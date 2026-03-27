Los pasos de palio marcan los estrenos de la Semana Santa de Córdoba

Con la llegada de la primavera, Córdoba se prepara un año más para vivir una de sus celebraciones más arraigadas y multitudinarias. La Semana Santa regresa a las calles de la ciudad con el pulso renovado de sus hermandades, que ultiman estos días los detalles patrimoniales, organizativos y logísticos de una cita marcada siempre por la devoción y también por los ajustes en recorridos y horarios. La edición de 2026 no será una excepción y presentará diversas novedades que afectarán de manera directa al desarrollo de varias jornadas.

El nuevo programa introduce modificaciones en cinco días de la semana, con cambios significativos tanto en el orden de paso por carrera oficial como en distintos itinerarios de ida y vuelta. Las variaciones afectan de forma especial a las hermandades del Huerto, la Presentación al Pueblo, la Agonía, la Piedad y el Santo Sepulcro, corporaciones que protagonizarán algunos de los principales reajustes organizativos.

La primera jornada, el Domingo de Ramos, mantendrá la salida de la hermandad de la Entrada Triunfal sin alteraciones respecto a años anteriores. No obstante, la franja vespertina sí experimentará cambios relevantes. La carrera oficial adelantará su inicio en 40 minutos en comparación con 2025, lo que obligará a reajustar los horarios de las cofradías que procesionan por la tarde.

Las Penas de Santiago abrirá la nómina vespertina iniciando su estación de penitencia a las 16.00 desde la iglesia de Santiago. Está previsto que llegue a la Puerta del Puente a las 17.30 para incorporarse al recorrido común. Este adelanto responde al cambio en el orden de paso, ya que la hermandad del Huerto dejará de cerrar la jornada para ocupar el segundo lugar. La corporación de San Francisco saldrá a las 17.00 y avanzará directamente por San Fernando y la Ronda de Isasa hasta la Puerta del Puente.

El Huerto protagoniza, además, el mayor ajuste de itinerario del día. Tras completar la carrera oficial y su paso por el entorno de la Catedral, modificará de forma notable su recorrido de regreso. En lugar de seguir el esquema habitual, discurrirá por el Compás de San Francisco, continuará por San Fernando hasta Rodríguez Marín y alcanzará la plaza de La Corredera, donde se separará del itinerario de las Penas de Santiago. Desde allí tomará Sánchez Peña, Maese Luis y Huerto de San Pedro el Real, con entrada prevista en su templo en torno a las 23.10. El resto de la jornada se mantendrá sin cambios sustanciales, con el paso del Rescatado, la Vera-Cruz, la Esperanza y el Amor. Como modificación puntual, Jesús Divino Obrero alterará su recorrido de vuelta para transitar por la plaza de Santa Teresa y la calle Rosario.

Como novedad, la Hermandad del Huerto deja de cerrar la jornada del Domingo de Ramos para ser la segunda cofradía en Carrera Oficial. / CÓRDOBA

El Lunes Santo será uno de los días con mayor carga simbólica de esta edición. Tras dos años sin acuerdo, la hermandad de la Presentación al Pueblo se incorpora de pleno derecho a la nómina oficial. La cofradía de Cañero realizará estación de penitencia y lo hará ocupando el segundo puesto en carrera oficial, que comenzará cinco minutos antes que en 2025. Abrirá el día la Merced, que llegará en primer lugar a la Puerta del Puente. Esta corporación también modificará su itinerario de regreso a San Antonio de Padua, suprimiendo su paso por la Cuesta de San Cayetano y Eugenio D’Ors para discurrir por Ollerías y Héroes de Chérnobil antes de retomar su recorrido habitual.

La Presentación al Pueblo saldrá a las 16.00 desde la parroquia de San Vicente Ferrer y recorrerá distintas calles del barrio de Cañero antes de enfilar hacia el centro por la Plaza de la Juventud, Hernando de Magallanes, Puerta Nueva y Alfonso XII. Para acceder a la carrera oficial lo hará por la calle Caño Quebrado hacia la Ronda de Isasa, siguiendo un esquema similar al del Sábado de Pasión de 2025. Tras su paso por la Catedral, emprenderá un amplio itinerario de regreso que la llevará por Capitulares, San Pablo, San Andrés, San Lorenzo, Jesús del Calvario y la Plaza Cristo de Gracia, hasta culminar su estación de penitencia en torno a la 1.30.

El Martes Santo también presenta una novedad destacada. La hermandad de la Agonía no podrá salir desde la Catedral tras la negativa del Cabildo y lo hará desde el Santuario de la Fuensanta. La carrera oficial se adelanta diez minutos respecto al pasado año. La corporación de El Naranjo iniciará su recorrido a las 16.50 y discurrirá por Conquistador Ordoño, Cuesta de la Pólvora, Ronda de los Mártires y el Paseo de la Ribera antes de alcanzar la Puerta del Puente a las 19.00. Aunque modifica de manera significativa su trayecto de ida, mantendrá el mismo recorrido de vuelta que en 2025. El orden del día se completará con la Universitaria, la Sangre, el Buen Suceso, la Santa Faz y el Prendimiento, que volverá a cerrar la jornada.

En el Miércoles Santo, la hermandad de la Piedad será protagonista involuntaria de otro de los cambios más relevantes. La corporación no podrá concluir su estación de penitencia en la Catedral como venía ocurriendo en años anteriores y deberá reorganizar el tramo final de su recorrido. Ante la imposibilidad de finalizar en el primer templo de la diócesis, la cofradía modificará el cierre de su estación de penitencia, estableciendo como punto de conclusión los jardines del Obispo, ubicados en la calle Amador de los Ríos, junto a la antigua Biblioteca Provincial de Córdoba.

Esta decisión responde a la muy tardía hora de regreso a su templo en Las Palmeras, circunstancia derivada de ocupar el último puesto de acceso a la carrera oficial, lo que prolonga considerablemente la jornada procesional. La hermandad solicitó a la Agrupación de Cofradías el cuarto puesto en el orden del día, pero la propuesta no contó con el acuerdo del resto de corporaciones. Finalmente, el máximo órgano cofrade la mantuvo en el último lugar, lo que implicará que alcance su barrio bien entrada la madrugada. Con esta solución alternativa, la hermandad busca garantizar su presencia en la carrera oficial sin comprometer la viabilidad de la estación de penitencia.

La Hermandad de las Angustias en su paso por Carrera Oficial. / CÓRDOBA

El Jueves Santo y la Madrugada del Viernes Santo no presentan variaciones, manteniéndose la estructura y los horarios del pasado año. Sin embargo, el Viernes Santo sí introduce una modificación significativa en el orden de paso. El Santo Sepulcro abrirá la carrera oficial, que adelantará su inicio a las 19.45. La corporación de la Compañía saldrá a las 18.25 y recorrerá Conde de Cárdenas, Claudio Marcelo, Cruz del Rastro y la Ronda de Isasa antes de incorporarse al recorrido común. Tras completar su estación de penitencia, regresará a su templo en torno a las 22.35. Esta reordenación implica que los Dolores volverán a cerrar la jornada, recuperando una posición habitual en la historia reciente del día. El resto del orden, Soledad, Expiración, Descendimiento y Conversión, se mantendrá sin cambios.

Finalmente, el Domingo de Resurrección pondrá el broche a la Semana Santa sin alteraciones en horarios ni recorridos, con la salida del Resucitado como cierre de siete intensas jornadas de procesiones por las calles de Córdoba.

En conjunto, la Semana Santa de 2026 presenta una reestructuración moderada pero significativa, con ajustes estratégicos que buscan mejorar la organización de la carrera oficial y dar respuesta a situaciones pendientes de años anteriores, especialmente en aquellos casos en los que las hermandades han debido adaptar su sede de salida o reorganizar el tramo final de sus recorridos.

Variedad y matices

En el apartado patrimonial, la próxima Semana Santa estará marcada de forma especial por los estrenos y avances en distintos pasos de palio, hasta el punto de que puede afirmarse que 2026 será, en buena medida, el año de los palios en Córdoba. Varias hermandades culminan o impulsan proyectos de gran envergadura que transformarán notablemente la estética de sus titulares marianas.

Uno de los hitos más relevantes será el estreno del nuevo palio de la Virgen de la Piedad, titular mariana de la hermandad del Prendimiento. El conjunto, bordado en oro por el taller de Jesús Rosado Borja, supone la culminación de un proceso iniciado años atrás por Francisco Pérez Artés. El diseño, obra de Julio Ferreira Gaspe, responde a una línea de clara inspiración afrancesada, con una composición elegante, simétrica y armónica que ha ido definiendo progresivamente la personalidad del conjunto.

La Virgen de la Piedad estrenará este año el bordado exterior del palio. / CÓRDOBA

El trabajo destaca por la riqueza del bordado en oro fino y por la minuciosidad en la ejecución de cada elemento ornamental, donde se combinan roleos, motivos vegetales y cartelas con un dibujo depurado y equilibrado. Con este estreno, la hermandad podrá presentar por primera vez el exterior completo del palio, configurando una de las grandes novedades patrimoniales de la Semana Santa cordobesa y uno de los estrenos más esperados por el mundo cofrade.

También experimentará una transformación significativa el palio de la Virgen de la Merced. En este caso no se trata de un diseño nuevo en lo ornamental, sino de una profunda renovación estética derivada del traslado de los bordados a un nuevo soporte textil en color blanco. Este cambio de tejido modifica sustancialmente la percepción del conjunto, aportándole mayor luminosidad y realzando el contraste del oro bordado. La intervención permitirá contemplar el patrimonio ya existente bajo una nueva lectura visual, más acorde con la identidad mariana de la corporación.

A estos avances se suman las nuevas bambalinas laterales del palio de la Virgen de la Trinidad, ejecutadas por el taller de Jesús Rosado bajo diseño de Rafael de Rueda. Las piezas siguen la línea estética del conjunto, manteniendo coherencia con el resto del proyecto y reforzando la unidad artística del paso. La incorporación de estos bordados supone un paso más en la consolidación patrimonial de la hermandad, que continúa desarrollando su programa con criterios de calidad y fidelidad al diseño original.

Por su parte, la hermandad de la Esperanza continúa avanzando en el ambicioso proyecto de bordado del palio de su titular. En la próxima Semana Santa se incorporará la bambalina trasera, una pieza de gran complejidad técnica ejecutada sobre terciopelo verde y malla de hilos de oro. La obra ha sido realizada íntegramente a mano en el taller de Sucesores de Elena Caro, en Sevilla, bajo diseño de Gonzalo Navarro Ambrojo.

La bambalina presenta una profusa decoración vegetal, articulada mediante técnicas tradicionales del bordado en oro como la hojilla, la cartulina o la muestra armada. El conjunto se remata con un fleco largo y una pronunciada caída central que acentúa el dinamismo del diseño y aporta profundidad al perfil del palio. Con esta incorporación, la corporación continúa dando forma a un proyecto de largo recorrido que, año tras año, va completando nuevas fases con un elevado nivel artístico.

Otro palio que estrenará será el de la hermandad de la Vera Cruz, así la Virgen del Dulce Nombre estrenará la nueva bambalina interior trasera del palio, una pieza que viene a completar el conjunto artístico que se viene desarrollando en los últimos años.

La Virgen de la Trinidad estrenará este año las bambalinas laterales de su palio realizadas por Jesús Rosado bajo el diseño de Rafael de Rueda. / CÓRDOBA

La obra ha sido realizada en el taller de Manuel Solano, siguiendo las mismas técnicas empleadas en el bordado de las bambalinas exteriores y en el techo de palio. El diseño corresponde a José Manuel Martínez Hurtado, quien, aunque mantiene algunos elementos comunes con la parte exterior del palio, ha optado por una composición diferente para esta zona interior.

En el centro de la pieza se puede contemplar una gran orla bordada en sedas de colores que sigue el dibujo original del pintor cordobés Raúl Muñoz. La escena representada muestra el encuentro de la Virgen con su Hijo en la calle de la Amargura, un pasaje de gran carga devocional. La imagen de Cristo presenta una iconografía que recuerda al Señor de los Reyes.

En cuanto a su ejecución, la bambalina ha sido realizada con las técnicas tradicionales del bordado.

Por su parte, la Virgen de la Trinidad, titular mariana de la hermandad de la Santa Faz estrenará el Martes Santo las bambalinas laterales de su palio un conjunto que bajo diseño de Rafael de Rueda ha realizado en la localidad sevillana de Écija el taller de Jesús Rosado.

En definitiva, la próxima Semana Santa no solo traerá novedades en itinerarios y organización, sino también un notable impulso patrimonial en varios de los pasos de palio más representativos de la ciudad, consolidando una línea de crecimiento artístico que refuerza el valor histórico y estético de las hermandades cordobesas.

Música

En el apartado musical, la próxima Semana Santa de 2026 traerá una ausencia significativa en la jornada del Jueves Santo. El Tercio Gran Capitán 1º de la Legión no acompañará al Señor de la Caridad en su estación de penitencia por las calles de Córdoba, rompiendo así, al menos de forma puntual, una vinculación histórica que se remonta a mediados del siglo XX y que ha marcado profundamente la identidad de la corporación.

La unidad legionaria ha estado estrechamente ligada a la hermandad desde 1951, año en el que fue nombrada hermano de honor. Desde entonces, la presencia de los sones legionarios tras el paso del Señor de la Caridad se convirtió en uno de los elementos más característicos del Jueves Santo cordobés, configurando una estampa singular en la Semana Santa. Ante la imposibilidad de contar con la unidad de la Legión en 2026, la junta de gobierno de la hermandad de la Caridad ha optado por una solución de continuidad que garantiza el nivel musical de la estación de penitencia.

El tercio Gran Capitan primero de la Legión no acompañará este año al Cristo de la Caridad en su Estación de Penitencia en la tarde del Jueves Santo. / CÓRDOBA

En este sentido será nuevamente la Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Espinas de Córdoba la encargada de acompañar a las imágenes titulares en la tarde del Jueves Santo. La formación cordobesa, referente indiscutible dentro del panorama cofrade local y andaluz, ya ha asumido esta responsabilidad en anteriores ocasiones, demostrando solvencia, potencia interpretativa y un repertorio adaptado al estilo de la hermandad.

No será la primera vez que el Tercio Gran Capitán primero de la Legión no pueda desplazarse a Córdoba para participar en la estación de penitencia. Ya ocurrió en 1995, 1996, 2009, 2015, 2022 y 2023, en cada caso por distintas circunstancias organizativas o de disponibilidad. En todas esas ocasiones, la hermandad supo mantener el carácter y la solemnidad de su cortejo, apoyándose en formaciones musicales de prestigio que garantizaron el adecuado acompañamiento sonoro al paso del Cristo de la Caridad por las calles de Córdoba en la tarde noche del Jueves Santo.

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De cara a esta Semana Santa, la corporación de la parroquia de San Francisco reafirma su compromiso con el normal desarrollo de la estación de penitencia y con la preservación de sus señas de identidad.