana Nuria Barrera Bellido, una pintora de reconocido prestigio en el ámbito del arte cofrade andaluz, autora en los últimos años de numerosos carteles para hermandades, ciudades y celebraciones vinculadas a la Semana Santa. La presentación oficial del cartel tuvo lugar el 24 de enero de 2026 en el Teatro Circo de Puente Genil, en un acto organizado por la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas, que reunió a autoridades locales, representantes del mundo cofrade y numerosos mananteros que quisieron asistir a uno de los primeros grandes acontecimientos de la cuaresma pontana.

La obra recoge distintos elementos característicos de la tradición de la Mananta, combinando escenas bíblicas y símbolos propios de la singular Semana Santa de Puente Genil. En la escena principal aparecen Jesús y Judas pertenecientes a la Corporación Bíblica del Prendimiento, una de las representaciones más reconocibles dentro del entramado bíblico de la localidad. La composición también incorpora referencias a la conocida Semana Santa Chiquita, una de las tradiciones más entrañables de la ciudad, simbolizada en la figura de Judas repartiendo caramelos a varias niñas, una escena que evoca el carácter popular y participativo de esta celebración.

Además, en el cartel pueden identificarse detalles vinculados a otras corporaciones bíblicas muy representativas, como ‘El Pez’, perteneciente a la Historia de Tobías, o Las Parábolas, que forman parte del amplio mosaico de personajes y pasajes bíblicos que dan personalidad propia a la Semana Santa pontana. Al fondo de la composición se representa el palio de la Virgen Reina de los Ángeles, acompañado por figuras bíblicas como San Juan y María Magdalena, reforzando el carácter devocional y narrativo de la obra. En conjunto, el cartel se plantea como un homenaje a la identidad bíblica, artística y popular de la Mananta, reflejando la riqueza iconográfica y cultural que distingue a la Semana Santa de Puente Genil dentro del panorama andaluz.

Manantero y pregonero de 2026. / CÓRDOBA

Manantero ejemplar

En cuanto a los reconocimientos de este año, el título de Manantero Ejemplar 2026 ha sido concedido a José Luis Vela Adán, una figura muy vinculada a la Semana Santa de Puente Genil y ampliamente conocida dentro del mundo cofrade local. A lo largo de los años, Vela Adán ha desarrollado una amplia trayectoria en el seno de las corporaciones y hermandades de la ciudad, destacando especialmente por su implicación y compromiso con la tradición manantera.

Entre sus responsabilidades más destacadas figura su labor como cofrade mayor de San Juan Evangelista, una de las figuras más representativas dentro de la iconografía de la Semana Santa pontana. Asimismo, ha formado parte de la corporación bíblica Los Babilonios, participando activamente en la vida interna y en las representaciones que caracterizan a estas corporaciones durante los días de la Pasión. Del mismo modo, ha desempeñado distintas funciones dentro de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas, contribuyendo al desarrollo organizativo y cultural de la Semana Santa de la localidad. El nombramiento de Manantero Ejemplar supone así un reconocimiento público a toda una trayectoria de compromiso, dedicación y servicio a la Mananta, así como a su contribución al mantenimiento y difusión de esta tradición.

El pregonero

Por otro lado, el pregonero de la Semana Santa de Puente Genil 2026 es Antonio Luis Ortiz, encargado de pronunciar el pregón que cada año anuncia la llegada de los días grandes de la Pasión en la localidad. Esta disertación constituye uno de los actos centrales de la Cuaresma pontana, ya que representa el anuncio solemne de la Semana Santa y marca simbólicamente el inicio del ambiente manantero que se vive en Puente Genil durante estas semanas previas. A través de este discurso, el pregonero suele ofrecer una reflexión personal sobre la fe, las tradiciones y los recuerdos vinculados a la Semana Santa, evocando tanto la dimensión religiosa como el profundo arraigo cultural que la Mananta tiene entre los pontaneses.

Además de estos actos institucionales, la programación de Cuaresma 2026 incluye diversas actividades culturales destinadas a poner en valor el patrimonio artístico y la historia de la Semana Santa de Puente Genil. Entre ellas destaca una Muestra de Arte Cofrade dedicada a Fructuoso Sánchez, considerado uno de los pioneros en la organización de las primeras exposiciones relacionadas con la Semana Santa en la localidad. Esta iniciativa pretende rendir homenaje a su labor en la difusión y conservación del patrimonio artístico vinculado a las hermandades y corporaciones bíblicas.

Exposición de arte cofrade. / CÓRDOBA

Junto a esta propuesta, también se celebra la exposición titulada ‘Camino del Calvario. El Vía Crucis del Beato Álvaro de Córdoba a través del arte cofrade pontanés’, una muestra que reúne diferentes obras, piezas artísticas y elementos patrimoniales vinculados a la tradición cofrade de Puente Genil.

A través de esta exposición se ofrece un recorrido por distintas representaciones del vía crucis inspiradas en la espiritualidad del Beato Álvaro de Córdoba, poniendo de relieve la riqueza artística y devocional que caracteriza a la Semana Santa pontana. La exposición puede visitarse en el espacio cultural del Mercado de Abastos de Puente Genil, que durante la Cuaresma se convierte en uno de los principales puntos de encuentro cultural y cofrade de la localidad, acogiendo numerosas actividades que contribuyen a preparar el ambiente previo a la celebración de la Mananta.

En el corazón de la campiña cordobesa, cuando la Cuaresma avanza y los días comienzan a alargarse, las calles de Puente Genil empiezan a transformarse. No se trata solo de preparativos litúrgicos ni de los habituales ensayos de bandas de música. En esta localidad del sur de España, la llegada de la Semana Santa activa un universo social propio que los pontanos conocen con un nombre cargado de identidad: la Mananta.

Quien visita el municipio durante esos días percibe pronto que no está ante una Semana Santa convencional. Aunque comparte con otras ciudades andaluzas la devoción, las imágenes procesionales y el ritmo solemne de las marchas, en Puente Genil la celebración se mezcla con una tradición escénica y comunitaria que ha evolucionado durante siglos hasta convertirse en uno de los fenómenos culturales más originales del panorama cofrade español. No es casual que haya sido reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía, una distinción que subraya su valor patrimonial y su creciente atractivo para visitantes.

Cartel de la Semana Santa 2026 con la autora Nuria Barrera. / CÓRDOBA

Los orígenes de la Semana Santa pontana se remontan al siglo XVI, en un contexto histórico en el que la religiosidad popular experimentaba un fuerte desarrollo en toda España. Durante esa época comenzaron a organizarse las primeras cofradías penitenciales, hermandades de fieles que sacaban a la calle procesiones para recordar los episodios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

Uno de los rasgos que más sorprende a quien presencia por primera vez la Semana Santa de Puente Genil es la presencia de decenas de corporaciones bíblicas. Estos grupos, formados normalmente por entre veinte y cuarenta integrantes, representan personajes o escenas de la Biblia y participan activamente en los cortejos procesionales.

Los miembros de cada corporación desfilan con elaborados trajes que evocan distintas épocas y relatos sagrados. Algunos representan figuras del Antiguo Testamento -patriarcas, reyes o profetas- mientras otros encarnan personajes vinculados directamente con la Pasión de Cristo o con el mundo romano de la época. Relacionadas con las corporaciones aparecen las llamadas «figuras», personajes bíblicos que acompañan los cortejos procesionales. Esta tradición está documentada desde al menos 1664, lo que demuestra la antigüedad y la continuidad de esta peculiar forma de representación religiosa.

El corazón social de la mananta

Los cuarteles son mucho más que simples locales. En ellos se comparten comidas, se cantan coplas tradicionales conocidas como cuarteleras y se fortalecen los lazos de amistad que sostienen la tradición. Durante semanas, estos lugares se convierten en auténticos centros de convivencia donde se preparan los trajes, se organizan las participaciones y se celebran reuniones que combinan tradición y camaradería.

A lo largo de la Semana Santa participan 23 hermandades y cofradías, que realizan sus estaciones de penitencia desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Los cortejos recorren las principales calles del municipio, siguiendo itinerarios coordinados por la Agrupación de Cofradías.

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Cada jornada posee su propio carácter y sus tradiciones particulares. El Miércoles Santo es conocido popularmente como el día de los «cuellos sucios», un nombre que recuerda la antigua costumbre de los trabajadores que acudían directamente desde sus labores, sin pasar por casa, para no perderse la salida procesional. El Jueves Santo es uno de los momentos de mayor intensidad. Las calles se llenan de nazarenos, romanos, figuras bíblicas y bandas de música, mientras los cuarteles viven algunas de sus reuniones más animadas. El Viernes Santo, por su parte, concentra la mayor carga emocional de la celebración. Es el día en que la ciudad revive con mayor solemnidad los episodios finales de la Pasión, en un ambiente donde se mezclan silencio, música y devoción popular.