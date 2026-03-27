Semana Santa en Córdoba
Las imágenes históricas de la Semana Santa: El humanismo fotográfico de Francisco González
En la década de 1980, el joven fotoperiodista Paco González aborda la Semana Santa con una nueva mirada. Una idea en la que las personas que hacen y vibran con las procesiones cordobesas se convierten en las grandes protagonistas de sus imágenes, consiguiendo una perspectiva heredera de la mejor fotografía humanista
En España, la caída de la dictadura franquista en la década de 1970 trajo una libertad al periodismo totalmente desconocida hasta la fecha. Una nueva generación de reporteros que abanderó la regeneración total de la profesión, abarcando todos los ámbitos informativos y, cómo no, el fotoperiodismo no se quedó atrás. Hasta entonces y en la mayoría de las redacciones, los fotógrafos eran poco más que colaboradores externos, donde no tenían más presencia que ver escrito su nombre junto a sus fotografías, con la letra más pequeña del periódico, y no siempre. En Córdoba, un joven Francisco González Pérez (Córdoba 1960), recién salido de la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria, comienza a colaborar en 1981 con la nueva cabecera de la ciudad: ‘La Voz de Córdoba’. Un medio que revoluciona el panorama informativo de la provincia ofreciendo un formato periodístico más moderno y con una clara apuesta por las noticias gráficas. En solo unos meses, Francisco desarrolla un estilo visual totalmente desconocido en la ciudad. Con su cámara capta unas imágenes espontáneas y naturales, en las antípodas de la acartonada y rígida fotografía impuesta por la prensa de la dictadura.
Son años en los que todo se reescribe en la ciudad, desde las formas y las normas políticas a las sociales. Un ambiente en el que González, desde una seriedad profesional impropia de alguien tan joven, construye una ética periodística llena de compromiso con la profesión y con la sociedad cordobesa. Una actitud totalmente premeditada con la que busca el respeto para los fotógrafos, vituperados en la calle y menospreciados en las redacciones. Poco a poco, con su trabajo, Paco consigue el reconocimiento de un contrato fijo y la categoría profesional de redactor gráfico. Un hito que se extenderá al resto de los compañeros de cámara y que conlleva un estatus laboral y profesional idéntico al de los redactores literarios. En 1984, ‘La Voz’ se extingue y su plantilla pasa en bloque al histórico Diario CÓRDOBA, que acaba de dejar de ser un medio de comunicación del Estado. En la histórica cabecera, con más medios y recorrido, el fotoperiodista hace oír la voz del fotógrafo. Ahora, no solo ofrece imágenes novedosas, sino que también plantea reportajes propios, ideas en la maquetación de las fotografías y algo tan básico como que las instantáneas aparezcan siempre, sean de quien sean y hayan sido publicadas una o diez veces, con el nombre de su autor. Una tarea que culminará en el año 2000 con la creación de la jefatura de la sección de fotografía, momento en el que, al fin, los fotógrafos obtienen voz en la mesa de redacción del diario y desde donde se distribuye el trabajo o se elige la fotografía de portada.
Este nuevo estilo fotoperiodístico se impone también en la información cofrade local, que se caracteriza por una constante búsqueda de una imagen de la Semana Santa cordobesa más actual. Para ello, González está en constante movimiento, ya está a pie de paso, se sube a una azotea o se tira al suelo para plasmar la mejor instantánea. Además, siempre que es posible, rechaza el uso del flash. Una herramienta que le delata y le impide pasar inadvertido en la calle. Ahora, Francisco González puede retratar toda la espontaneidad del momento. Algo que consigue gracias a la mayor sensibilidad de la película fotográfica con la que captar toda la solemnidad y la atmósfera de los desfiles procesionales con la luz natural.
Pero, sin duda, el rasgo definitorio de sus reportajes sobre la semana mayor es su interés por las personas que viven esta celebración. Un humanismo deudor de la mejor fotografía de postguerra con referentes como Cartier-Bresson o Robert Capa, pero también del nuevo documentalismo fotográfico de los 80 con figuras clave como Cristina García Rodero o Sebastião Salgado. Aunque también por los valores de su propia fe, la bahá’í, que pone en el centro de todo a las personas. Así, en sus tomas cofrades, las imágenes devocionales se encuentran en un segundo plano y los grandes protagonistas son tanto los hermanos cofrades como los espectadores, retratando a través de los sentimientos de estas gentes toda la pasión de la Semana Santa cordobesa.
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