Lucena: Hacia un reconocimiento nacional

Un año después del otorgamiento de la protección como Bien de Interés Cultural para la santería, un fenómeno único que eclosiona al procesionar los pasos, Lucena enfila el tramo declinante y categórico del tiempo cuaresmal hacia una Semana Santa de sentimientos propios, genuinos rituales y sobresaliente patrimonio imaginero.

La Pasión escenificada en la localidad descubre su origen en el siglo XVI, alumbrado por las cofradías de la Vera Cruz -extinta y germen de numerosas hermandades actuales- y de Nuestra Señora de la Soledad. Otras tres corporaciones, Carmen, Pasión y Jesús Nazareno, completan el pentágono que ancla la génesis de esta celebración religiosa.

Las reverberaciones de la magna pasionista del 27 de septiembre de 2025 se calman, procurando, desde el Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías, conservar latente su profusa irradiación en el propósito compartido de lograr la calificación de Interés Turístico Nacional para la Semana Santa. En 2003, la catalogación alcanzó la delimitación autonómica, y, desde hace años, prende la aspiración de conquistar la distinción superior. La proyección mediática, ensayada por el reclamo de la procesión extraordinaria del año jubilar, y la acreditación de un fuerte impacto turístico constituyen premisas esenciales en este objetivo.

En el contexto ordinario, Lucena orilla montajes externos, como la carrera oficial o la colocación de sillas y palcos en la Plaza Nueva, y retoma su fisonomía habitual, carente de un itinerario, y con un público fluctuante.

Apertura del Domingo de Ramos. / CÓRDOBA

Sin estrenos de especial dimensión, el desafío radica en estabilizar el afianzamiento de las últimas décadas. El pregón que pronunciará en el templo de San Mateo, arropado por el Cristo de la Salud y Misericordia, Jaime Verdú Orellana, actual secretario de la Agrupación de Cofradías, a escasas horas del Domingo de Ramos, habrá de terminar de encender, en su máximo fragor, las pulsiones emocionales, cofradieras y santeras.

Vía crucis; triduos y quinarios; besapiés, besamanos y veneraciones; subidas al trono; misereres y actos penitenciales han moldeado un ciclo litúrgico de Cuaresma culminando en la premonitoria procesión de las palmas.

Manuel Espejo y Miguel Ángel Sánchez, especialistas de renombrado prestigio, han finalizado la restauración de Nuestra Señora de las Angustias y el Cristo del Buen Fin, misterio unitario venerado en la ermita de la Aurora y que, anudado con la santería, preside un vía crucis, de silencio, recogimiento y finura, en la noche del jueves anexo al Viernes de Dolores. La Dolorosa, imagen principal, es una talla del siglo XVII, atribuida a la escuela de Roldán, mientras que el Cristo exhibe rasgos manieristas indiscutibles.

El Domingo de Ramos armoniza dos apariciones jubilosas de Jesús de Nazaret hacia Jerusalén. El cartel ilustrativo de la presente Semana Santa, capturado por el autor local Miguel Cantero Sabán, exhibe uno de los instantes principales del nuevo tránsito matinal de la jornada inaugural. La escenografía de la Pollinita del Carmen, cuya hechura consumó en 1769 el escultor antequerano Diego Márquez Vega, se enmarca en su sede canónica del templo del Carmen. Sergio Lavela Barranco ha asumido el cargo de hermano mayor de la Archicofradía del Carmen tras la dimisión de su antecesor. El torralbo prosigue su anuncio en la franja vespertina. Desde San Mateo Apóstol, la clásica Pollinita, entre tonalidades blancas y rojas, saluda al centro urbano, entre palmas y la infancia, en una de las santerías de mayor tronío.

Dos hermandades de una hornada contemporánea, y convertidas en ejemplo de sentido de pertenencia, afianzamiento y concepto cofradiero, ensanchan el origen de la Pasión, enclavadas en el templo de Santo Domingo, donde encuentra incardinación la Cofradía del Huerto, que acaba de adquirir una nueva sede en la propia calle Juan Jiménez Cuenca; y la Cofradía del Sagrado Encuentro, custodia de la capilla de las Madres Filipenses, y que progresa, del mismo modo, en la compra de otro local externo.

Lunes Santo en la Plaza Nueva. / CÓRDOBA

El hábito franciscano y el señero convento Madre de Dios absorben los reclamos del Lunes Santo, en una catequesis tridimensional. Datado en 1713, Jesús Cautivo de Medinaceli brotó de las manos del granadino Diego de Ramos, documentándose en la última restauración, efectuada en 2025, por Manuel Espejo y Miguel Ángel Sánchez, y procesiona sobre un majestuoso trono de madera tallada, datado en el siglo XVIII, originario de Cádiz. Las advocaciones marianas de esta corporación se emparentan con las Angustias y Pasión y Ánimas.

Lucena retorna en la tarde del Martes Santo al barrio carmelitano. La carencia de manijero y santeros impedirá el culto externo del Cristo de la Humildad. Realizará estación de penitencia la Virgen de los Dolores, talla excepcional atribuida a Pedro de Mena, en el ocaso del siglo XVII.

La evocación perpetua a Teresa Botella, primera hermana mayor en la Semana Santa de Lucena y Premio Cofrade Manolo Ramírez 2026, envolverá la salida procesional de la Cofradía de Humillación y Servitas. Propulsora del taller de bordado y figura indisoluble de la hermandad, obsequió, como último legado, una túnica bordada en oro que estrenará su Cristo de la Humillación. La Virgen de los Dolores se alzará sobre una nueva parihuela de 28 santeros. Justo detrás, la Cofradía de Amor y Paz lucirá nuevo estandarte, elaborado en los talleres de Jesús Rosado, en Écija. El Cristo del Amor, cuyo rostro modeló Alonso de Cano, portará una cruz arbórea, de nueva factura, encargada al artesano Enrique Lobo, y unas potencias personalizadas. Jesús Rosado también ha aportado una túnica para Nuestro Padre Jesús de la Crucifixión y cierra la exposición pública de esta corporación la Virgen de la Paz ‘Campanitas’. Miércoles Santo, desde la ermita de la Sagrada Familia, con sustanciales modificaciones. José Daniel Henares ha protagonizado la restauración integral de la Virgen de la Amargura y ha configurado el cirineo que reinstaura el pasaje histórico, acompañando a Nuestro Padre Jesús del Valle.

La trompeta de duelo y el tambor enlutado quiebran la madrugada del Jueves Santo. La Salud y la Misericordia de un Cristo muerto en Silencio y velado por centenares de hermanos.

Un Jueves Santo pletórico de santería y cofradía despierta en Lucena antes del mediodía, bendecido por la virtud de la Caridad, entre tonos azules y marfil, desde el templo de San Mateo, entretanto discurre un trepidante peregrinaje entre los templos de inexcusable referencia.

Subida del Cristo de la Columna por la calle Alcaide en la noche del Jueves Santo. / CÓRDOBA

La ermita trinitaria de Dios Padre, construida a principios del siglo XVIII, concentra, en un espacio reducido y suficiente, la salida procesional de la Cofradía de la Santa Fe, desplegada en la propia Alegoría, Sagrado Lavatorio y Jesús Preso.

Rotundidad del Jueves Santo

La rotundidad incomparablemente vibrante traspasa Lucena, siempre, a las 20.00 horas del Jueves Santo. Atado a una Columna y desafiando a su propia vida, un Cristo omnipotente exhibe la máxima expresión de la santería, con un tambor poderoso y rugiente. Saetas cruzadas con la Virgen de la Paz y Esperanza, paso procesional imponente y que prologa a la túnica cardenal. La sucesión en el Llanete de Santiago muestra a Nuestro Padre Jesús Caído, con un tramo final, en su regreso, de oscuridad y sobriedad, en esta Semana Santa, sin la plegaria a la Salud de su Virgen confortadora, ante la imposibilidad de engarzar a una cuadrilla de santeros. El primer día del Triduo Pascual expira con el Cristo de la Sangre, de origen colonial, al final del siglo XVI, anticipándose a la Virgen del Mayor Dolor, desde la iglesia canónica de Santo Domingo.

Y el Viernes Santo contiene un compendio de las hondas emociones y la devoción compartida de un pueblo postrado ante su Nazareno. Saetas, penitentes, un aroma embriagador y nostálgico a incienso de pebete, el torralbo, las túnicas heredadas, pies descalzos, las bendiciones y «Jesús es para los hermanos» desde la ermita de Dios Padre. Una jornada de fe, fraternidad y renovación de la identificación con la herencia protegida en La Capilla. Y, tras el Señor, las santas mujeres, Verónica y Magdalena, san Juan y la Virgen del Socorro, antes de un palio de respeto portado por los santeros que, en la noche, colearán al Santo Entierro.

El luto solemne se resguarda en la advocación de la Virgen de la Soledad. Una procesión repleta de jerarquía mariana, en una exposición sublime de la cofradía, en un desfile extenso, minucioso y de alto simbolismo.

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Lucena despide a su Semana Santa con una Cofradía del Resucitado readaptada a la juventud y, desde 2025, con el nuevo titular cristífero realizado por el imaginero local Francisco Javier López del Espino, afianzando el estilo desprovisto de palio de la Virgen de los Ángeles. En este año, cobra vigencia el nuevo recorrido, extendido hacia la Cuesta del Castillo, en el Pasaje del Cristo del Amor, dentro del mismo núcleo urbano de Lucena.