Moriles: Pasión capital desde un pequeño municipio

Moriles reposa al sur de la Campiña durante todo el año para despertar a corazón abierto cada Miércoles de Ceniza. Enredaderas de túnicas en los armarios, murallas de cirios en rincones olvidados o cajones que guardan enseres como cofres del tesoro se abren después de varios meses. También las almas, que cambian por completo llegado el olor a jazmín. Una mota de incienso y velo de flor se adentran en cada suspiro y poseen a los morilenses de tal forma que les es imposible desprenderse, despojarse de lo que viene. Y viven, esos cuarenta días, sumidos en un profundo sueño.

Así, con los ojos cerrados, acuden a la iglesia a ponerse la cruz en la frente. La cruz de la bienvenida, del recibimiento. Una cruz que expresa inocencia y niñez a la vez que experiencia y veteranía. Cada viernes, los cuarteles se abren de par en par para todo aquel que quiera visitarlos. Casas que guardan historia entre sus paredes. Compartir un fino con el hermano como forma de liberación es el ritual más reclamado por los que viven en este pueblo y los que vienen a él.

E inmerso en un sueño habla el pregonero del suyo propio. Esas palabras, que retumban en la parroquia de San Jerónimo y cortan el aire como cuchillos, ponen nombre a esta Semana Santa. El cartel que se presentó es su portada de un año capital.

Se escucha, en este sueño, un huracán atronador al destapar el trono para el primer ensayo. Cuánto valen los primeros segundos: de silencio, contemplación, reflexión, recuerdo. Cuánto vale ese primer instante antes de hablar, previo al primer paso. En ese ínfimo momento empieza todo. Qué pena que dure un suspiro. El suspiro después de tocar, un gesto altruista que nutre la pasión de quien invierte su tiempo y su vida en una banda.

Cartel de la Semana Santa de Moriles 2026. / CÓRDOBA

O la charla añeja en la hermandad, una penitencia en junta general, la compra de última hora, las medidas de la costurera, «tu hijo ha vuelto a crecer». Ya no le valen tambores de madera ni cornetas de papel. Ni pasos en cajas, varales de cartón, velas de grafito sin palios y un pequeño llamador. Quiere túnica nueva, heredar la almohadilla, convertir un costal en su armadura.

Y así, paso a paso, nota a nota, superando cada día como si escalones hacia la cima fueran. Celebrando cultos, conmemoraciones que evocan recuerdos e ideas frescas que enseñan un mundo nuevo a quienes construyeron este, llega el Viernes de Dolores. Moriles despierta. Y su sueño se convierte en realidad.

Un 2026 marcado en la historia

De entre sus 137 semanas de Pasión, Moriles afronta una que tiene especial significado. El pasado 30 de octubre, la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede concedió al pueblo el año jubilar. El motivo, el 125 aniversario de la llegada y primera salida procesional de Nuestro Padre Jesús Preso.

Así, la Cofradía de Jesús Preso y Santo Entierro de Cristo ha organizado una amplia gama de eventos y celebraciones que se extienden a lo largo de todo el calendario. El jubileo comenzó el pasado 5 de diciembre con una misa de apertura de la puerta santa y el inicio del año jubilar; y uno de los actos con los que culminará será la procesión extraordinaria de Nuestro Padre Jesús Preso, el 19 de septiembre, en la que la banda de Las Cigarreras, de Sevilla, acompañará musicalmente por las calles de la feligresía. Tendríamos que remontarnos a 1889, 23 años antes de la fundación oficial del propio municipio, para ver la aparición de la primera cofradía en Moriles (todavía Aldea de Zapateros). La Corporación Bíblica Los Apóstoles inauguró el mundo cofrade en este pueblo. Un mundo caracterizado y distinguido, precisamente, por sus figuras bíblicas.

Desde ese punto, esta Semana Santa pasó algo inadvertida, de puntillas y en silencio a través del tiempo. No para los paisanos, que la amaban cada vez más, sino para los ojos que nunca se habían cruzado con ella. Escondida en un pueblo que no supera los 4.000 habitantes y opacada por una historia y cultura vitivinícola inherente a él por su nacimiento a partir de trece lagares, no fue hasta el año 2001 cuando despertó.

Nuestro Padre en su coronación de espinas. / CÓRDOBA

El inicio de siglo trajo a Moriles una nueva dimensión para su Semana Mayor. Gracias a la corporación municipal que se encontraba al frente del Ayuntamiento en aquel entonces, la Semana Santa de Moriles recibió la declaración de Interés Turístico Nacional del Andalucía. Este año, por tanto, se celebra el 25 aniversario de este hito que supuso un gran impulso para una fiesta cuya belleza radica en su particularidad y diferenciación.

En conclusión, una Semana de Pasión, la de 2026, especialmente significativa para Moriles y sus fieles. Con el fin de festejar y darle importancia a estos dos grandes motivos, el Ayuntamiento ha financiado una revista cofrade, ‘Crianza’, y un documental sobre su Semana Santa.

La Pasión también se mide en cifras

Hasta ahora, Moriles comenzaba las estaciones de penitencia de su Semana Santa en Domingo de Ramos, con la Borriquita, amigablemente conocida como Pollinita. Tras ella, las procesiones se sucedían hasta el Sábado Santo (para Moriles, Sábado de Gloria, ya que en este día sale el Resucitado), llegando a poner en la calle a seis tronos el Viernes Santo (cuatro por la mañana y dos a la noche).

Pero, en este 2026, el pueblo se encuentra con una cita antes de lo previsto: la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado y Santísimo Cristo de la Misericordia decidió, con el beneplácito de la Agrupación de Cofradías y de la Iglesia, cambiar la estación de su misterio, el Cristo de la Misericordia (que protagoniza el cartel de Semana Santa 2026), de la mañana del Viernes Santo a la noche del Sábado de Pasión. Este cambio, según la cofradía, tiene una doble intencionalidad: despejar y agilizar el recorrido del Viernes Santo por la mañana y dar protagonismo a la propia hermandad, al ser, a partir de ahora, exclusiva protagonista de uno de los días de Pasión.

Con esta novedad, un municipio que no llega a 4.000 habitantes alcanza a tener procesiones de sábado a sábado. En concreto, nueve, con un total de 14 imágenes en la calle, diez cruces y cuatro palios. Diez tronos a estilo santero y cuatro con paso costalero. Esta cifra es tan solo una seña más de la importancia de la Semana Santa para Moriles. Con 26 cofradías fundadas, entre hermandades de paso, figuras bíblicas y mixtas, y teniendo en cuenta el número de habitantes, se puede obtener el curioso dato de que en Moriles existe una hermandad cada 140 personas, aproximadamente. En capitales como Córdoba o Sevilla, este número asciende hasta alrededor de 9.000. Cifras dignas de admirar.

Nuestro Padre Jesús Nazareno, imagen de 1903. / CÓRDOBA

Una tradición en progreso

La de Moriles es una Semana Santa que, además, se encuentra en un notable proceso de evolución. El pueblo observa curioso un relevo generacional en la mayoría de cofradías que se está viendo en muchos apartados: entrada de juventud a juntas directivas y cargos de responsabilidad en hermandades, digitalización de documentos, presencia en redes sociales, ensayos, tanto en pasos a costal como en tronos de santeros (algo nunca visto), importancia a los acompañamientos musicales de cada imagen, el nivel y la profesionalización que están alcanzando las bandas locales (Imperio Romano y Agrupación Musical de Moriles) o la calidad de las que vienen de fuera en los días de Pasión. Todo, venido de la mano de una juventud formada y amante de su Semana Santa, con nuevos pensamientos, idearios y tendencias.

Pero el cambio más impactante que está viviendo este pueblo se da en la forma de portar las imágenes procesionales. En Moriles siempre se ha estilado la santería, de tendencia lucentina, aunque con muchos matices. Desde el primer trono que llegó al pueblo, Jesús Preso, en 1901, hasta el reciente año 2012, todo fue trono, santero y manijero. En el año 2013, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Oración en el Huerto, apenas diez años después de su fundación, decidió dar el definitivo paso de cambiar al costal. En 2023, la recién creada Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas salió a la calle, por primera vez en su historia, con paso, costalero, capataz y contraguías.

Portada de 'Crianza', revista pública este año. / CÓRDOBA

Estas dos irrupciones se pueden entender desde la llegada de nuevas influencias a la localidad, la facilidad de apertura a otras visiones que aportan las redes sociales o la proclividad que hay, ahora más que nunca, de salir a ver otras Semana Santas.

No obstante, un año después, la Cofradía de María Santísima de la Soledad y Santísimo Cristo en su Soledad, vigente en Moriles desde inicio de los años 70, con la santería como estilo asentado, también decidió cambiar. La cofradía adaptó, en un mismo año, los tronos de sus dos titulares y se acogió al estilo costalero. Así, en poco más de diez años, Moriles cuenta en Semana Santa con cuatro pasos a costal.

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Moriles saluda con brazos abiertos la Semana Santa, la del año jubilar, la del 125 aniversario del que fueron a prender, la de los 25 años patrimonio, la de ‘Crianza’, la de los dos sábados. La de la hermandad por 140 personas, la del trono y el paso, la del costalero y el santero, capataz y manijero. La de las figuras bíblicas, la de la reverencia y representación. La del relevo generacional, inevitable y necesario.