Peñarroya-Pueblonuevo: Una Semana Santa muy original

Los desfiles procesionales en la Semana Santa de Peñarroya-Pueblonuevo comienzan el Viernes de Dolores con la salida de Nuestra Señora de los Dolores de la parroquia de El Salvador y San Luis Beltrán, a las 18.00 horas. Portada por costaleras, recorrerá las calles del distrito de Peñarroya y Pueblonuevo haciendo su parada más emblemática en la residencia de mayores Santa Bárbara, acompañada por la Agrupación Musical Sierra del Castillo de Espiel, donde los residentes esperan cada año la llegada de la imagen para vivir un encuentro cargado de emoción y simbolismo. El recorrido atravesará diversas calles de los distritos de Peñarroya y Pueblonuevo, congregando a numerosos vecinos que esperan cada año este momento para dar inicio a la semana de pasión.

Las celebraciones continuarán el Domingo de Ramos con la bendición de las palmas y olivos por la mañana en las diferentes parroquias, uno de los actos litúrgicos más participativos de la semana. Por la tarde, Nuestro Padre Jesús de los Reyes, La Borriquita, partirá de la parroquia de Santa Bárbara para recorrer las calles del municipio, a las 17.00 horas. Irá acompañado por la Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús de Alcalá la Real (Jaén) y será portado por costaleras. El hábito de sus hermanos está integrado por cubrerrostro, túnica y capa blancos y fajín rojo. Esta procesión destaca por su carácter festivo y familiar. Numerosos niños y niñas acompañan el cortejo vestidos de hebreos y portando palmas, evocando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

El Martes Santo, el Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Misericordia partirán de la parroquia de San Miguel Arcángel, sobre las 20.00 horas, e irán acompañados por la Banda de Música Municipal de Belmez. Procesionarán por las calles del distrito Cerro portados por niños y niñas con el hábito de túnica blanca, capa y cíngulo azul.

Salida de Nuestra Señora de la Misericordia el Martes Santo. / CÓRDOBA

Este cortejo tiene una característica singular dentro de la Semana Santa local debido a que las imágenes son portadas por los más pequeños, lo que convierte la procesión en una escuela de tradición y devoción para las nuevas generaciones.

De ahí se pasa al Miércoles Santo, la madrugada del silencio, donde se podrá ver procesionando a Nuestro Padre Jesús Cautivo, desde la parroquia de Santa Bárbara, a las 00.00 horas del Miércoles al Jueves Santo, en riguroso silencio, rasgo que caracteriza a esta procesión y que crea una atmósfera de recogimiento muy especial. Lo portan a costal una cuadrilla mixta y realizará su recorrido habitual de unas dos horas por las calles del municipio.

El Jueves Santo es uno de los días más intensos de la Semana Santa de Peñarroya-Pueblonuevo, ya que los tres distritos del municipio celebran procesiones de forma simultánea. Desde la parroquia de El Salvador y San Luis Beltrán, saldrá Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Cristo de la Expiración, portado por mineros, y la Virgen de los Dolores, que recorre las calles del Distrito de Peñarroya. Irán acompañados por la Agrupación Musical Sierra del Castillo de Espiel. También lo harán por el Distrito de Pueblonuevo, desde la parroquia de Santa Bárbara, Nuestro Padre Jesús Nazareno, acompañado por la Asociación Cultural Banda de Cornetas y Tambores Virgen de las Angustias de Porcuna (Jaén), y María Santísima de la Esperanza, acompañada por la Banda de Música de Montellano, de Sevilla.

Y en el Distrito Cerro, desde la parroquia de San Miguel Arcángel, saldrán el Santísimo Cristo del Amor y María Santísima de la Amargura, acompañados por la Agrupación Musical Nuestra Señora de los Remedios de Ibros (Jaén).

Procesión de la Virgen de la Amargura el Jueves Santo. / CÓRDOBA

El Viernes Santo está marcado por la solemnidad y el recogimiento propios de la conmemoración de la muerte de Cristo. Desde El Salvador y San Luis Beltrán, partirá Nuestra Señora de los Dolores en su tercera salida procesional, acompañando al Santísimo Cristo en su Santo Sepulcro, acompañados por el Grupo de Viento Rodríguez Cerrato de Peñarroya-Pueblonuevo.

También saldrá desde la parroquia de Santa Bárbara de Pueblonuevo, Nuestra Señora de los Dolores y el Santo Entierro. Ambas imágenes procesionarán en un mismo paso, en riguroso silencio.

El Sábado Santo cerrará la Semana de Pasión con la salida desde la parroquia de El Salvador y San Luis Beltrán de Jesús Resucitado y la Virgen de la Alegría. Irán acompañados por el coro parroquial y personas cercanas a la parroquia, cantando temas alegres y populares. Ambos pasos son portados al hombro por cuadrillas mixtas.

Novedades

La Semana Santa de 2026 presenta también importantes incorporaciones en el patrimonio de varias hermandades. Hay una gran novedad en el paso de la Virgen de la Esperanza, pero no se producirá esta Semana Santa. Está aprobado en asamblea la realización íntegra del paso de La Esperanza, que ya está encargado y tienen previsto recibirlo por completo en septiembre. Se trata de acortar el paso unos 40 centímetros, la realización completa de la parihuela y con ella adaptar los respiraderos, los faldones, el techo palio, las bambalinas y los varales. Esto requiere la reestructuración completa del paso en cuanto a candelería, pollero, etc. Por otro lado, este año se verá el paso de Jesús Cautivo diferente al ser alargado para colocar una nueva trabajadera y agrandar la anchura entre trabajaderas, adaptando también los respiraderos a las nuevas dimensiones del paso, que en lugar de ir a hombros será llevado a costal por sus hermanos.

Jesús Cautivo antes de procesionar el Miércoles Santo. / CÓRDOBA

El Ayuntamiento, en pleno municipal, le ha concedido, a petición de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de la Expiración, Santísimo Cristo en su Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores, las llaves de Peñarroya-Pueblonuevo a su titular Nuestro Padre Jesús Nazareno. Esta entrega simboliza el reconocimiento oficial a su profundo arraigo histórico, fe y devoción popular. Este acto extraordinario, organizado por el Ayuntamiento, destaca a la imagen como un pilar fundamental en el corazón de la localidad.

Por este motivo realizó una salida extraordinaria el 7 de marzo de 2026 visitando el Excelentísimo Ayuntamiento, ya ubicado en su sede tras su reforma integral, donde le harán entrega oficial de la concesión. Será llevada sobre unas andas a hombros.

La cruz de Jesús Nazareno se podrá ver con las cantoneras o terminales de la misma completamente nuevos, realizados en latón labrado y dorado. Y por último, a esta misma imagen se la verá procesionando el Jueves Santo llevada a costal. Anteriormente, era portada en el interior del paso a dos hombros.

Por otro lado, el Santo Entierro de la parroquia de Santa Bárbara verá restaurada la urna y la imagen. Esta misma imagen y la Virgen de los Dolores tienen previsto salir de la misma forma que en años anteriores. No pudieron hacerlo el año pasado por lluvia. Si este año la meteorología lo permite, las dos imágenes irán en un mismo paso y serán llevadas por una cuadrilla mixta a dos hombros.

Estación de Penitencia de Jesús Nazareno el Jueves Santo. / CÓRDOBA

Más allá de su dimensión religiosa, la Semana Santa constituye uno de los grandes elementos de unión social de Peñarroya-Pueblonuevo. Hermandades, parroquias, músicos, costaleros y vecinos trabajan durante meses para que cada procesión salga a las calles de la localidad. En un municipio marcado históricamente por su pasado minero y por la convivencia de distintos barrios y distritos, factor que hacer que la Semana Santa actúe como un punto de encuentro colectivo.

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Durante estos días, el sonido de las marchas procesionales, el recogimiento, la oración, el aroma del incienso y la emoción del público al paso de las imágenes vuelven a recordar que la tradición sigue muy viva. Al mismo tiempo se reconoce la labor del trabajo incesante de todas las hermandades y parroquias para poder cuadrar horarios de ensayos y posteriormente salidas y cumplir con la previsión inicial. Cada año es una experiencia única e irrepetible y seguro que en esta ocasión no va a dejar a nadie indiferente.