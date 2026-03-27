Palma del Río: La localidad amplía sus palcos en carrera oficial

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Palma del Río pretende afianzar este año los cambios que se abordaron el pasado año como fue el cambio de ubicación de la carrera oficial. Desde el organismo creen que fue un acierto trasladar la carrera oficial a la Plaza Mayor de Andalucía y la creación de palcos cuya venta se destina a una obra social. Este año se ampliará esa zona de palcos debido a la alta demanda, explica el presidente del Consejo de Hermandades, José Antonio Barraza. «Pasamos de 38 palcos a tener 57; cada uno de ellos podrán tener entre seis y ocho sillas. También tenemos 80 sillas sueltas en un lateral» con la finalidad de albergar unas 400 personas en la zona de sillas de la carrera oficial. «Los beneficios que se producen con la venta de palcos se destinan a una obra social. Este año se ha optado por Futuro Singular Palma del Río que tan gran labor está haciendo», comenta el presidente.

El cartel de la Semana Santa de este 2026 es obra de la artista palmeña María José Luque. Se trata de una pintura al óleo que sitúa en el centro de la composición al Cristo crucificado de la Expiración, acompañado en la esquina inferior izquierda por su madre, María Santísima de los Dolores. La autora explicó que ha querido «centrar la composición en el instante culminante de la Pasión, el momento de la expiración». Según detalló, «el rostro del Cristo refleja el dolor propio del sacrificio, pero también la paz serena de quien ha cumplido una misión y la satisfacción íntima de la entrega total». Junto a él, añadió, «aparece la Virgen dolorosa, acompañando ese instante definitivo».

Desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril, del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, Palma del Río acoge su Semana de Pasión con pasos procesionales de nueve hermandades de penitencia donde la devoción, la tradición, la fe y el fervor religioso toman las calles de la ciudad. Aunque las salidas procesionales se adelantan en Palma del Río al cuarto domingo de Cuaresma, el 15 de marzo, cuando realiza su estación de penitencia la Hermandad de la Agonía con salida desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. La hermandad ha estrenado los faroles de guía y la imagen del Cristo crucificado representa la agonía del último momento. También en la antesala de la semana grande, el domingo anterior al Domingo de Ramos, tiene lugar el traslado del Cristo de la Salud desde su sede canónica en la parroquia Inmaculada Concepción, en los pagos de huerta de Pedro Díaz y La Graja. El 22 de marzo se produce este traslado en solemne vía crucis hasta la parroquia de San Francisco y también tienen lugar días previos el pronunciamiento de los pregones juvenil, a cargo de Antonio José Sánchez, y mayor, en la voz de Ana Isabel Gamero, una Cuaresma que da paso a la semana grande.

Nuestro Padre Jesús Cautivo procesiona la tarde del Martes Santo. / CÓRDOBA

El Domingo de Ramos tiene lugar su estación de penitencia en el colegio salesiano San Luis Rey, desde donde sale la Hermandad de la Borriquita. Esa mañana es un ir y venir de cofrades y feligreses a la iglesia María Auxiliadora, sobre todo de niños ataviados con el antifaz rojo y donde las palmas y las ramas de olivo son protagonistas en las calles de Palma del Río. La hermandad pone en la calle dos pasos, el de Jesús Nazareno en su Entrada Triunfal en Jerusalén y el de la Virgen de la Estrella, que sale bajo palio. La hermandad estrena este año la última fase de tallado de los respiraderos laterales del paso y la fase final de la candelería en orfebrería plateada del paso de palio. Las bandas serán de Palma del Río y La Campana.

El Lunes Santo procesiona la Hermandad del Cristo de las Aguas, que se fundó en 1991. Esta hermandad participó en el Magno Vía Crucis de Córdoba en octubre del año pasado. El Cristo crucificado procesiona por las calles de Palma del Río portada por hermanos a hombros, sin paso. Un momento especial para ver la solemnidad de la hermandad es cuando entra en la calle Manga de Gabán con calle Ponce, bajo el arco de la Inmaculada.

El Martes Santo procesionan tres pasos de la Hermandad del Huerto. Nazarenos bajo capirote y capa verde acompañan a Nuestro Padre Jesús orando en el Huerto, un paso donde se levanta un hermoso olivo que balancea todo el conjunto. El paso de Jesús Cautivo muestra al pueblo de Palma la respuesta del amor frente al odio. Por último, bajo palio, María Santísima de Palma y Esperanza, una obra de Luis Álvarez Duarte. Al poner tres pasos en la calle, esta hermandad forma una gran bulla en las calles de la ciudad.

Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén hace su recorrido en la tarde del Domingo de Ramos. / CÓRDOBA

El Miércoles Santo sale desde la parroquia de San Francisco la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud. Se trata del Cristo crucificado cuya sede canónica está en la parroquia Inmaculada Concepción de Pedro Díaz, donde los vecinos y hortelanos cuidan y custodian las imágenes titulares. Al Cristo le acompaña la Virgen de la Concepción, que estrena este año piezas de candelería donadas por hermanos, costaleros y devotos pertenecientes a la segunda de las tres fases previstas en el proyecto de culminación de la candelería.

La Hermandad del Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolores hacen su estación de penitencia la tarde noche del Jueves Santo en Palma del Río. La salida del único paso que procesiona de esta hermandad se produce desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Tiene su origen en 1758 para rendir culto al crucificado Cristo de la Expiración, imagen que protagoniza el cartel de este año junto a María Santísima de los Dolores. En el paso estarán las imágenes titulares mencionadas junto a Santa María Magdalena y San Juan Evangelista, con acompañamiento de música de capilla y el estreno de un nuevo paso en este 2026. Hablar de la ‘Madrugá’ en Palma del Río es hablar de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. A las 5 de la mañana comienza la estación de penitencia de esta hermandad en la iglesia del hospital de San Sebastián. La cofradía se fundó en 1596 y el silencio forma parte también del momento de la salida de los pasos de misterio y de palio. María Santísima de la Piedad y San Juan Evangelista acompaña al Nazareno en su recorrido por las calles palmeñas. Es una de las hermandades que mayor devoción despierta entre los palmeños y cada año la plaza de Nuestro Padre Jesús Nazareno se queda pequeña tanto a la salida como a la recogía de esta cofradía. Recientemente se han presentado los faroles del paso de misterio que han sido restaurados. La hermandad tiene previsto también restaurar para el próximo año la cruz de plata que porta el Cristo.

El Viernes Santo es el día de la Hermandad del Santo Sepulcro y María Santísima de los Dolores en la ciudad de los dos ríos. El paso de misterio presenta a Cristo yacente acompañado por el silencio y el teñir de una campana. La Virgen de los Dolores desfila bajo palio en el día de la muerte del Señor. Esta hermandad tiene sus orígenes en el siglo XVII, aunque se refundó en 1981. Acompañada de nazarenos de capirote negro, este año el paso de palio estrenará la primera fase de los respiraderos del paso y un tul bordado de hojilla y pañuelo en la imagen mariana.

Virgen de la Estrella desfila la tarde de Domingo de Ramos. / CÓRDOBA

El Sábado Santo se vive en las calles del centro de la ciudad con la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y San Sebastián Mártir, patrón de Palma del Río. Esta hermandad ha sido la última en incorporarse a la semana mayor y deja estampas inimaginables con la caída del sol por el entorno de la muralla o la plaza del Arquito Quemado.

A la imagen de la Soledad este año le acompañarán dos nuevas imágenes: San Juan Evangelista y Santa María Magdalena, obras del escultor Ramón Martín. Las imágenes salen en un paso que simula el monte calvario presidido por una cruz imponente. Los penitentes salen de riguroso paño negro con cíngulo de anudamiento franciscano por la vinculación con esta orden y conexión con el patrón de Palma del Río.

La última de las hermandades de Palma del Río procesiona el Domingo de Resurrección desde la iglesia de Santo Domingo. Se trata de la Hermandad del Resucitado y Nuestra Señora de la Aurora que está muy vinculada a los niños por estar en el Colegio de la Inmaculada Concepción.

La hermandad está de enhorabuena y cumple este año tres décadas de su primera salida procesional, por lo que durante toda la Cuaresma se ha podido visitar una exposición con multitud de enseres y elementos históricos de la cofradía. Procesiona con un solo paso por las calles del centro de la ciudad y estrenará la talla del moldurón y maniguetas del paso del Cristo, un trabajo del taller sevillano de Antonio Ibáñez. En su aniversario la hermandad tiene preparados diversos actos durante todo el año.

La Expiración hace estación de penitencia el Jueves Santo. / CÓRDOBA

Cada día de la Semana de Pasión, Palma del Río pone en sus calles momentos de devoción y la expresión viva de sus vecinos. Es normal que en muchas familias palmeñas se pertenezca a una o dos cofradías y que esos días se disfrute de todas y cada una de sus procesiones. Nueve hermandades que muestran a la ciudad sus sentimientos. No falta la música de Semana Santa en estas jornadas, en las que está muy presente la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Vera Cruz de Palma del Río, así como otras bandas y agrupaciones musicales llegadas desde diferentes puntos de Andalucía.

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El sentimiento se completa con incienso, nervios en las calles preparando las túnicas, emoción en las recogías y saetas desde un balcón y llamadas del capataz que no dejan indiferente al espectador. Una semana inigualable donde visitar Palma del Río se convierte en un momento de fe y esperanza.