Pozoblanco: Veinticinco años de un hito conjunto

La Semana Santa de Pozoblanco espera recuperar todo su esplendor después de dos años de toparse con condiciones meteorológicas que impidieron que algunas cofradías pudieran realizar sus estaciones de penitencia. Lejos de eso, cofradías y hermandades acumulan meses de ensayos, de puestas a punto, de actos con la fe como eje y se acercan a unas fechas marcadas en el calendario que no por repetirse dejan a un lado su singularidad. Del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, Pozoblanco se sumergirá en una Semana Santa que este año se mira directamente a sí misma por dos hitos: el veinticinco aniversario de la Declaración de Interés Turístico Nacional de Andalucía y la ruptura del techo de cristal que llega con la primera mujer presidiendo la Agrupación de Cofradías y Hermandades.

Inmaculada López Castilla es desde el pasado mes de junio la persona que preside la Agrupación de Cofradías y Hermandades tras un proceso electoral en el que obtuvo el respaldo casi unánime del mundo cofrade: nueve fotos a favor, un voto en contra y ninguna abstención. No es ninguna recién llegada, ni ajena al trabajo que desempeña la agrupación, puesto que en directivas anteriores ha ocupado el cargo de secretaria, pero sí pasará a la historia como la primera mujer en presidir una agrupación que este año también celebra la consolidación y el trabajo bien hecho en la Semana Santa de Pozoblanco.

Y lo hace con un aniversario muy especial. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba el 27 de febrero de 2001 la resolución de la Dirección General de Fomento y Promoción Turística por la que se hacia pública la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía a la Semana Santa pozoalbense. Una resolución que llegó tras años de trabajo donde la agrupación y el Ayuntamiento de la localidad se dieron la mano para alcanzar este hito que igualaba a la Semana de Pasión de Pozoblanco con otras de la provincia y de la región. Antes y después, la Semana Santa sigue evidenciando sus caracteres de antigüedad, el bagaje de tradición y costumbres, su singularidad y religiosidad, puntos indispensables para alcanzar esa declaración a nivel turístico.

Un trabajo de unión que se reflejó en ese momento y que ahora sigue articulando una agrupación que sigue dando forma y puliendo los actos de Cuaresma previos a la Semana Santa. Este año, por ejemplo, el certamen ‘En clave de Pasión’ contó únicamente con bandas locales y se trasladó a la calle después de pasar por escenarios como el Teatro El Silo o la Caseta Municipal en su penúltima edición.

La Borriquita abre la Semana Santa pozoalbense. / CÓRDOBA

También de aniversario se encuentra la cuadrilla de costaleros sayones ya que hace veinticinco años de la fundación de la primera cuadrilla que salió en la Madrugá llevando a Nuestro Padre Jesús Nazareno, una de las imágenes más reconocibles de la Semana Santa Pozoblanco y que procesiona, de igual modo, en el Martes Santo.

Fieles a su identidad

Pero la Semana Santa de Pozoblanco, como la de cualquier otra localidad, se recorre cofradía a cofradía, hermandad por hermandad, barrio a barrio. Cada colectivo trabajo para que ese esplendor antes mencionado resplandezca en cada Semana de Pasión, para que las identidades permanezcan intactas, para que los elementos característicos y que hacen reconocible a esta Semana Santa aparezcan en el interior de los templos y cuando las puertas se abren y la cera empieza a cubrir los adoquines.

En este sentido, el patrimonio de cofradías y hermandades es un elemento fundamental y su conservación una obligación para las diferentes juntas directivas. Este año, hay un elemento marcado por esos trabajos de conservación: el manto de la Virgen de los Dolores, titular de la Hermandad Servita y Cofradía de Nazarenas de María Santísima de los Dolores, única conformada exclusivamente por mujeres. Un manto con más de 150 años de historia que ha sido restaurado por la empresa CYRTA, en un proceso que se ha extendido durante varios meses ya que en abril del año pasado representantes de la hermandad depositaron en el estudio de la empresa la pieza bordada para dar inicio a su restauración. Los trabajos fueron presentados el pasado mes de enero en un acto donde, además, se dieron a conocer los estudios realizados de manera paralela a la restauracion y que estaban encaminados a ayudar a reconstruir la historia material del manto.

La Semana de Pasión

Son detalles especiales de una Semana Santa que dará comienzo entre las palmas y las ramas de olivo en la plaza de los Salesianos con uno de los días más emotivos por el protagonismo que adquieren los niños y niñas que preceden la salida del Señor de La Borriquita desde la iglesia de María Auxiliadora del colegio salesiano San José. Es el inicio de una alegría que pronto se convierte en un calvario que arranca en el barrio de San Gregorio de la mano de Nuestro Padre Jesús del Silencio Amarrado a la Columna y María Santísima de la Salud. Una cofradía que en sus poco más de cuarenta años de historia se quedó por primera vez sin procesionar el año pasado por unas previsiones de lluvia que nunca antes habían dejado las puertas de la ermita de San Gregorio sin ver pasar a sus titulares.

La Caridad es sinónimo de rezo en la noche. / CÓRDOBA

El Martes Santo es tiempo de ver como el paso de los minutos deja a la ciudadanía en los alrededores de la plaza de Santa Catalina; primero para ver la salida de María Santísima de los Dolores, después para abrirle paso al Nazareno. El negro y el morado, que un día se fusionaron, se hacen dueños de una noche cargada de sobriedad, identidad, singularidad y enorme devoción. Una noche que se consume muy despacio, al ritmo que marcan los costaleros de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

En ese viaje por barrios, San Bartolomé pide paso un Miércoles Santo que no sería lo mismo sin los braceros, sin los romanos a caballo, en definitiva, sin Nuestro Padre Jesús Rescatado ‘Cristo de Medinaceli’. El trote de los caballos anunciará la llegada de los braceros, que al toque de campana elevarán a lo más alto desde San Bartolomé al corazón de Pozoblanco. El Cristo de Medinaceli comparte noche con la cofradía del Santísimo Cristo de La Caridad, que realizará un vía crucis muy especial, cargado de devoción y respeto por las calles de Pozoblanco en una oración compartida en comunidad. El silencio entre la oscuridad se impone en esta parte del Miércoles Santo.

Avanzada la semana, el Jueves Santo es sinónimo de regreso al colegio salesiano porque ahí adquiere sentido, a través de sus raíces, la cofradía salesiana del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Amargura. Al igual que ocurre con otras cofradías, la del Jueves Santo mantiene un tramo diferenciado de nazarenas y otro de nazarenos; ellas con vestido negro ceñido a la cintura con cíngulo franciscano de color blanco atado a la izquierda, peina y mantilla española negra, más escapulario de la titular, y ellos con cubrerrostro negro con Cruz de Malta en color blanco en la parte inferior, aproximadamente a la altura del pecho, túnica negra ceñida a la cintura con cíngulo franciscano de color blanco atado a la izquierda, capa y guantes blancos. Todos, ellas y ellos, acompañando a los dos titulares de una día desde el que ya se vislumbra la ‘Madrugá’.

Otro momento de vuelta a la plaza de Santa Catalina, donde con máximo respeto cada año centenares de personas se congregan para seguir el acto del Prendimiento. Es parte de esa identidad de la Semana Santa pozoalbense, una madrugada cargada de simbolismo, de momentos y de encuentros. Siempre los mismos, pero siempre especiales. Luego, el Viernes Santo se abre a un Santo Entierro donde se pone de manifiesto la unión de cofradías y hermandades en la única procesión que corresponde a la agrupación y donde se puede ver a una representación de todo el estamento cofrade de la Semana Mayor de Pozoblanco.

Momento icónico de la Madrugá. / CÓRDOBA

Su origen siempre es la parroquia de Santa Catalina y de ahí el Viernes Santo se extiende al barrio de San Sebastián, al Cerro. Desde allí sale la Virgen de la Soledad, precedida por la cruz con el sudario, en un día que pone fin al calvario narrado a través de la iconografia. La salida y la bajada de La Soledad por la calle Fernández Franco marcan los primeros de esos últimos pasos. Y es que el Domingo de Resurrección la luz se abre de nuevo paso en un día festivo donde El Resucitado tiñe de blanco y azul una mañana que vuelve a nacer en la plaza de Santa Catalina y donde la Virgen de Luna comparte protagonismo este año, por primera vez, ya coronada canónicamente.

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Son, en definitiva, algunas de los momentos singulares que hace veinticinco años permitieron que la Semana Santa de Pozoblanco fuera declara de Interés Turístico Nacional de Andalucía.