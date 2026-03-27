Priego de Córdoba: Una genuina manifestación de la Fe popular

Las inexorables manecillas del reloj consumen una larga espera, casi un año, para que Priego viva otra Semana Santa, la celebración por antonomasia de una localidad que tiene en esta popular y arraigada expresión de fe una de sus inequívocas señas de identidad.

Una celebración que como apuntó en su día el cronista oficial de Priego, Enrique Alcalá, «se convirtió en símbolo y señal, en partida de nacimiento y patria, en origen y naturaleza, cogiéndose como bandera a Jesús Nazareno y como figuración máxima la bendición del hornazo en el Calvario, donde el dogma religioso se amalgama con la vivencia individual para hacerse identificación colectiva».

Durante las últimas décadas, la Semana Santa de Priego ha alcanzado una gran relevancia, gracias a sus desfiles de gran belleza en los que verdaderas obras de arte de la imaginería religiosa desfilan por sus calles, a las tradiciones en algunos casos centenarias y a un especial conjunto de sensaciones y emociones que la convierten en un punto de referencia obligada a nivel provincial, regional y nacional.

Siete intensas jornadas plagadas de emotivos y especiales momentos que se van sucediendo en cada uno de los desfiles procesionales que la conforman.

El primero de ellos tiene lugar durante la mañana del Domingo de Ramos cuando cruza el dintel de San Pedro la cruz de palma rizada de la hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Encarnación, Madre de los Desamparados, popularmente conocida como La Pollinica, con la que oficialmente se inician los desfiles procesionales. Una hermandad que, gracias al trabajo, tesón y esfuerzo de sus integrantes, ha conseguido que los niños sean los verdaderos protagonistas de una intensa mañana en la que comienza el sueño que los cofrades llaman Semana Santa.

La Pollinica es la hermandad encargada de abrir el ciclo pasionista en Priego. / CÓRDOBA

Cuando la primera jornada toca a su fin, la hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto y María Santísima de la Paz protagoniza a su paso por el barrio de Las Caracolas, donde surgía a finales del siglo pasado, otro de los momentos reseñables de la Semana de Pasión, ya que sus vecinos no pueden disimular en sus rostros la satisfacción de que aquel sueño infantil sea hoy toda una realidad, haciendo que cada Domingo de Ramos, Priego huela a olivo, a pureza y a bondad, y que las calles se hagan eco de un clamor celestial al hablar de la Virgen de la Paz.

Tras un intenso Domingo de Ramos, en el que un cúmulo de sensaciones dan rienda suelta a todo cofrade que se precie después de tan larga espera, el Lunes Santo de Priego supone un frenazo en seco, una jornada para la reflexión, la meditación, el examen interior de lo que está por venir. El vía crucis de todos los viernes de Cuaresma ha ido preparando a los prieguenses para asistir a una de las escenas más desgarradoras de la vida de María, la madre dolorosa, que acompaña desde la ermita de El Calvario a su Hijo clavado en la cruz hasta la parroquia de la Asunción, donde en la madrugada del Viernes Santo volverán a ser protagonistas en la conocida como Vía Sacra o procesión del silencio.

El Martes Santo, el paso de la comitiva de La Caridad por el icónico Adarve, se ha convertido en otra cita imprescindible. Con más de cinco siglos de historia, la hermandad celebra este año el 50 aniversario de su primera salida procesional, por lo que este Martes Santo, será una jornada cargada de recuerdos hacia aquellos hermanos que en 1976 impulsaron este importante cambio con el que se ampliaba la nómina de cofradías pasionistas de la localidad.

Otro de los momentos que dan identidad propia a la Semana Santa de Priego lo encontramos con la representación del Prendimiento, pieza de teatro sacro que en la tarde-noche del Miércoles Santo pone en escena en la plaza de la Constitución la Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de la Santa Vera Cruz, Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza.

Nuestro Padre Jesús en la columna. / CÓRDOBA

Bien de Interés Cultural

La representación del Prendimiento, inscrito desde enero de 2022 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico, como Bien de Interés Cultural (BIC) con la tipología de Actividad de Interés Etnológico, tiene su origen en la antigua paraliturgia de la Pasión que se escenificaba en numerosos lugares de la geografía española durante la Semana Santa, perviviendo en la actualidad en varias comarcas del centro de Andalucía en forma de representaciones durante los desfiles procesionales. Aun así, en Priego esta manifestación es significativa y peculiar dentro de su tipología, dado que sucede de forma independiente a los desfiles pasionistas, contando con todos sus elementos primigenios y esenciales.

A pocos metros del enclave en el que tiene lugar el Prendimiento, la salida de los titulares de la Hermandad del Mayor Dolor por la angosta puerta de San Juan de Dios y las dificultosas maniobras de los pasos por las callejuelas que rodean el templo hospitalario, se ha convertido ya en otro de los momentos más emotivos de la Semana Santa prieguense, que vive durante el Jueves Santo otra jornada especial, gracias a la celebración a mediodía, por la archicofradía de la Columna, de la Misa de la Cena del Señor, siendo uno de los pocos actos de estas características que se celebran en nuestro país. A última hora de la tarde, una sacudida emocional se adueña de los prieguenses y visitantes al paso de la portentosa imagen de Nuestro Padre Jesús en la Columna, que nos muestra la fuerza suprema del amor, la fe y la vida.

El regreso de la cofradía de los Dolores a su ermita de El Calvario en la madrugada del Viernes Santo, en la conocida como Vía Sacra, marca el inicio de una intensa jornada que tiene su continuación a primeras horas de la mañana con la rendición de honores que las bandas de la hermandad del Nazareno y el Escuadrón de Soldados Romanos realizan en la Fuente del Rey, como preámbulo a la salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno, cuya bendición en El Calvario marca el cénit de la Semana de Pasión en Priego.

Junto a las particularidades del desfile procesional del Nazareno, con momentos tan particulares como el ‘paso redoblao’, con el que se inicia desde la plaza Palenque la subida al Calvario, entre los signos que caracterizan la mañana del Viernes Santo cabe destacar el hornazo, que representa, según todos los estudios antropológicos, la renovación de la vida y la paz.

Nuestra Señora de Las Angustias es la elegancia en la tarde noche del Viernes Santo. / CÓRDOBA

El hornazo es una especie de torta hecha con harina, agua y un huevo previamente hervido, al que se da formas diferentes y se cuece en el horno (de ahí su nombre). El pan y el huevo, elementos que podemos encontrar en otros muchos rituales católicos o paganos y que son signos inequívocos de la Pascua en otros lugares, en Priego adquieren protagonismo en un momento diferente del día de la Resurrección.

Solemne noche de Viernes Santo

Tras la bulliciosa mañana y cuando aún permanecen en el aire los ecos de los últimos «¡vivas!» al Nazareno, los titulares de la Real Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora de las Angustias y Nuestro Padre Jesús en su Descendimiento, inician su estación de penitencia desde su recoleta ermita ubicada en la calle Río, en un desfile en el que sus responsables han cuidado hasta el más mínimo detalle y en el que la conmovedora escena de María con su Hijo en el regazo nos llama a la meditación al encontrarnos con la lamentación de la Madre ante el destino trágico de la vida del redentor.

El brillante y a la vez reflexivo epílogo a una intensa jornada de Viernes Santo lo encontramos en la sobrecogedora imagen del Santísimo Cristo Yacente, acompañado de María Santísima de la Soledad Coronada, que forman parte del desfile procesional más solemne de la Semana Santa prieguense. Un cortejo que desde San Pedro proclama, por un séquito enlutado y silente que va mostrando con el desenlace patético de una muerte en la cruz, la fe que hemos heredado.

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Frente al rojo y al negro, colores que predominan en los hábitos de los penitentes de la noche del Viernes Santo, el blanco y el azul se convierten en los protagonistas de la mañana del Domingo de Resurrección, día grande para el cristianismo en el que desfilan los titulares de la Real y Venerable Hermandad de María Santísima de la Cabeza y Nuestro Padre Jesús Resucitado, completándose con ellos el ciclo con el que Priego conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Jornada en la que, pese al carácter exultante del misterio que representa, eje fundamental de la fe cristiana, se respira una indudable nostalgia entre los cofrades, ya que cuando el plateado paso de la Virgen de la Cabeza entre en su sede, se abrirá una nueva espera de doce meses para otra Semana Santa.