Montilla: Un renacer de azahar, fervor y patrimonio

La calle Ancha respira ya un ambiente diferente. Los naranjos florecen y embadurnan de esencia de azahar al pueblo de Montilla. La ciudad despierta y la vida renace en las calles; con ello, la Semana Santa marca el punto de partida de la primavera, tal y como sucede desde hace más de cinco siglos. Los adoquines de las calles son testigos de los últimos preparativos: los repiques de tambores, las prisas para asistir a los cultos o la chiquillería que se agolpa incesante para vivir los instantes previos a la salida.

Un total de doce hermandades recorrerán el entramado urbanístico montillano, siendo testigos fieles de su notable revitalización tras el trabajo de todo un año. Muestra de ello son los incrementos considerables en las nóminas de hermanos y el aumento -en la mayoría de los casos- de sus cortejos procesionales.

La música, desde tiempos inmemoriales, ha sido un fundamento sólido y eje vertebrador de la Semana de Pasión en Montilla. Prueba de ello es el Viernes de Dolores. Las calles se inundan de sones por parte de tres de sus formaciones: la Centuria Romana Munda -acompañada de un nutrido cuerpo de mantillas-, la Agrupación Musical La Unión y el Cuerpo de Romanos de Jesús Preso. Todas ellas recorren cada rincón buscando los templos de los que, días después, partirán las imágenes a las que rinden pleitesía con sus ofrendas musicales.

Centuria romana infantil, formación que acompaña a La Borriquita. / CÓRDOBA

Montilla se hace Jerusalén

En la tarde del Sábado de Pasión, Montilla se convierte en la Jerusalén de la provincia. Aproximadamente 400 personas se agrupan para escenificar la representación dramática de La Pasión en el pabellón de deportes. Una cita ineludible que se materializa desde 1992, con 17 actos y tres escenarios que cobran vida para forjar los días centrales del camino a la cruz, con la culminación de la Resurrección.

A la caída de la noche, la intimidad se hace patente al celebrarse los vías crucis y la posterior entronización del Cristo de Zacatecas -en Santiago- y del Señor de la Humildad -en San Francisco Solano-, que, por primera vez, recorrerá las calles de su feligresía en este piadoso culto. En cuanto se abran las puertas de la iglesia de María Auxiliadora, se respirará el ambiente propio del Domingo de Ramos, marcado por la cruz de guía portada por nazarenos que guardan la inocencia más pura de la niñez. Entre palmas aparecerá la icónica imagen de Jesús en su Entrada Triunfal -la Borriquita-, que se estrena restaurada tras un proceso a cargo del aguilarense Rafael Sánchez García.

Aún con el sol en vigía, a pocos metros del Colegio Salesiano, la parroquia de Santiago se embadurnará del mismo ambiente de Don Bosco cuando parta la Hermandad de la Juventud, con el misterio de la Presentación al Pueblo y el palio de María de Nazaret -estrenado el pasado año-. Como novedad, se intercalará en el cortejo el guion del Grupo Joven, diseño de Jesús de Julián y con el óvalo central inmaculista, obra de la artista montillana Inmaculada Navarro. Del mismo modo, el recorrido se ha modificado: en su primera parte, pasará por la arteria principal de Montilla para introducirse en el barrio de La Cruz y desembocar en la parroquia de San Francisco Solano, encaminando su regreso a Santiago.

Con una larga hilera de faroles y el entrever de los capirotes morados, el Cristo del Perdón -protagonista del cartel oficial de este año- caminará apaciguado sobre el trono portado por sus hermanas. La talla, recuperada por la Hermandad del Nazareno en 1992, constituye una de las joyas patrimoniales que, en principio, iba destinada a ser titular de la Misericordia.

Representación dramática de la Pasión, un espectáculo inconmensuable que convierte el pabellón en la vía dolorosa. / CÓRDOBA

El Martes Santo se ha convertido, en los últimos años, en una de las principales jornadas y de mayor identidad montillana. Tres cofradías de distinto ámbito, entorno y estilo parten de tres puntos geográficos para buscar el centro neurálgico de Montilla. La primera de ellas, la Santa Cena, se erige como un icono materializado del barrio del Gran Capitán, desde donde parte cada año rodeada de una multitud de vecinos. La cofradía estrenará sones tras el Señor de la Santa Cena, siendo la Agrupación Musical del Rescate de Granada la encargada de ello. Mientras tanto, la Banda Pascual Marquina volverá a poner el son al caminar del trono de la Estrella con el estreno de la marcha Emperatriz del Gran Capitán, obra del joven montillano José Antonio Muñoz. El palio bordado por el taller de Jesús Rosado encamina su recta final al verse culminados los trabajos de la parte externa el próximo año con las bambalinas laterales.

Desde pleno centro, sobre la casa natal del santo patrón, san Francisco Solano, partirá la corporación franciscana de la Humildad. Sobre el paso de caoba y plata se entroniza la talla del Señor de la Humildad y Paciencia, obra atribuida al círculo de Alonso de Mena; tras él, la Virgen de la Caridad bajo un palio burdeos. La Agrupación Musical La Unión -que acompaña al Señor- estrenará la marcha Salve, Rabí, mientras que la Banda de Música del Nazareno de Almogía hará lo propio con Un regazo de Caridad, obra del joven montillano Gregorio Martínez.

El Santo Cristo de Zacatecas -icono que durante siglos fue germen de la Semana Santa de Montilla- partirá desde La Escuchuela al toque de campanas compuesto en su honor. La Brigada de Guzmán el Bueno escoltará el calvario, que completa la bellísima Virgen del Socorro -obra de Antonio Bernal- y que estrena las cartelas que reproducen el apostolado de Garnelo de Santiago.

El tambor ronco hará vibrar los rincones recónditos, anunciando la llegada de los nazarenos enlutados del Cristo del Amor, como ocurre todos los Miércoles Santo desde 1941. En esta ocasión, el Crucificado de Amadeo Ruiz Olmos recorrerá el centro neurálgico de Montilla entre centenares de penitentes. Cuando el reloj marca las siete de la tarde del Jueves Santo, la plaza de La Rosa se convierte en un auténtico escenario en el que se sigue representando, más de un siglo después, el acto del Prendimiento de Jesús Preso por parte del Cuerpo de Romanos. Antecede al paso de misterio la Oración en el Huerto, seguida del Amarrado a la Columna y, finalizando, el palio verde de la Virgen de la Esperanza. Como novedad, el cuerpo de acólitos estrenará unas dalmáticas.

Santísimo Cristo del Perdón, la imagen que protagoniza el Lunes Santo. / CÓRDOBA

Cuando las campanas de San Sebastián marcan la medianoche, el tambor destemplado abre paso entre la multitud que se agrupa en el epicentro del barrio de La Cruz. Allí se vive uno de los momentos más icónicos de la Semana Santa local, cuando el Cristo de la Misericordia es entronizado ante la mirada de la Virgen de la Amargura. El discurrir en silencio solo es roto por el rachear de los portadores en el rezo del vía crucis.

Del silencio al bullicio en tan solo unas horas. San Agustín es, durante todo el año, testigo de la piedad popular que levanta el Nazareno en su pueblo. Cada Viernes Santo cobra forma y las multitudes se agolpan en la calle Ancha para exaltar la montillanía al paso de Jesús Rescatado, el Nazareno, el Cristo de la Yedra y la Virgen de los Dolores, que este año estrenará un corazón de los siete puñales plateado y una nueva tanda de candelería. Como icono de Montilla, cuando el reloj marca las doce del mediodía en el Paseo de Cervantes, ante centenares de personas, el Señor de Montilla y la Virgen de los Dolores imparten su bendición a los campos. La tarde del Viernes Santo se tiñe de luto. En primer lugar, Jesús será descendido de la cruz en su capilla de la calle Fuente Álamo ante la mirada de la Virgen de la Encarnación, en un misterio ideado por Antonio Bernal entre 1996 y 1998. El paso dorado discurrirá por vez primera por las calles próximas al barrio del Gran Capitán. Y si en la calle Fuente Álamo es descendido, en la parroquia de San Francisco Solano será sepultado y, desde allí, procesionará yacente un año más debido a la restauración de San Agustín. El característico tambor de viruta marca el acelerado caminar de la urna de caoba y plata, con pequeños querubines portadores de símbolos pasionistas. Tras la urna, las filas de devotos con un riguroso luto iluminan el camino de la Virgen de la Soledad, obra de la escuela granadina traída a Montilla en 1677, que camina de forma pausada y entronizada en un paso de estilo rococó que se encuentra en su primera fase de talla, a cargo del montillano Ismael López.

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Por último, el repicar de las campanas de Santiago explotará de júbilo anunciando la salida del Resucitado en la mañana del Domingo de Resurrección. El misterio de las Tres Marías con el Señor se abre camino entre la colorida representación de todas las cofradías de Pasión. Bajo el palio de malla dorada se cobija el broche de oro de la Semana Santa de Montilla: la Virgen de la Paz, iluminada por una hilera de cirios y flores de cera salomónicas bajo la luz del sol, que protagoniza la suelta de palomas al encuentro con el Señor momentos previos a su entrada en la parroquia.